أخبار الانتقالات | نشاط جديد لمانشستر سيتي ومهاجم تشيلسي يعاند مورينيو

بعد كل التكهنات التي أثيرت حول مستقبله، يستعد أندريا بيلوتي للتوقيع على عقد جديد مع ناديه تورينو هذا الصيف.

ميلان وروما والعديد من الأندية الأخرى حاولت ضم المهاجم الإيطالي، ولكن تورينو اقترب من الحفاظ عليه لفترة أطول.

الاختلاف الوحيد بين الطرفين وفقًا لشبكة "سكاي" الإيطالية، هو الشرط الجزائي الجديد لبيلوتي، حيث يريده اللاعب أن يكون 25 مليون يورو، بينما يطمح تورينو لزيادته إلى 40 مليونًا.