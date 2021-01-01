أخبار الانتقالات | نجم ريال مدريد مطلوب في نيوكاسل، وصديق ميسي قد يرحل

أوضحت "ميل" أن دوني فان دي بيك قام بتغيير وكيله في الأيام الماضية بناء على نصيحة بعض الزملاء.

وقال التقرير إن الهولندي يأمل أن ينجح وكيله الجديد في إيجاد فريق جديد له بدلاً من مانشستر يونايتد الذي لا يعتمد عليه أساسي.