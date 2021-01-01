أخبار الانتقالات | نيوكاسل يدفع 90 مليوناً في أولى صفقاته وليفربول يعود لستيرلينج

ذكر سبورت تي في أن نيوكاسل مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد نجم بورتو لويس دياز وضمه في يناير.

المهاجم الكولومبي عقده يحتوي على شرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو، ومع الراتب الذي سيعرضه نيوكاسل، قد تصل قيمة الصفقة لقرابة 90 مليوناً في يناير.