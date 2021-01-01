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أخبار الانتقالات | هالاند يقترب من سيتي وبرشلونة يجدد لبيدري

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 10 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Erling Haaland Dortmund 2021-22
Getty Images

ماجواير وعقد جديد مع مانشستر

2021-10-10T07:44:00Z

أوضحت "ميرور" أن مانشستر سيجدد عقد قائده هاري ماجواير رسمياً في الأيام المقبلة.

وسيرفع العقد راتب المدافع ليصبح ضمن الفئة الأعلى بصفوف الشياطين الحمر.

توتنهام يطارد موهبة جديدة من ميتز

2021-10-10T07:42:31Z

قالت "صن" إن توتنهام بدأ محادثات مع ميتز بخصوص نجمه الشاب بوبكر تراوري.

وسبق وضم سبيرز بابي سار من صفوف الفريق الفرنسي الصيف الماضي، ولكن سينضم لصفوفه الموسم القادم.

مانشستر سيتي يتقدم في سباق هالاند

2021-10-10T07:40:13Z

ذكرت "ديلي ستار" أن مانشستر سيتي تقدم في سباق التعاقد مع إرلينج هالاند الصيف المقبل.

وأضاف التقرير أن هالاند سيمضي عقداً مع شركة بوما الراعية لسيتي، مما سيمنح الفريق الإنجليزي الأفضلية.

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بروس على وشك الإقالة

2021-10-10T07:37:33Z

ذكرت "صن" أن الإدارة الجديدة لنيوكاسل قد قررت إقالة ستيف بروس من تدريب الفريق.

وتم ترشيح عدة اسماء في الأيام الماضية بالصحافة الإنجليزية، وعلى رأسها إيدي هاو، مدرب بورنموث السابق، وجراهام بوتر، مدرب برايتون الحالي.

صراع على خدمات جونستون

2021-10-10T07:20:15Z

أفادت "صن" بوجود اهتمام من ثلاثي الدوري الإنجليزي الممتاز توتنهام، وست هام، وساوثامبتون بضم الحارس سام جونستون من صفوف وست بروميتش.

وينتهي عقد الحارس بحلول نهاية الموسم الجاري، وتألقه وتواجده مع المنتخب الإنجليزي مؤخراً.

بيدري قريب من التجديد

2021-10-10T07:16:17Z

أفادت "موندو" في حوار مع نائب رئيس برشلونة رافا يوستي أن عملية تمديد عقد بيدري أصبحت قريبة.

يوستي أوضح أن المفاوضات في الطريق الصحيح، ليؤكد التقارير من نفس الصحيفة بخصوص اقتراب التمديد للاعب الشاب.

بينيا في طريقه لمغادرة برشلونة

2021-10-10T07:14:58Z

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