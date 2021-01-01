أخبار الانتقالات | نيوكاسل يدفع 90 مليوناً في أولى صفقاته وليفربول يعود لستيرلينج

ميلان يعود من أجل كورونا
ذكر الصحفي رودي جاليتي أن اهتمام ميلان بخيسوس كورونا، جناح بورتو، قد تجدد في الأيام الماضية.
اللاعب المكسيكي عقده ينتهي مع بورتو بحلول نهاية الموسم، وسبق وتم ربطه بميلان وعدة فرق أوروبية كبرى.
لايبزيج يتمسك بأولمو
ذكرت "موندو" أن داني أولمو لن يكون متاحاً للانتقال في يناير المقبل في ظل تمسك لايبزيج بخدماته.
ويحظى اللاعب الدولي الإسباني باهتمام من برشلونة ومانشستر سيتي على وجه الخصوص.
بايرن يحدد خليفة ليفاندوفسكي
ذكر الصحفي الإيطالي باولو بارجيجيا أن بايرن حدد فيكتور أوسيمين، نجم نابولي، ليكون خليفة روبرت ليفاندوفسكي.
وستكلف الصفقة البافاري قرابة 100 مليون يورو بحسب التقرير في ظل تألق المهاجم النيجيري هذا الموسم.
باريلا سيجدد مع إنتر
كشف فابريزيو رومانو أن إنتر توصل لاتفاق مع نجمه نيكولو باريلا من أجل تمديد عقده لخمس سنوات مقبلة.
وأكد الصحفي الإيطالي عدم صحة التقارير بخصوص وجود اهتمام من ليفربول بالنجم الإيطالي.
ليفربول يدخل صراع ستيرلينج
ذكرت "فيكاخيس" أن ليفربول يفكر في إعادة لم الشمل مع لاعبه السابق رحيم ستيرلينج في العام الجديد.
اللاعب الإنجليزي ارتبط بالانتقال لبرشلونة مؤخراً بسبب عدم مشاركته أساسياً باستمرار مع مانشستر سيتي.
نيوكاسل يجهز قرابة 90 مليوناً لضم نجم بورتو
ذكر سبورت تي في أن نيوكاسل مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نجم بورتو لويس دياز وضمه في يناير.
المهاجم الكولومبي عقده يحتوي على شرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو، ومع الراتب الذي سيعرضه نيوكاسل، قد تصل قيمة الصفقة لقرابة 90 مليوناً في يناير.