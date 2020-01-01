أخبار الانتقالات: ميسي يُثير أزمة جديدة وآرسنال يتصارع مع ريال مدريد

أُغلقت كافة الأبواب في وجه ديلي آلي بتوتنهام، وأكد جوزيه مورينيو على عدم وجود فرص له للمشاركة أساسيًا وأنه ليس باللاعب السعيد في السبيرز.

هذا يأتي بالتزامن مع أنباء خرجت من صحيفة "ميل" البريطانية أن باريس سان جيرمان قد جدد اهتمامه بالتعاقد مع آلي وأن الصفقة قد تحدث خلال يناير المقبل.