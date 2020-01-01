أخبار الانتقالات: هالاند صراع صيف 2021 بين ريال مدريد وتشيلسي!

أوزيل قد يرحل إلى تركيا
صحيفة "بيلد" الألمانية، أكدت وجود مفاوضات جدية بين مسعود أوزيل صانع ألعاب آرسنال ونادي فنربخشة التركي، تمهيدًا للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي.
اللاعب يعاني من التجميد في صفوف المدفعجية، قبل نهاية عقده مع النادي في صيف 2021، لذلك يبحث عن فرصة جديدة في يناير
هل ينتقل إريكسن إلى باريس سان جيرمان؟
كريستيان إريكسن صانع ألعاب إنتر الحالي، يعيش أسوأ فتراته تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، الأمر لم يكن كذلك مع ماوريسيو بوتشيتينو في توتنهام.
موقع "توتو ميركاتو ويب" أكد ان الدنماركي يرحب بفكرة الانتقال إلى باريس سان جيرمان، في حالة تولي المدرب الأرجنتيني مهمة تدريب الفريق قبل بداية شهر يناير القادم
تشيلسي ينافس ريال مدريد على هالاند
أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن تشيلسي قد وضع التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند كأولوية قصوى في الصيف المقبل.
وبحسب الأنباء فإن ريال مدريد أيضًا من ضمن من سيحاولون الظفر بالدولي النرويجي في تلك الفترة، ما يؤكد أن الصراع سيكون على أشده في صيف 2021 بين عمالقة أوروبا من أجل هداف أسود الفيستيفاليا.
مانشستر يونايتد يؤمن موهبته بعقد جديد
تحاول إدارة مانشستر يونايتد الحفاظ على جوهرة الفريق الجديد ماسون جرينوود، من خلال منح عقد طويل الأمد يربطه بملعب أولد ترافورد.
وبحسب الأنباء الأخيرة فإن الاتفاق بين النادي واللاعب على توقيع العقد الجديد قد اقترب كثيرًا، ومسألة أيام ويصير الأمر رسميًا.
بوتشيتينو على أعتاب باريس سان جيرمان
توصلت إدارة باريس سان جيرمان إلى اتفاق مع ماوريسيو بوتشيتينو للعمل في منصب المدير الفني خلفًا للمدرب المقال توماس توخيل.
وبحسب ما أكدته مصادر جول فإنها ساعات قليلة وسيتم إعلان المدرب الأرجنتيني خليفة للألماني.
يوفنتوس ينافس روما على نجم الدوري الأمريكي
أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى ثمة منافسة بين يوفنتوس وروما على الظفر بخدمات بريان رينولد مدافع دالاس الأمريكي.
اللاعب أيضًا يحظى باهتمام من فيورنتينا وكلوب بروج، لكن يبدو أن الصراع سيكون على أشده في يناير من أجل الحصول على توقيعه بين البيانكونيري والفريق العاصمي.
كلوب يعلق على أنباء غضب صلاح ورغبته في الرحيل
علق يورجن كلوب مدرب ليفربول، على الأنباء التي انتشرت الفترة الأخيرة، حول عدم سعادة محمد صلاح في النادي الإنجليزي ورغبته في الرحيل.
"لم نتحدث أبدًا للإعلام عن هذا النوع من الأمور فلماذا نبدأ الحديث عن ذلك الآن؟ صلاح في حالة جيدة جدًا وهذا أهم شيء".
وتابع:"هو يضحك بشكل مستمر في التدريبات ويتمتع بكل يوم يتواجد فيه مع الفريق، هناك بعض الأشياء يتم كتابتها في الصحف ولكن لا توجد أي مشاكل داخلية".
محاولة ألمانية لضم يوفيتش في يناير
تعود التكهنات مرة أخرى حول مصير المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، وإمكانية رحيله عن ريال مدريد خلال أقرب فرصة ممكنة.
صحيفة "كيكر" الألمانية، أكدت أن فرانكفورت سيحاول استعادة اللاعب مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
اذا رحل صلاح هل يأتي مبابي أو هالاند؟
جون بارنز غير مقتنع بأن محمد صلاح سيضغط من أجل الابتعاد عن ليفربول، أو أن إيرلينج هالاند أو كيليان مبابي سيرغبان في التحول إلى الأنفيلد إذا تم فتح دور هجومي.
قال أسطورة الريدز لـ BonusCodeBets: "لمجرد رحيل لاعب واحد، فهذا لا يعني أن أحد هؤلاء النجوم الآخرين، في هذه الحالة إرلينج هالاند أو كيليان مبابي من المرجح أن يوقعوا كبديل له".
تشيلسي يعرض 7 نجوم للبيع في يناير!
عرض تشيلسي سبعة نجوم من الفريق الأول للبيع قبل فترة الانتقالات في يناير، وفقًا لصحيفة The Sun.
سيتم السماح لروس باركلي وماركوس ألونسو وأنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن وجورجينيو وداني درينكووتر وفيكتور موزيس بمغادرة ستامفورد بريدج في عام 2021.
رحيل هؤلاء اللاعبين يمكن أن يمهد الطريق لتشيلسي لضم صفقات سوبر، مثل إيرلينج هالاند وديكلان رايس، اللذان يربطهما عقود في بوروسيا دورتموند ووست هام.