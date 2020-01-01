أخبار الانتقالات: ميسي يُهادي ريال مدريد بمبابي!

تشيلسي يقرر التخلص من كيبا
اتخذت إدارة تشيلسي قرارًا نهائيًا ببيع الحارس كيبا خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة للتخلص من راتبه الضخم.
ليس معلومًا إلى أي نادٍ سينتقل الإسباني خصوصًا أنه لن يوافق على تخفيض راتبه كثيرًا، لكن الأكيد أن الإدارة الزرقاء ستحاول التخلص منه بشتى السبل في يناير.
ليفربول سيبيع أوريجي وشاكيري في يناير
أوردت تقارير صحفية إنجليزية عزم إدارة ليفربول التخلص مع الثنائي ديفوك أوريجي وشيردان شاكيري خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.
يأتي هذا القرار في ظل رغبة النادي في تقليل وتوفير النفقات لمواجهة أزمة كورونا، خصوصًا بعد خروج الثنائي بصورة شبه تامة من حسابات المدرب يورجن كلوب.
آرسنال يقترب من التعاقد مع لاعب باشاك شهير
أفادت تقارير صحفية إنجليزية اقتراب آرسنال من التعاقد مع بيركاي أوتشان متوسط ميدان باشاك شهير التركي خلال يناير المقبل.
وبحسب التقارير، فإن آرسنال ليس النادي الإنجليزي الوحيد المهتم بالتعاقد مع موهبة شتوتجارت وهامبورج السابقة، بل إن هناك عددًا من أندية البريميرليج تسعى خلفه أيضًا.
حب نيمار لميسي يدفع مبابي إلى ريال مدريد
يبدو أن العلاقة الودية التي تجمع بين النجم البرازيلي نيمار وقائد برشلونة الحالي ليونيل ميسي ستكون سببًا في رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد.احتمالية انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي قد تفتح الباب أمام رحيل مبابي والذي يحلم باللعب بقميص ريال مدريد.
الخليفي يرد على أنباء اقتراب باريس من ضم ميسي
رد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على الأنباء التي ربطته مؤخرًا بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وفي هذا السياق قال الخليفي في تصريحات لبرنامج "Touche Pas à Mon Poste" الفرنسي:"ميسي لاعب برشلونة، لا يمكنني الحديث عنه".
صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن إجابة رجل الأعمال القطري تحمل قراءات كثيرة قد تعني رغبته في الحفاظ على سرية المفاوضات
تفاصيل جديدة تكشف حجم تورط يوفنتوس في قضية سواريز
تفاصيل جديدة ظهرت في قضية قيام النجم الأوروجوياني لويس سواريز بالغش في اختبار اللغة، من أجل الحصول على الجنسية الإيطالية واللعب ليوفنتوس.
التحقيقات أثبتت أن يوفنتوس قام بإرسال طلباته المحددة لجامعة بيروجيا، من أجل تسريع حصول سواريز على الجنسية.
وتضمنت الطلبات درجة الامتحان، لتتوافق مع الدرجة المطلوبة من أجل نجاح اللاعب بسهولة قبل إغلاق سوق الانتقالات.
الكشف عن أسباب فشل صفقة عوار ليوفنتوس
كشفت "ليكيب" أن فيديريكو بيرنارديسكي كان السبب وراء فشل انتقال حسام عوار لصفوف يوفنتوس الصيف الماضي.
الجريدة الفرنسية قالت إن الصفقة كانت ستتم مقابل 55 مليون يورو وسيتم إدخال بيرنارديسكي لتخفيض القيمة، ولكن اللاعب الإيطالي رفض الانضمام إلى ليون.
كومان يتمنى انضمام نيمار إلى برشلونة
لم يخفِ رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، رغبته في أن يعود نيمار مرة أخرى إلى النادي الكتالوني، معتبرًا أن الجمع بينه وبين ليونيل ميسي في فريق واحد من شأنه أن يُزيد من قيمة كتيبته بكل الأحوال.
المدرب الهولندي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة قادش قال "لا أحب الحديث عن الحالات الفردية ولكن كلاعب وكمدرب وكمشجع لبرشلونة، فأنت تريد أن ترى الأفضل في فريقك".
كما أضاف "إذا انتهى الأمر بكليهما معنا في الفريق (ميسي ونيمار)، فهذا سيكون أفضل كثيرًا بالطبع. بصفتك نادٍ، فأنت تحاول أن تحصل على أفضل اللاعبين هنا"