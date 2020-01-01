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أخبار الانتقالات: ميسي يُثير أزمة جديدة وآرسنال يتصارع مع ريال مدريد

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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barcelona juventus leo messi
Getty

هل ينضم ديلي آلي إلى باريس سان جيرمان؟

2020-12-11T09:22:53Z

أُغلقت كافة الأبواب في وجه ديلي آلي بتوتنهام، وأكد جوزيه مورينيو على عدم وجود فرص له للمشاركة أساسيًا وأنه ليس باللاعب السعيد في السبيرز.

هذا يأتي بالتزامن مع أنباء خرجت من صحيفة "ميل" البريطانية أن باريس سان جيرمان قد جدد اهتمامه بالتعاقد مع آلي وأن الصفقة قد تحدث خلال يناير المقبل.

آرسنال ينافس ريال مدريد على سوبوسلاي

2020-12-11T09:21:44Z

دخل آرسنال هو الآخر على خط المهتمين بالتعاقد مع دومينيك سوبوسلاي لاعب ريد بول سالزبورج خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

لايبزيج هو الآخر يهتم بسوبسلاي مع أنباء كثيرة واردة من إسبانيا أن زيدان يريد جلب اللاعب إلى ريال مدريد بشتى السبل، وكذلك مع وجود رغبة من بايرن ميونخ في الأمر نفسه.

برشلونة يرفض استعادة توديبو

2020-12-11T09:19:54Z

أكدت إدارة برشلونة لنظيرتها في بنفيكا أنها لا تنوي قبول إعادة جان كلير توديبو إلى كامب نو من إعارته خلال يناير المقبل، وأن عليه استكمال عقده في البرتغال بصورة طبيعية.

ورغم أزمة الدفاع بسبب جيرارد بيكيه وإصابته، لكن رفضت إدارة البرسا عودة توديبو قطعيًا، بينما يحاول بنفيكا التخلص منه في أعقاب أداء متواضع جدًا ظهر به الفرنسي في الأشهر الماضية بملعب النور.

ميسي يثير أزمة جديدة في برشلونة!

2020-12-11T09:18:22Z

صحيفة "موندو ديبورتيفو" كشفت عن غضب بعض اللاعبين في برشلونة، بسبب تركيز الجميع على مستقبل ميسي وتجاهل باقي عناصر الفريق.

وأشارت إلى أن نجوم الفريق يشعرون بأنهم لا يحصلون على القدر الكافي من الاحترام لدى إدارة النادي الكتالوني الحالية.

وأوضحت أنهم يشعرون أيضًا بعدم التقدير من ميسي نفسه، بوجود حالة كبيرة من الحساسية داخل غرفة ملابس الفريق الكتالوني.

راشفورد يؤكد استمراره طويلًا في مانشستر يونايتد

2020-12-11T09:17:47Z

المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، أكد لشبكة "سكاي سبورتس" أنه يخطط للبقاء مع مانشستر يونايتد لفترة طويلة ولا يفكر في الرحيل.

وقال:"بالنسبة لي لا أفكر في أي فريق آخر، منذ الصغر ومانشستر يشغل الجزء الأكبر في عقلي، لذلك من غير الطبيعي ارتداء قميص أي فريق مختلف"

صراع على جناح ليفركوزن

2020-12-11T09:17:09Z

صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كشفت عن اهتمام مانشستر يونايتد وآرسنال وإيفرتون بالتعاقد مع ليون بايلي جناح ليفركوزن الألماني.

صاحب الـ23 سنة قد يرحل عن ناديه الحالي في شهر يناير، وسعره سيصل إلى 40 مليون يورو.

يوفنتوس يريد التعاقد مع مارسيال

2020-12-11T09:16:24Z

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد اهتمام بيرلو بالتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد نهاية هذا الموسم.

أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد، يعتبر الهدف المفضل للمدرب الشاب، حيث من المتوقع أن يستغل النادي الإيطالي محاولات الشياطين الحمر للتخلص من المهاجم الفرنسي في أقرب فرصة ممكنة

هل يبقى ألابا في بايرن ميونخ؟

2020-12-11T09:15:44Z

كارل رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ، وجه صدمة ليوفنتوس، مؤكدًا أن دافيد ألابا مدافع الفريق الألماني قد يستمر معه ويوقع على عقد جديد.

العقد الحالي للنجم النمساوي ينتهي في يونيو 2021، دون التوصل لاتفاق على التجديد حتى الآن، وهو ما لفت أنظار يوفنتوس.

رومينيجه قال في تصريحات صحفية:"جميع الأندية تحاول تعزيز صفوفها، لذلك من الطبيعي أن تفكر الأندية الكبرى في ألابا، الأمر متروك له لاتخاذ القرار وربما يغير رأيه ويبقى معنا"

بعد رفض عرض فنربخشه .. مصطفى محمد يتلقى عرضًا تركيًا جديدًا

2020-12-11T09:14:56Z

لا يزال مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، يتلقى عروضًا من الدوري التركي، رغم تمسك مسؤولي القلعة البيضاء به ببقائه على الأقل حتى نهاية الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "hurriyet" التركية فإن نادي جلطة سراي التركي يرغب في ضم مهاجم الفارس الأبيض خلال الميركاتو الشتوي المقبل، إذ تم عرض اللاعب عليه من قبل أحد وكلاء اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي التركي لديهم قناعة بمصطفى نظرًا لسرعته وفاعليته على المرمى، مشيرة إلى أن الصفقة متوقفة على رأي فاتح تيريم؛ المدير الفني لجلطة سراي، إذ سيتم عرضه عليه خلال الأيام المقبلة.

بعد التأهل لدور الـ16، زيدان يقرر الرحيل

2020-12-10T13:46:58Z

اتفق زيدان مع الإدارة على الرحيل في نهاية الموسم

يستعد زين الدين زيدان للانسحاب من ريال مدريد في نهاية الموسم لأن الظروف في النادي ليست كما وعدوه.

وذكرت دياريوجول أن زيدان قيل له إن النادي سيتعاقد مع بول بوجبا وساديو ماني وإدواردو كامافينجا، لكن لم يتم التوقيع مع أي لاعب منهم.

تقول جريدة المنشور الإسباني إن زيدان سيخرج من البرنابيو في نهاية الموسم باتفاق متبادل من الطرفين.

Zidane
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مانشستر يونايتد يقرر بيع بوجبا

2020-12-10T13:45:43Z

قرر نادي مانشستر يونايتد بيع بول بوجبا بعد الهجوم الأخير من وكيله مينو رايولا، بحسب صحيفة ذا صن.

وكشف رايولا أن الفائز بكأس العالم كان حريصًا على الخروج من أولد ترافورد عشية مباراة دوري أبطال أوروبا الحاسمة ضد لايبزيج، والتي خسرها الشياطين الحمر 3-2 وتم إقصائهم من المسابقة.

قرر مسؤولو النادي أن التأثير المقلق لبوجبا أصبح أكثر من اللازم، وهم مستعدون لبيع اللاعب الفرنسي الدولي في أقرب وقت في يناير
Paul Pogba Manchester United 2020-21
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برشلونة يسعى للتعاقد مع المدير الرياضي لدورتموند

2020-12-10T13:44:52Z

يسعى برشلونة للتعاقد مع المدير الرياضي مايكل زورك من دورتموند، وفقًا لـ Esport3.

كان زورك هو الرجل الذي أقنع إيرلينج هالاند بالتوقيع مع بوروسيا قادمًا من سالزبورج في يناير الماضي، وقد قام بعمل جيد فيما يتعلق برعاية فريق البوندسليجا.