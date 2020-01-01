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أخبار الانتقالات: ميسي يُهادي ريال مدريد بمبابي!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Lionel Messi Kylian Mbappe 2020
Getty

تشيلسي يقرر التخلص من كيبا

2020-12-04T14:45:04Z

اتخذت إدارة تشيلسي قرارًا نهائيًا ببيع الحارس كيبا خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة للتخلص من راتبه الضخم.

ليس معلومًا إلى أي نادٍ سينتقل الإسباني خصوصًا أنه لن يوافق على تخفيض راتبه كثيرًا، لكن الأكيد أن الإدارة الزرقاء ستحاول التخلص منه بشتى السبل في يناير.

ليفربول سيبيع أوريجي وشاكيري في يناير

2020-12-04T14:43:37Z

أوردت تقارير صحفية إنجليزية عزم إدارة ليفربول التخلص مع الثنائي ديفوك أوريجي وشيردان شاكيري خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي هذا القرار في ظل رغبة النادي في تقليل وتوفير النفقات لمواجهة أزمة كورونا، خصوصًا بعد خروج الثنائي بصورة شبه تامة من حسابات المدرب يورجن كلوب.

آرسنال يقترب من التعاقد مع لاعب باشاك شهير

2020-12-04T14:41:49Z

أفادت تقارير صحفية إنجليزية اقتراب آرسنال من التعاقد مع بيركاي أوتشان متوسط ميدان باشاك شهير التركي خلال يناير المقبل.

وبحسب التقارير، فإن آرسنال ليس النادي الإنجليزي الوحيد المهتم بالتعاقد مع موهبة شتوتجارت وهامبورج السابقة، بل إن هناك عددًا من أندية البريميرليج تسعى خلفه أيضًا.

حب نيمار لميسي يدفع مبابي إلى ريال مدريد

2020-12-04T14:39:52Z

يبدو أن العلاقة الودية التي تجمع بين النجم البرازيلي نيمار وقائد برشلونة الحالي ليونيل ميسي ستكون سببًا في رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

احتمالية انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي قد تفتح الباب أمام رحيل مبابي والذي يحلم باللعب بقميص ريال مدريد.

الخليفي يرد على أنباء اقتراب باريس من ضم ميسي

2020-12-04T14:38:37Z

رد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على الأنباء التي ربطته مؤخرًا بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي هذا السياق قال الخليفي في تصريحات لبرنامج "Touche Pas à Mon Poste" الفرنسي:"ميسي لاعب برشلونة، لا يمكنني الحديث عنه".

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت إن إجابة رجل الأعمال القطري تحمل قراءات كثيرة قد تعني رغبته في الحفاظ على سرية المفاوضات

تفاصيل جديدة تكشف حجم تورط يوفنتوس في قضية سواريز

2020-12-04T14:37:55Z

تفاصيل جديدة ظهرت في قضية قيام النجم الأوروجوياني لويس سواريز بالغش في اختبار اللغة، من أجل الحصول على الجنسية الإيطالية واللعب ليوفنتوس.

التحقيقات أثبتت أن يوفنتوس قام بإرسال طلباته المحددة لجامعة بيروجيا، من أجل تسريع حصول سواريز على الجنسية.

وتضمنت الطلبات درجة الامتحان، لتتوافق مع الدرجة المطلوبة من أجل نجاح اللاعب بسهولة قبل إغلاق سوق الانتقالات.

الكشف عن أسباب فشل صفقة عوار ليوفنتوس

2020-12-04T14:36:55Z

كشفت "ليكيب" أن فيديريكو بيرنارديسكي كان السبب وراء فشل انتقال حسام عوار لصفوف يوفنتوس الصيف الماضي.

الجريدة الفرنسية قالت إن الصفقة كانت ستتم مقابل 55 مليون يورو وسيتم إدخال بيرنارديسكي لتخفيض القيمة، ولكن اللاعب الإيطالي رفض الانضمام إلى ليون.

كومان يتمنى انضمام نيمار إلى برشلونة

2020-12-04T14:36:00Z

لم يخفِ رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، رغبته في أن يعود نيمار مرة أخرى إلى النادي الكتالوني، معتبرًا أن الجمع بينه وبين ليونيل ميسي في فريق واحد من شأنه أن يُزيد من قيمة كتيبته بكل الأحوال.

المدرب الهولندي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة قادش قال "لا أحب الحديث عن الحالات الفردية ولكن كلاعب وكمدرب وكمشجع لبرشلونة، فأنت تريد أن ترى الأفضل في فريقك".

كما أضاف "إذا انتهى الأمر بكليهما معنا في الفريق (ميسي ونيمار)، فهذا سيكون أفضل كثيرًا بالطبع. بصفتك نادٍ، فأنت تحاول أن تحصل على أفضل اللاعبين هنا"