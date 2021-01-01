أخبار الانتقالات | مطالب مبابي وصفقة مانشستر الضائعة

مانشستر أضاع فرضة ضم جانا
أوضحت "ديلي ميل" أن مانشستر يونايتد حاول الصيف الماضي التعاقد مع إدريسا جانا من صفوف باريس سان جيرمان.
وأضاف التقرير أن الصفقة لم تتم بسبب فشل الفريق في التخلص من بعض الأسماء في خط الوسط.
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بوجبا يختار يوفنتوس
ذكر الصحفي رودي جاليتي أن بول بوجبا حسم قراره بترك مانشستر يونايتد هذا الصيف وعدم مد عقده.
وأضاف الصحفي أن بوجبا يضع يوفنتوس على قمة أولوياته، ثم ريال مدريد وباريس سان جيرمان كحلول بديلة.
ليفربول يرحب ببيع كاريوس
ذكرت "ميرور" أن ليفربول لن يقف في طريق حارسه الألماني لوريس كاريوس في يناير المقبل.
ولن يمانع ليفربول حتى بيع الحارس دون مقابل بحسب ما ورد في تقرير الجريدة الإنجليزية.
فان دي بيك يطلب الرحيل
ذكرت "ميرور" أن دوني فان دي بيك طلب من وكيله الجديد الضغط على مانشستر يونايتد للرحيل.
ويريد الهولندي بحسب التقرير الرحيل في يناير في ظل خروجه من حسابات المدير الفني أولي جونار سولشاير.