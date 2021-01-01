أخبار الانتقالات: نابولي يراقب مدافع برشلونة وراتب إريكسن هو عقبة رحيله

الشعراوي يطالب بفسخ تعاقده!
ستيفان الشعراوي يريد العودة إلى روما.
ذكرت قناة سكاي سبورت الإيطالية أن الجناح البالغ من العمر 28 عامًا يريد من شنجهاي شينهوا إنهاء عقده والسماح له بالانضمام إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.
روما حريصون على إعادته لكنهم لا يريدون دفع رسوم انتقال له.
نابولي يراقب مدافع برشلونة
نابولي يأمل في الحصول على جونيور فيربو على سبيل الإعارة من برشلونة، حسب سكاي سبورت.
سيضطر فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي إلى التخلص من كيفين مالكويت قبل أن يتمكن من ضم الظهير الأيسر البالغ من العمر 24 عامًا.
صفقة جديدة لفناربخشه
أكد فناربخشه أن برايت أوساي صامويل سينضم من كوينز بارك رينجرز.
وافق اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا على عقد لمدة أربع سنوات سيبدأ في الصيف.
جلطة سراي يقود مفاوضات مصطفى محمد
يستعد جلطة سراي للتعاقد مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة من الزمالك.
كان فريق سانت إتيان الفرنسي يقود المطاردة، لكن سبوركس قال إنه انسحب بعد أن فشلت المفاوضات في أن تؤتي ثمارها ومهد الطريق أمام توقيع المهاجم المصري على سبيل الإعارة.
راتب إريكسن يعيق عودته إلى توتنهام
لاعب خط الوسط يريد الرحيل من إنتر ميلان
مطالب كريستيان إريكسن المتعلقة بالأجور هي حجر عثرة أمام العودة إلى توتنهام.
لاعب خط الوسط الدنماركي يبحث عن طريقة لإنهاء فترته السيئة في إنتر ميلان، والعودة إلى توتنهام خيار مطروح.
وفقًا لفابريزيو رومانو، يعمل ممثل اللاعب على حل لكن المال هو المشكلة الأكبر.
مدافع جديد على رادار ليفربول
برشلونة يجمد مفاوضات جارسيا!
لن ينتقل إريك جارسيا من مانشستر سيتي إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.
كان المدافع على رأس أولويات البلوجرانا وأكد جول أن اللاعب وافق على الشروط الشخصية مع النادي.
كان برشلونة يعمل على صفقة مع السيتي، لكن كما اتضح أن المرشحين الثلاثة لرئاسة النادي الكتالوني أوقفوا الانتقال.
فيورنتينا يُخلِّص ريال مدريد من أودريوزولا
قد تنتهي رحلة ألفارو أودريوزولا في ريال مدريد، حيث يسعى فيورنتينا الإيطالي للتعاقد معه وفقًا لما أكده جيانلوكا دي ماوريزيو، الصحفي الشهير.
ريال مدريد لن يمانع بيع نجمه، فهو خارج حسابات وقناعات المدرب زين الدين زيدان تمامًا، وحاول الملكي بيعه بالفعل في الصيف الماضي لكن المحاولات فشلت في النهاية.
رسميًا .. يوفيتش يرحل عن ريال مدريد
أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي انتقال لاعبه الصربي لوكا يوفيتش إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني معارًا حتى نهاية الموسم.
فريدي بوبيتش المدير الرياضي لفرانكفورت قال: "لوكا أمامه فرصة في الأشهر المقبلة ليعود لمستواه السابق في بيئة معتادة بالنسبة له، لم يعش وقتًا سهلًا في ريال مدريد ويمكنه استغلال هذا الوقت في العودة. يعلمون في إسبانيا أنه في أيدِ أمينة"
تقارير .. ليفربول لن يضم راموس بسبب صلاح
قرر نادي ليفربول الإنجليزي، عدم التفكير في التعاقد مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد، بسبب واقعته الشهيرة مع النجم المصري محمد صلاح.
موقع "The Athletic" الإنجليزي، أكد أن المدرب يورجن كلوب قرر استبعاد المدافع المخضرم من حساباته بشكل كامل، لعدم إثارة المشاكل في غرفة ملابس الفريق.
بايرن ميونخ ينافس ليفربول على ضم ميليتاو
كشفت مصادر صحفية لـ"جول" أن بايرن ميونخ استفسر عن إمكانية التعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من ريال مدريد.
المهمة لن تكون سهلة على بايرن لضم ميليتاو، بوجود اهتمام من ليفربول ويوفنتوس من أجل التعاقد مع اللاعب، لحاجة كل منهما لتعزيزات دفاعية.
صاحب الـ22 سنة جاء إلى ريال في 2019 من بورتو البرتغالي، في صفقة وصلت قيمتها 50 مليون يورو لكنه لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق