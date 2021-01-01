أخبار الانتقالات | موقف برشلونة من نجم سوسييداد وتخبط توتنهام

صراع إنجليزي على خدمات لياو
"كالتشيو ميركاتو" قال إن إيفرتون وولفرهامبتون مهتمان بالتعاقد مع رافائيل لياو، لاعب ميلان.
البرتغالي الشاب سيكون متاحاً للبيع بحسب التقرير في حال وصول عرض مناسب لميلان.
نجم شتوتجارت نحو فيورنتينا
أكدت "سكاي" أن فيورنتينا أتم التعاقد مع نيكو جونزالز، صانع ألعاب الأرجنتين وشتوتجارت.
اللاعب سينضم في صفقة تقدر في حدود 23 مليون يورو وأربعة ملايين يورو إضافية كحوافز.
إيفرتون يواصل بحثه عن مدرب
"ديلي ستار" قالت إن إيفرتون يضع في اعتباره ثمانية مرشحين لتدريب الفريق الموسم المقبل.
آخر الأنباء قالت إن إيفرتون سيتعاقد مع رافائيل بينيتيز، قبل أن يتراجع بسبب غضب الجماهير لكونه مدرب سابق لليفربول.
كلينسمان آخر المرشحين لتدريب توتنهام
ذكرت "بي بي سي" أن آخر الأسماء المرشحة لتولي منصب مدرب توتنهام الألماني يورجن كلينسمان.
كلينسمان له تاريخ مع سبيرز كلاعب، وآخر محطاته التدريبية كانت مع الولايات المتحدة.
سبيرز يواصل تخبطه في البحث عن مدرب عقب توقف مفاوضاته مع باولو فونسيكا ثم جينارو جاتوزو.
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كريستال بالاس يتجه نحو فافر
ذكرت "سكاي" أن كريستال بالاس وجه أنظاره نحو لوسيين فافر، مدرب بوروسيا دورتموند السابق.
النادي الإنجليزي يبحث عن مدرب يعوض روي هودسون، وحاول مع نونو سانتو ولكن توقفت المفاوضات.
برشلونة يتراجع عن ضم نجم سوسييداد
بحسب "ماركا"، لن يضم برشلونة لاعب ريال سوسييداد ميكيل مورينو على الرغم من الإعجاب باللاعب.
الجريدة ذكرت أن مورينو ضمن اهتمامات برشلونة ولكن مطالب ناديه المالية المرتفعة تعطل الصفقة.