أخبار الانتقالات: هازارد يعود إلى تشيلسي وحقيقة مفاوضات ميسي وباريس!

أوديجارد منفتح على البقاء في آرسنال
أشارت تقارير من شبكة يورو سبورت إلى أن مارتن أوديجارد لا يمانع الاستمرار في الجانرز لمدة أطول من مدة إعارته الحالية البالغة ستة أشهر.
صاحب الـ22 عامًا قد يفكر في الرحيل بصورة نهائية عن ريال مدريد إن استمر الوضع الراهن، وقد يكون بذلك آرسنال وجهته الدائمة الجديدة.
توتنهام سيحاول التعاقد مع رامسي
تسعى إدارة توتنهام في التعاقد مع آرون راموس لاعب يوفنتوس في الميركاتو الصيفي المقبل.
صحيح أن رامسي هو أحد أبناء الجار اللدود آرسنال، لكنه لا يمانع مبدئيًا ارتداء قميص السبيرز خصوصًا وأنه لا يشارك باستمرار مع اليوفي.
وست هام سيقاتل مرة أخرى من أجل النصيري
زعمت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن وست هام سيحاول مرة أخرى التعاقد مع يوسف النصيري لاعب إشبيلية في الصيف المقبل.
عرض النادي الإنجليزي البالغ 25 مليون يورو رفضه النادي الأندلسي، لكن بحسب الصحيفة فإن العرض الجديد سيصل إلى 35 مليون يورو.
تشيلسي يضع عينه على ثنائي الدوري الألماني
كشفت مصادر خاصة لـ"جول" أن تشيلسي يضع عينه نصب التعاقد مع أحد الثنائي نيكلاس زوله ودايوت أوباميكانو لدعم خط دفاعه في الصيف المقبل.
الثنائي يلقى إعجابًا خاصًا من المدرب توماس توخيل الذي يريد دعم دفاعاته بقوة الصيف المقبل، لذلك فقد يتم التعاقد معهما أو أحدهما على الأقل، في مقابل رحيل روديجير وكريستينسين.
ريجيلون يسعى للعودة إلى ريال مدريد
أكدت تقارير من الصحف الإسبانية على أن سيرخيو ريجيلون، الظهير الأيسر لتوتنهام، يرغب بكل قوة في العودة إلى ريال مدريد مرة أخرى الصيف المقبل.
العودة قد تتم مع خروج مارسيلو المتوقع، إلى جانب وجود بند إعادة شراء في عقد الظهير الطائر مع السبيرز من نصيب الريال.
المفاوضات بين ميسي وباريس سان جيرمان كاذبة
علمت مصادر جول في إسبانيا أن المفاوضات بين ليونيل ميسي وباريس سان جيرمان والتي تحدثت عنها بعض الصحف في الفترة الماضية غير حقيقية ولا يوجد تواصل بين الطرفين.
ولم يتحدث قائد نادي برشلونة والهداف التاريخي لهم مع أي شخص من غرفة الملابس الباريسية سواء بين زملائه السابقين هناك أو مواطنيه على شاكلة أنخيل دي ماريا وباريديس.
قبل صراع كبار أوروبا .. مانشستر سيتي يستعد لحسم صفقة هالاند
ذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن مانشستر سيتي قد قرر التعاقد مع إرلينج هالاند مقابل 100 مليون جنيه استرليني ليكون أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.
المهاجم النرويجي على قائمة أولويات العديد من الأندية ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، ولكن مانشستر سيتي مستعد لحسم الأمور بطلب من المدرب بيب جوارديولا.
إنتر يبحث عن 200 مليون يورو
ذكرت "كورييري" أن إنتر بحاجة ماسة لمبلغ 200 مليون يورو من أجل تمويل خزينته ودفع مرتبات اللاعبين وتفادي العقوبات.
وبحسب التقرير، إذا لم يدفع إنتر المبلغ المطلوب، قد يكون فريسة لعقوبات قد تبلغ الاستبعاد من البطولات الأوروبية.
توفان يقترب من ميلان
أوضحت "توتوسبورت" أن عملية المفاوضات لضم فلوريان توفان، لاعب مارسيليا، تدور بشكل طيب.
اللاعب عقده ينتهي في يونيو المقبل ويحق له التفاوض حالياً مع أي فريق، وأشار التقرير إلى ترحيبه بتخفيض مطالبه المادية.
تشيلسي يطلب استعادة هازارد من ريال مدريد بنصف الثمن
أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي، اهتمامه باستعادة الجناح البلجيكي إيدين هازارد، والتعاقد معه من ريال مدريد الصيف القادم.
هازارد رحل عن البلوز في صيف عام 2019، في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو، ليحقق اللاعب حلمه بالعمل مع المدرب زين الدين زيدان.
موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، أكد أن تشيلسي يريد ضم هازارد مرة أخرى ولكن بنصف الثمن، عن طريق دفع مبلغ يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو.