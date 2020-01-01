أخبار الانتقالات: آرسنال لن يسمح برحيل بيبي ومودريتش يرحب بالبقاء في مدريد

آرسنال لن يسمح لبيبي بالرحيل
واجه الجناح صعوبات في استاد الإمارات لكن لن يسمح له بالمغادرة في يناير
سيجلس مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا مع نيكولاس بيبي لمناقشة شكل الجناح وسلوكه، لكن لا توجد خطط للسماح له بمغادرة النادي، وفقًا لصحيفة The Times.
كافح بيبي لاستعادة لياقته منذ انتقاله من ليل العام الماضي بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني، وطُرد بسبب ضربة رأس شديدة خلال تعادل آرسنال السلبي مع ليدز في نهاية الأسبوع الماضي.
قيل إن هذه الحادثة أعطت أرتيتا مزيدًا من الشكوك حول لاعب بدأ مباراتين فقط هذا الموسم، لكن مع مواجهة آرسنال جدول مزدحم محليًا وفي أوروبا، سيبقى بيبي جزءًا من الفريق هذا الموسم.
سولشاير يشكر كافاني وفان دي بيك
شكر أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد ، دوني فان دي بيك وإدينسون كافاني بعد فوزهما 4-1 على اسطنبول باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
لعب كل من فان دي بيك وكافاني 90 دقيقة كاملة على ملعب أولد ترافورد بهدفين مبكرين من برونو فرنانديز، تلاهما ركلة جزاء من ماركوس راشفورد وتسديدة متأخرة من دانييل جيمس.
كان فان دي بيك موزعًا موثوقًا به في خط الوسط ، بينما عمل كافاني بجد في الثلث الأخير حيث فاز الشياطين الحمر بالفوز الثالث على التوالي في جميع المسابقات.
فرانك لامبارد يشيد بآداء مهاجمه
شدد فرانك لامبارد على أهمية أوليفييه جيرو لتشيلسي بعد أن سجل هدفا ضد رين يوم الثلاثاء.
وقال بعد المباراة "أعتقد أن أولي يعرف مدى سعادتي به، أتمنى أن يعرف مدى الاعتماد عليه".
"كل لاعب يريد أن يلعب كل مباراة وهذا جزء مستحيل من وظيفتي لإبقائهم سعداء ولكن آمل أن يعرف ويشعر بالرضا."
نجم توتنهام السابق جاهز للرحيل
آرسنال لا يخطط لضم مهاجم إنتر
آرسنال حصل على فرصة للتعاقد مع كريستيان إريكسن المنبوذ من إنتر، لكنهم لا يخططون لاتخاذ خطوة للاعب خط الوسط، حسب ديلي ستار.
ومن المتوقع الآن أن يتنافس باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند من أجل توقيع النجم الدنماركي في يناير.
تشيلسي يسعى لتمديد عقد تياجو سيلفا
تشيلسي يتحدث بالفعل مع ممثلي تياجو سيلفا حول تمديد الصفقة، كما يزعم TuttoMercatoWeb.
كان البلوز مفتونًا جدًا بالمخضرم البرازيلي لدرجة أنهم قرروا تقييده حتى عام 2022، والآن هم في طريقهم للتمديد لأكثر من ذلك.
عودة أوديجارد من الإصابة
انضم أوديجارد إلى سوسيداد على سبيل الإعارة الموسمية من مدريد في يوليو 2019 ، في ثالث انتقال مؤقت له بعيدًا عن السانتياجو برنابيو منذ وصوله إلى العاصمة الإسبانية قبل أربع سنوات.
حقق النرويجي نجاحًا كبيرًا مع سوسيداد حيث ساهم بأربعة أهداف وستة تمريرات حاسمة لمساعدة الفريق.
احتل المركز السادس في الدوري الإسباني، ولعب أيضًا دورًا رئيسيًا في وصوله إلى نهائي كأس كوبا ديل ري، والذي تم تأجيله حتى يسمح للمشجعين بالعودة إلى الملاعب.
مودريتش يرحب بالبقاء في ريال مدريد
لوكا مودريتش مستعد للبقاء في ريال مدريد بعد انتهاء عقده الحالي ورؤية بقية مسيرته مع النادي.
سيتمكن الكرواتي البالغ من العمر 35 عامًا من التفاوض على انتقال مجاني من السانتياجو برنابيو في يناير، مع توقع انتهاء العقد في يونيو، في حالة رفض النادي التجديد له.