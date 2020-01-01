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أخبار الانتقالات: مهاجم أفريقي يقترب من الريال ولامبارد يريد عودة باركلي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Samuel Chukwueze - Villarreal
Getty Images

لامبارد يريد عودة نجم تشيلسي المعار

2020-11-24T11:22:46Z

لامبارد يريد عودة النجم المعار إلى كتيبة البلوز

يريد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن يعود روس باركلي إلى النادي الموسم المقبل، بحسب 90 min.

تألق باركلي أثناء الإعارة مع أستون فيلا، مع استعداد البلوز الآن لاستعادة لاعبهم في حملة 2021-22 بدلاً من بيعه.

مانشستر يونايتد يقترب من تعيين أول مدير كرة

2020-11-24T11:22:23Z

برز مارسيل براندز لاعب إيفرتون باعتباره المرشح الأكثر احتمالا ليصبح أول مدير كرة قدم في مانشستر يونايتد، حسب صحيفة ذا صن.

ينتهي عقد العلامات التجارية الجديد في نهاية الموسم وهو متشوق للانضمام إلى الشياطين الحمر إذا قاموا بتقديم عرض رسمي.

بعد خسارته 8 مباريات "لا أخشى الإقالة"

2020-11-24T11:21:49Z

كريس وايلدر، مدرب شيفيلد يونايتد لا يشعر بالخوف والقلق من إقالته على الرغم من حصول النادي على نقطة واحدة فقط من تسع مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال وايلدر بعد الهزيمة 1-0 أمام وست هام يوم الأحد "لم أتعرض للإقالة منذ 20 عاما، 911 مباراة إذا لم تكن قد لاحظت ذلك ، لا أخشى الإقالة."

"أحتاج إلى توخي الحذر لأنني لا أريد أن أكون متعجرفًا وأبدو وكأنني لا يمكن المساس بي، لكنني لا أعتقد أنه يجب أن يُطلب مني ذلك بسبب الرحلة التي قمنا بها".

"مانشستر يونايتد لن يسمح برحيل دانيال جيمس"

2020-11-24T11:20:58Z

يرى كيفن فيليبس أن مانشستر يونايتد لن يسمح لدانيال جيمس بالانضمام إلى إيفرتون على سبيل الإعارة في يناير.

قال فيليبس "أود أن أراه يبقى ويقاتل من أجل مكانه في مانشستر يونايتد، لكن مشاركته هذا الموسم تشير إلى أنه ليس جزءًا كبيرًا من خطط المدير الفني أولي جونار سولشاير".

"وكانت ايضا بداية مخيبة للآمال بالنسبة له، ولكن لا يمكنني رؤية مانشيستر يونايتد يسمح له بالرحيل إلى  إيفرتون."

النجم البلجيكي مطلوب في الاتحاد

2020-11-24T11:20:33Z

قالت صحيفة التليجراف، إن مانشستر سيتي كان يتطلع للتعاقد مع لوكاكو مهاجم إنتر الصيف الماضي.

ومع ذلك يبدو أن السيتي يسعى للتعاقد معه في يناير بعدما جاء التقييم البالغ 93 مليون جنيه إسترليني من النادي الإيطالي (104 مليون يورو / 123 مليون دولار)، ومع غموض مستقبل أجويرو مهاجم الفريق.

لوس أنجلوس جالاكسي يتعاقد مع النجم المكسيكي الشاب

2020-11-24T11:18:15Z

تعاقد فريق لوس أنجلوس جالاكسي مع أليكس ألكالا بعد سباق مع مانشستر سيتي، وفقًا لـ ESPN.

يحظى الشباب المكسيكي بتقدير كبير في أمريكا الشمالية، وستتم مراقبته عن كثب من قبل الأندية الكبرى في السنوات القادمة

على غرار فاتي، برشلونة يحاول تمديد عقد موريبا

2020-11-24T11:17:17Z

برشلونة حريص على إلحاق موريبا بشروط جديدة - وفقًا لـ ESPN.

تم التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا للبقاء في الكامب نو حتى عام 2022، لكن البلوجرانا حريصون على تأمين مستقبله على المدى الطويل.

يفترض برشلونة أن موريبا قادر على اتخاذ نفس الطريق إلى الفريق الأول مثل أنسو فاتي إذا استمر في مساره الحالي.

إيسكو يصدم ريال مدريد!

2020-11-24T11:11:48Z

النجم الإسباني يضغط من أجل الرحيل

صُدم ريال مدريد باستعداد إيسكو للضغط من أجل الرحيل عن النادي، حسبما ذكرت صحيفة ماركا.

يرتبط صانع الألعاب الأجنبي الإسباني ارتباطًا وثيقًا بالنتقال في يناير بعد صراعه من أجل الحصول على وقت للمشاركة تحت قيادة زين الدين زيدان.ظ

Isco Real Madrid
Getty Images

مهاجم أفريقي يقترب من صفوف ريال مدريد

2020-11-24T11:09:50Z

ريال مدريد ينضم للسباق على مهاجم فياريال

ريال مدريد من بين مجموعة من الأندية المشاركة في التعاقد مع مهاجم فياريال صامويل تشوكويزي، وفقًا لما ذكره لا رازون.

تم ربط مانشستر يونايتد وليستر وتشيلسي وليفربول وولفرهامبتون أيضًا بالنجم الدولي النيجيري البالغ من العمر 21 عامًا.

لدى  تشوكويزى شرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو (71 مليون جنيه إسترليني / 95 مليون دولار)

، بينما من المتوقع أن يعد اللوس بلانكوس عرضًا مشتركًا لتشوكويزي وزميله باو توريس بقيمة 65 مليون يورو (58 مليون جنيه إسترليني / 77 مليون دولار).

Samuel Chukwueze Villarreal 2019-20
Getty Images

برشلونة يغير وجهته من ممفيس ديباي إلى مدافع السيتي

2020-11-24T11:09:18Z

نقل برشلونة خطة الانتقال من ممفيس ديباي إلى إريك جارسيا بعد إصابة جيرارد بيكيه.

كان مهاجم ليون على رأس القائمة، لكن المدافع هو الهدف الرئيسي الآن، وجارسيا رجل  مانشستر سيتي هو محور رغبتهم في الوقت الحالي.