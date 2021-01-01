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أخبار الانتقالات | مهاجم برشلونة الجديد وصراع على يوفيتش

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 18 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Luka Jovic Real Madrid 2019-20

إيكاردي يريد العودة لميلانو

2021-10-18T07:25:10Z

قالت "ريبوبليكا" إن ماورو إيكاردي يريد العودة من جديد لميلانو، وأنه على اتصال مع أفراد في إنتر بعد.

الشائعات تأتي عقب الأزمة التي مر بها مع زوجته، وانتهت على الأرجح مساء الأحد عقب نشره صورة للصلح بين الطرفين.

سولشاير مستمر في يونايتد

2021-10-18T07:24:07Z

تأكيداً للتقارير الصادرة السبت، أوضح "فابريزيو رومانو" أن إدارة مانشستر يونايتد تدعم مدربها أولي جونار سولشاير.

وأضاف التقرير أن إدارة الشياطين الحمر تأمل في تحسن النتائج الفترة المقبلة ولا تفكر في تغيير مدربها على الإطلاق.

دورتموند يستهدف لونين

2021-10-18T07:23:08Z

ذكر "فيكاخيس" أن بوروسيا دورتموند يبحث فكرة التعاقد مع أندري لونين، حارس ريال مدريد.

وأضافت تقارير إسبانية أن الأوكراني لا يريد الاستمرار مع الملكي بسبب عدم حصوله على فرص للعب أساسياً.

باركلي قد يغادر تشيلسي

2021-10-18T07:21:57Z

أفادت "صن" بأن روس باركلي قد يغادر تشيلسي في يناير المقبل في ظل خروجه من الحسابات الأساسية للمدرب توماس توخيل.

وأضاف التقرير أن بيرنلي هو أبرز المهتمين باللاعب الدولي الإنجليزي، وأن الصفقة قد تكون في شكل الإعارة حتى نهاية الموسم.

روما يجدد للموهبة الشابة

2021-10-18T07:20:52Z

أفادت "سكاي" بأن روما توصل لاتفاق مع إبريما داربو، اللاعب الشاب، من أجل تمديد عقده والبقاء مع الفريق.

وسيوقع متوسط الميدان عقداً لخمس سنوات بحسب التقرير، وذلك عقب اقتحامه للفريق الأول منذ الموسم الماضي.

صراع ثنائي على يوفيتش

2021-10-18T07:19:40Z

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن ليس فقط إنتر المهتم بضم لوكا يوفيتش في يناير المقبل من ريال مدريد.

وأضاف التقرير أن آرسنال هو الآخر يفكر في المهاجم الصربي في ظل اقتراب رحيل أليكساندر لاكازيت.

برشلونة يحدد بديل هالاند

2021-10-18T07:17:31Z

دار الحديث في إذاعة "كادينا سير" عن مستقبل هجوم برشلونة وإمكانية ضم إرلينج هالاند الصيف المقبل في ظل ارتفاع سعره والمنافسة الكبيرة، بالإضافة لوضعية الفريق الاقتصادية المعقدة.

الصحفي سيكي رودريجيز قال إن البديل المقترح لبرشلونة عوضاً عن هالاند هو السويدي أليكساندر إساك، لاعب ريال سوسييداد، والذي يتابعه النادي منذ فترة.

رايولا يسوق دي ليخت

2021-10-18T07:15:09Z

ذكر "توتوميركاتو" أن مينو رايولا عرض وكيله ماتايس دي ليخت، لاعب يوفنتوس، على برشلونة وتشيلسي ومانشستر سيتي.

وأضاف التقرير أن رايولا ليس راضياً عن وضع لاعبه في يوفنتوس وعدم مشاركته أساسياً على الدوام، ويريد الضغط على البيانكونيري بتحركاته.

يوفنتوس يحاول تخفيض سعر موراتا

2021-10-18T07:13:55Z

ذكرت "توتوسبورت" أن يوفنتوس يتفاوض مع أتلتيكو مدريد من أجل تخفيض قيمة مهاجمه المعار ألفارو موراتا.

ويريد البيانكونيري بحسب التقرير تخفيض القيمة المتفق عليها، وهي 35 مليون يورو، ويجب دفعها الصيف المقبل إذا أراد ضم اللاعب نهائياً.