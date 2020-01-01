أخبار الانتقالات: هالاند صراع صيف 2021 بين ريال مدريد وتشيلسي!

صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت وجود مفاوضات جدية بين مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال ونادي فنربخشة التركي، تمهيدًا للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي.

اللاعب يعاني من التجميد في صفوف المدفعجية، قبل نهاية عقده مع النادي في صيف 2021، لذلك يبحث عن فرصة جديدة في يناير