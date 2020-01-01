أخبار الانتقالات: ميسي إلى أمريكا من أجل سواريز وراموس يقترب من توتنهام

ميسي يجتمع مع سواريز في الدوري الأمريكي
يخطط ليونيل ميسي ولويس سواريز للعب معًا في إنتر ميامي في الدوري الأمريكي ولكن ليس حتى عام 2022، وفقًا لإذاعة كاتالونيا.
تعاقد نجم برشلونة ميسي في الكامب نو ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، بينما عقد سواريز لاعب أتلتيكو في العاصمة الإسبانية ينتهي في صيف 2020.
رسميًا.. إقالة توماس توخيل من باريس سان جيرمان
أكد باريس سان جيرمان إقالة المدرب توماس توخيل.
كما أكد موقع جول من قبل، فقد تم إقالة المدب البالغ من العمر 47 عامًا بعد فترة وجيزة من فوز باريس سان جيرمان في دوري الدرجة الأولى الفرنسي على ستراسبورج يوم الأربعاء.
جعل النادي الآن الخبر رسميًا ببيان على موقع النادي على الإنترنت.
آرسنال يركض خلف لاعب إشبيلية
آرسنال مستعد لتقديم عرض في يناير للاعب خط وسط إشبيلية خوان جوردان، حسب صحيفة ذا صن.
يتتبع آرسنال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا منذ ثلاث سنوات، لكنهم الآن على استعداد لاتخاذ خطوة حيث يحاول المدرب ميكيل أرتيتا إحياء موسم التلعثم لفريقه.
يُعتقد أن لدى جوردان بند شراء بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني (74 مليون دولار) في عقده، لكن إشبيلية مستعد للنظر في عروض بقيمة 32 مليون جنيه إسترليني (43 مليون دولار).
لابورتا يُطمئن جماهير برشلونة بشأن ميسي
وضع ليونيل ميسي في برشلونة "قابل للانعكاس"، حسب المرشح الرئاسي خوان لابورتا.
أرسل ميسي نجم الأرجنتين صدمة في عالم كرة القدم عندما طلب مغادرة كامب نو قبل موسم 2020-21 ولكن بعد مشادة طويلة في الانتقالات انتهى به الأمر في النهاية إلى البقاء.
لا يزال لابورتا، الذي يأمل في العودة إلى المنصب الذي خدمه بين عامي 2003 و 2010، يأمل في حل الصعوبات المالية الحالية لبرشلونة وتأمين وجود ميسي.
ريال مدريد قلق بشأن بيل
يشعر ريال مدريد بالقلق من أداء جاريث بيل في توتنهام، بحسب دياريو AS.
يعتقد البلانكوس أن كفاح الويلزي من أجل اللياقة والدقائق المنتظمة في توتنهام ستؤثر سلبًا على قيمته السوقية
كان ريال مدريد يأمل في أن تؤدي فترة إعارة بيل إلى توتنهام إلى تعزيز فرصهم في كسب أموال الجناح في الصيف المقبل، لكنهم قد يضطرون الآن إلى إعادة التفكير في استراتيجيتهم.
إيسكو إلى الدوري الإيطالي
من المرجح أن ينتهي إيسكو بترك ريال مدريد ويرحل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن آرسنال وإيفرتون هما الفريقان الأكثر اهتمامًا به، لكن يوفنتوس وإنتر يتطلعان إليه أيضًا
هل ينتقل راموس إلى توتنهام؟
قال إيفينينج ستاندرد إن توتنهام قد يحاول التعاقد مع سيرخيو راموس من ريال مدريد.
سيكون اللاعب الدولي الإسباني وكيلًا مجانيًا في نهاية الموسم إذا اختار عدم التوقيع على تمديد العقد في السانتياجو برنابيو.
يريد جوزيه مورينيو التعاقد مع قلب دفاع متمرس لتعزيز فريقه ويرى أن قائد فريقه السابق هو خيار ممتاز.
ميسي يقتل حلم عودة نيمار
لا يعتقد ليونيل ميسي أن برشلونة سيكون قادرًا على تحمل تكاليف إعادة نيمار إلى النادي.
منذ انتقاله برقمًا قياسيًا عالميًا بقيمة 222 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، ارتبط نيمار باستمرار بالعودة إلى الكامب نو ولم الشمل مع ميسي.
لكن مثل هذه الخطوة لم تؤت ثمارها بعد، ومع الصعوبات المالية الحالية لبرشلونة، يبدو أن عودة قصة نيمار ما زالت بعيدة المنال.
ميلان واثق من بقاء دوناروما
ميلان واثق من إبرام صفقة لإبقاء الحارس جيانلويجي دوناروما في النادي.
ذكرت صحيفة Corriere della Sera أن هناك اهتمامًا كبيرًا باللاعب الشاب من عديد الأندية الكبرى، لكن ميلان يشعر بأنه سيبقى بالنادي.