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أخبار الانتقالات | نشاط مورينيو وصفقة برشلونة وبديل زياش في تشيلسي

أخبار الانتقالات اليوم 16 يونيو 2021 لفرق برشلونة وريال مدريد وليفربول ويوفنتوس وكبار أوروبا

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Hakim Ziyech Chelsea 2020-21
Getty Images

بديل ستيرلينج في سيتي

2021-06-16T08:41:33Z

تقارير صحفية إنجليزية كشفت عن اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع ميكيل أويارزابال  جناح نادي ريال سوسييداد الإسباني.

هناك شكوك مستمرة حول مصير رحيم ستيرلينج مع الفريق وحتى النجم الجزائري رياض محزر، لذلك يظهر الجناح الإسباني ضمن البدائل المقترحة.

اقتراب ديباي

2021-06-16T08:39:40Z

صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت اقتراب ممفيس ديباي لاعب ليون من الانضمام لبرشلونة في صفقة انتقال حر.

اللاعب يتواجد حاليًا مع هولندا للمشاركة في اليورو، ولكن هذا لن يمنع حسم مستقبله بشكل نهائي خلال الأيام القادمة.

عودة يونج

2021-06-16T08:38:32Z

موقع "The Athletic" الإنجليزي كشف عن رغبة أستون فيلا في استعادة لاعبه السابق أشلي يونج.

صاحب الـ35 سنة قدم مستويات مميزة مع إنتر وفاز بالدوري الإيطالي، ولكنه من غير المتوقع أن يعارض فكرة العودة للدوري الإنجليزي من جديد.

ماديسون بديلًا لزياش

2021-06-16T08:37:11Z

موقع "فوتبول لندن" أكد اهتمام آرسنال بالتعاقد مع جيمس ماديسون صانع ألعاب نادي ليستر سيتي، ولكن بوجود منافسة شرسة من تشيلسي.

توماس توخيل مدرب البلوز يريد التعاقد مع اللاعب الإنجليزي، في حالة رحيل المغربي حكيم زياش عن صفوف الفريق.

تعثر مفاوضات جاكا

2021-06-16T08:35:49Z

هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أكدت رفض آرسنال لعرض جديد من روما من أجل التعاقد مع جرانيت جاكا.

العرض الذي وصل للمدفعجية وصلت قيمته 15 مليون يورو، لكن النادي الإنجليزي لم يوافق، منتظرًا ارتفاع القيمة أكثر من ذلك.

دي بول إلى أتلتيكو

2021-06-16T08:33:14Z

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، كشف عن اقتراب رودريجو دي بول صانع ألعاب أودينيزي الإيطالي من الاقتراب لأتلتيكو مدريد.

اللاعب اقترب من القيام بالفحص الطبي تمهيدًا للإعلان عن الصفقة التي ستصل قيمتها إلى حوالي 35 مليون يورو.

Rodrigo de Paul Udinese
Getty Images

مهاجم جديد لميلان

2021-06-16T08:29:45Z

حدد نادي ميلان الإيطالي مهاجم شتوتجارت ساسا كالادزيتش كهدف له وفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" من أجل تدعيم الفريق.

الروسونيري التقى بالفعل مع وكيل اللاعب البالغ من العمر 23 سنة حول صفقة محتملة، حيث يعتبر اللاعب من أهم المواهب في ألمانيا، حيث سجل 16 هدفًا في 33 مباراة بالدوري الألماني الموسم الماضي.

Sasa Kalajdzic VfB Stuttgart 2020/21
Getty

صفقة مورينيو

2021-06-16T08:29:36Z

 

يستعد جوزيه مورينيو مدرب روما للصفقة الأولى له، بالتعاقد مع روي باتريشيو حارس فريق وولفرهامبتون خلال الساعات القليلة القادمة.

موقع "فوتبول إنسايدر" أكد أن صاحب الـ33 سنة اتفق مع روما على التوقيع لمدة 3 سنوات قادمة.