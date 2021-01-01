أخبار الانتقالات | مهاجم برشلونة الجديد وصراع على يوفيتش

قالت "ريبوبليكا" إن ماورو إيكاردي يريد العودة من جديد لميلانو، وأنه على اتصال مع أفراد في إنتر بعد.

الشائعات تأتي عقب الأزمة التي مر بها مع زوجته، وانتهت على الأرجح مساء الأحد عقب نشره صورة للصلح بين الطرفين.