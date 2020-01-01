أخبار الانتقالات: صراع على نجم أياكس الشاب وألابا رافض التجديد

ميلبورن فيكتوري يتعاقد مع مهاجم إيبسويتش تاون، فولامي على سبيل الإعارة
.@Benfolami9 will join #MVFC on a season-long loan from @IpswichTown 📝 #Since05— Melbourne Victory (@gomvfc) October 29, 2020
باريس سان جيرمان يسعى لضم حارس ميلان
باريس سان جيرمان يريد ضم حارس ميلان جانلويجي دوناروما العام المقبل - بحسب كورييري ديلا سيرا.
يأمل ليوناردو المدير الرياضي السابق لفريق الروسونيري في ضم حارس المرمى الإيطالي عند إعادة بدء فترة الانتقالات.
يكافح ميلان لربط دوناروما بتمديد العقد وسيكون له الحرية في التحدث إلى أي من الأندية المحتملة في يناير.
"يريد ألدرفيريلد من توتنهام إنهاء مسيرته في أنتويرب" يقول والده
من المرجح أن ينهي مدافع توتنهام توبي ألدرفيريلد مسيرته في مدينته أنتويرب، بحسب والده.
خاض اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا أكثر من 200 مباراة مع توتنهام منذ انضمامه من أتليتيكو في 2015.
قال والده، وفقًا لما نقلته HITC: "سيكون المنزل جاهزًا خلال عام 2023، تماشياً مع عقده مع توتنهام".
"سنرى أين سيلعب توبي كرة القدم، في توتنهام، أياكس، نادٍ أنتويرب أو في أي مكان آخر، لكن فرصة أن يلعب بالقرب من المنزل في سن 34 هي فرصة حقيقية ".
ولينجتون فينيكس أعاد التوقيع مع هودسون ويهونجي
أعلن ويلينجتون فينيكس عن إعادة التعاقد مع المدافع تي أتوهاي هدسون على موقعه الرسمي.
اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يوقع عقدًا لمدة عامين بعد أن خاض 11 مباراة مع نيكس الموسم الماضي في الدوري الأسترالي.
جيستد قريب من الانتقال إلى ملبورن فيكتوري
من المقرر أن ينتهي نادي ملبورن فيكتوري من التعاقد مع المهاجم الفرنسي رودي جيستيد ، بحسب الصحفي الأسترالي راي جات.
يمتلك اللاعب الحر البالغ من العمر 32 عامًا خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أستون فيلا وميدلسبروه.
Hearing former Middlesbrough, Aston Villa, Metz striker Rudy Gestede could be in the sights of Melbourne Victory. Would be a decent signing if true.— Ray Gatt (@Gatty54) October 27, 2020
سكولز يدعو اليونايتد لإتمام صفقة أوباميكانو
دعا نجم مانشستر يونايتد السابق بول سكولز الشياطين الحمر إلى إكمال انتقال دايوت أوباميكانو، مشيرًا إلى أن قلب الدفاع قد يكون الحل لمشاكلهم الدفاعية.
جيرارد يعترف بأن موريلوس قد يرحل
اعترف مدرب رينجرز ستيفن جيرارد بأنه غير متأكد من مستقبل المهاجم ألفريدو موريلوس.
وارتبط الدولي الكولومبي بالانتقال إلى الدحيل، لكنه سيبقى في جلاسكو بعد إغلاق نافذة الانتقالات القطرية مساء الأحد.
قال جيرارد، كما نقلت عنه ذا سكوتسمان: "أنا متأكد من ألفريدو على المدى القصير".
"ولكن هل خرجنا من المأزق في ذلك؟ في حالة ألفريدو، كنت دائمًا في الغابة منذ اليوم الأول هنا
"وأعتقد أنني سأبقى في الغابة أثناء وجود ألفريدو هنا. أنا فقط أدير ألفريدو من يوم لآخر ومن أسبوع لآخر. إنه متاح الآن حتى يناير. لا يمكنني التنبؤ بالمستقبل بعد ذلك."
ديفيد ألابا لم يوافق على التجديد للبايرن
لا يزال مستقبل ديفيد ألابا في بايرن ميونخ موضع شك حيث لم يوافق المدافع بعد على صفقة جديدة مع أبطال الدوري الألماني.
وفقًا لـ BILD، فإن المفاوضات بشأن صفقة جديدة للنمساوي قد وصلت إلى طريق مسدود ويمكنه المغادرة مجانًا عند انتهاء عقده في نهاية الموسم.
تم منح كل من يوفنتوس ومانشستر سيتي الافضلية في الاستفادة بخدمات ألابا عند بداية فترة الانتقالات القادمة.
صراع أوروبي على نجم أياكس الشاب
الشياطين الحمر والكتالونيون يقاتلون من أجل المعجزة الهولندية
يستعد مانشستر يونايتد وبرشلونة للقتال من أجل التوقيع الرائع للاعب خط وسط أياكس ريان جرافينبيرش.
جذب اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا اهتمام يوفنتوس والنادي الكتالوني، لكن صحيفة The Mirror أفادت بأن الشياطين الحمر يراقبون اللاعب الآن.
حصل النجم الشاب على تقييمات رائعة لفريق الدوري الهولندي، وسجل أربعة أهداف وصنع ثلاث تمريرات حاسمة في 19 مباراة.