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أخبار الانتقالات | نيوكاسل يدفع 90 مليوناً في أولى صفقاته وليفربول يعود لستيرلينج

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 23 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Raheem Sterling Manchester City 2021-22

ميلان يعود من أجل كورونا

2021-10-23T07:35:51Z

ذكر الصحفي رودي جاليتي أن اهتمام ميلان بخيسوس كورونا، جناح بورتو، قد تجدد في الأيام الماضية.

اللاعب المكسيكي عقده ينتهي مع بورتو بحلول نهاية الموسم، وسبق وتم ربطه بميلان وعدة فرق أوروبية كبرى.

لايبزيج يتمسك بأولمو

2021-10-23T07:34:48Z

ذكرت "موندو" أن داني أولمو لن يكون متاحاً للانتقال في يناير المقبل في ظل تمسك لايبزيج بخدماته.

ويحظى اللاعب الدولي الإسباني باهتمام من برشلونة ومانشستر سيتي على وجه الخصوص.

بايرن يحدد خليفة ليفاندوفسكي

2021-10-23T07:33:35Z

ذكر الصحفي الإيطالي باولو بارجيجيا أن بايرن حدد فيكتور أوسيمين، نجم نابولي، ليكون خليفة روبرت ليفاندوفسكي.

وستكلف الصفقة البافاري قرابة 100 مليون يورو بحسب التقرير في ظل تألق المهاجم النيجيري هذا الموسم.

باريلا سيجدد مع إنتر

2021-10-23T07:32:23Z

كشف فابريزيو رومانو أن إنتر توصل لاتفاق مع نجمه نيكولو باريلا من أجل تمديد عقده لخمس سنوات مقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي عدم صحة التقارير بخصوص وجود اهتمام من ليفربول بالنجم الإيطالي.

ليفربول يدخل صراع ستيرلينج

2021-10-23T07:26:23Z

ذكرت "فيكاخيس" أن ليفربول يفكر في إعادة لم الشمل مع لاعبه السابق رحيم ستيرلينج في العام الجديد.

اللاعب الإنجليزي ارتبط بالانتقال لبرشلونة مؤخراً بسبب عدم مشاركته أساسياً باستمرار مع مانشستر سيتي.

نيوكاسل يجهز قرابة 90 مليوناً لضم نجم بورتو

2021-10-23T07:24:30Z

ذكر سبورت تي في أن نيوكاسل مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نجم بورتو لويس دياز وضمه في يناير.

المهاجم الكولومبي عقده يحتوي على شرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو، ومع الراتب الذي سيعرضه نيوكاسل، قد تصل قيمة الصفقة لقرابة 90 مليوناً في يناير.

صلاح يعلن موقفه من الاستمرار مع ليفربول

2021-10-23T07:23:46Z

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