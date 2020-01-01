أخبار الانتقالات: مهاجم أفريقي يقترب من الريال ولامبارد يريد عودة باركلي

لامبارد يريد عودة نجم تشيلسي المعار
لامبارد يريد عودة النجم المعار إلى كتيبة البلوز
يريد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن يعود روس باركلي إلى النادي الموسم المقبل، بحسب 90 min.
تألق باركلي أثناء الإعارة مع أستون فيلا، مع استعداد البلوز الآن لاستعادة لاعبهم في حملة 2021-22 بدلاً من بيعه.
مانشستر يونايتد يقترب من تعيين أول مدير كرة
برز مارسيل براندز لاعب إيفرتون باعتباره المرشح الأكثر احتمالا ليصبح أول مدير كرة قدم في مانشستر يونايتد، حسب صحيفة ذا صن.
ينتهي عقد العلامات التجارية الجديد في نهاية الموسم وهو متشوق للانضمام إلى الشياطين الحمر إذا قاموا بتقديم عرض رسمي.
بعد خسارته 8 مباريات "لا أخشى الإقالة"
كريس وايلدر، مدرب شيفيلد يونايتد لا يشعر بالخوف والقلق من إقالته على الرغم من حصول النادي على نقطة واحدة فقط من تسع مباريات في الدوري الممتاز هذا الموسم.
وقال وايلدر بعد الهزيمة 1-0 أمام وست هام يوم الأحد "لم أتعرض للإقالة منذ 20 عاما، 911 مباراة إذا لم تكن قد لاحظت ذلك ، لا أخشى الإقالة."
"أحتاج إلى توخي الحذر لأنني لا أريد أن أكون متعجرفًا وأبدو وكأنني لا يمكن المساس بي، لكنني لا أعتقد أنه يجب أن يُطلب مني ذلك بسبب الرحلة التي قمنا بها".
"مانشستر يونايتد لن يسمح برحيل دانيال جيمس"
يرى كيفن فيليبس أن مانشستر يونايتد لن يسمح لدانيال جيمس بالانضمام إلى إيفرتون على سبيل الإعارة في يناير.
قال فيليبس "أود أن أراه يبقى ويقاتل من أجل مكانه في مانشستر يونايتد، لكن مشاركته هذا الموسم تشير إلى أنه ليس جزءًا كبيرًا من خطط المدير الفني أولي جونار سولشاير"."وكانت ايضا بداية مخيبة للآمال بالنسبة له، ولكن لا يمكنني رؤية مانشيستر يونايتد يسمح له بالرحيل إلى إيفرتون."
النجم البلجيكي مطلوب في الاتحاد
قالت صحيفة التليجراف، إن مانشستر سيتي كان يتطلع للتعاقد مع لوكاكو مهاجم إنتر الصيف الماضي.
ومع ذلك يبدو أن السيتي يسعى للتعاقد معه في يناير بعدما جاء التقييم البالغ 93 مليون جنيه إسترليني من النادي الإيطالي (104 مليون يورو / 123 مليون دولار)، ومع غموض مستقبل أجويرو مهاجم الفريق.
لوس أنجلوس جالاكسي يتعاقد مع النجم المكسيكي الشاب
تعاقد فريق لوس أنجلوس جالاكسي مع أليكس ألكالا بعد سباق مع مانشستر سيتي، وفقًا لـ ESPN.يحظى الشباب المكسيكي بتقدير كبير في أمريكا الشمالية، وستتم مراقبته عن كثب من قبل الأندية الكبرى في السنوات القادمة
على غرار فاتي، برشلونة يحاول تمديد عقد موريبا
برشلونة حريص على إلحاق موريبا بشروط جديدة - وفقًا لـ ESPN.
تم التوقيع مع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا للبقاء في الكامب نو حتى عام 2022، لكن البلوجرانا حريصون على تأمين مستقبله على المدى الطويل.
يفترض برشلونة أن موريبا قادر على اتخاذ نفس الطريق إلى الفريق الأول مثل أنسو فاتي إذا استمر في مساره الحالي.
إيسكو يصدم ريال مدريد!
النجم الإسباني يضغط من أجل الرحيل
صُدم ريال مدريد باستعداد إيسكو للضغط من أجل الرحيل عن النادي، حسبما ذكرت صحيفة ماركا.
يرتبط صانع الألعاب الأجنبي الإسباني ارتباطًا وثيقًا بالنتقال في يناير بعد صراعه من أجل الحصول على وقت للمشاركة تحت قيادة زين الدين زيدان.ظ
مهاجم أفريقي يقترب من صفوف ريال مدريد
ريال مدريد ينضم للسباق على مهاجم فياريال
ريال مدريد من بين مجموعة من الأندية المشاركة في التعاقد مع مهاجم فياريال صامويل تشوكويزي، وفقًا لما ذكره لا رازون.
تم ربط مانشستر يونايتد وليستر وتشيلسي وليفربول وولفرهامبتون أيضًا بالنجم الدولي النيجيري البالغ من العمر 21 عامًا.
لدى تشوكويزى شرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو (71 مليون جنيه إسترليني / 95 مليون دولار)
، بينما من المتوقع أن يعد اللوس بلانكوس عرضًا مشتركًا لتشوكويزي وزميله باو توريس بقيمة 65 مليون يورو (58 مليون جنيه إسترليني / 77 مليون دولار).
برشلونة يغير وجهته من ممفيس ديباي إلى مدافع السيتي
نقل برشلونة خطة الانتقال من ممفيس ديباي إلى إريك جارسيا بعد إصابة جيرارد بيكيه.
كان مهاجم ليون على رأس القائمة، لكن المدافع هو الهدف الرئيسي الآن، وجارسيا رجل مانشستر سيتي هو محور رغبتهم في الوقت الحالي.