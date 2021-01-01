أخبار الانتقالات | موهبة برشلونة تقترب من الرحيل، وكامافينجا ليس أولوية

لاعب جديد يقترب من مغادرة برشلونة
مانشستر يونايتد لا يضع كامافينجا أولوية
كشفت صحيفة "مانشستر إيفينينج" أنّ الشياطين الحمر لا يضعون إدوارد كامافينجا أولوية في الصيف الجاري.
ولن يدفع النادي الإنجليزي نحو إتمام الصفقة ولكن إن سارت المفاوضات بسلاسة فسوف يضم اللاعب
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رسمياً | آرسنال يضم تافاريس
أعلن آرسنال عن أحدث صفقاته بالتعاقد مع نونو تافاريس من بنفيكا.
اللاعب الشاب ينضم بعد مفاوضات مكثفة في الأيام الماضية بين النادي الإنجليزي ونظيره البرتغالي.
Welcome to The Arsenal, Nuno Tavares 👋 pic.twitter.com/379qyLXrxG— Arsenal (@Arsenal) July 10, 2021
رسمياً | ألينيا إلى خيتافي
ميلان يقترب من دياز
ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان قريب من الاتفاق مع ريال مدريد بخصوص براهيم دياز.
اللاعب سيعود إلى ميلان على سبيل الإعارة مقابل ثلاثة ملايين، وحق شراء مقابل 27 مليون يورو.
ماكسي جوميز يرفض مغادرة فالنسيا
رفض ماكسي جوميز مغادرة ناديه فالنسيا وأكد عزمه على البقاء ومساعدة الفريق في الموسم المقبل رغم التقارير التي أشارت إلى العكس.
اللاعب في حوار مع جريدة بالأوروجواي أكد الاستمرار مع الخفافيش رغم تقارير قالت إن فالنسيا يريد بيعه مع جونسالو جيديش لتوفير سيولة مادية.
وولفز يضم آيت نوري نهائياً
بحسب "موندو" قرر وولفرهامبتون التعاقد مع ريان آيت نوري بشكل نهائي خلال الميركاتو الصيفي.
اللاعب سينضم من أنجيه مقابل 11 مليون يورو تقريباً بحسب التقرير.
جريزمان قد يعود لأتلتيكو
قالت "موندو" إن هناك تفكير في برشلونة وأتلتيكو مدريد بعقد صفقة تبادلية هذا الصيف.
الصفقة ستكون بتبادل الثنائي أنطوان جريزمان وساؤول، ما سيعود بالمكسب الاقتصادي والفني على كلا الفريقين.
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أندية الليجا تساعد برشلونة للإبقاء على ميسي
قال "إل ترانزيستور" إن مجموعة من أندية الليجا عرضت على برشلونة المساهمة في الإبقاء على ليونيل ميسي مع الفريق.
ولم يكشف التقرير عن هوية الأندية التي ستساعد ميسي للحفاظ على النجم الأرجنتيني ضمن صفوفه. المزيد من التفاصيل هنا.
إنتر قريب من بيع لاعبين
بحسب "سكاي"، أصبح جواو ماريو على أعتاب الانتقال لصفوف بنفيكا من إنتر بعد إتمام الاتفاق بين الناديين.
إنتر قريب أيضاً من إعارة البرازيلي دالبرت لصفوف طرابزون التركي مع إلزامية شراء مقابل قرابة سبعة ملايين يورو.
ماتيوس ينتقل لبالميراس
وقع البرازيلي ماتيوس مع بالميراس رسمياً بالساعات الماضية عقب انتهاء عقده في برشلونة.
متوسط الميدان كان خارج الحسابات في برشلونة، ولذا وقع فسخ عقده.
تشيلسي يتخلص من زياش لضم هالاند
أوضح تقرير في "فوتبول لندن" أن تشيلسي يريد بيع مجموعة من لاعبيه لتوفير سيولة تساعده في ضم إرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند.
اللاعبون المرشحون للبيع هم حكيم زياش، تيمويه باكايوكو، وتامي أبراهام، بالإضافة لأوليفييه جيرو القريب من ميلان.