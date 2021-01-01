أخبار الانتقالات: مصير رونالدو وتراجع ميسي في أولويات برشلونة!

بييلسا يضع شروط الاستمرار مع ليدز
كشفت تقارير صحفية اليوم عن شروط مارسيلو بييلسا من أجل الاستمرار في قيادة صفوف ليدز خلال الفترة المقبلة.
المدرب الأرجنتيني طلب بعد رحيل أي لاعب من اللاعبين الأساسيين بالنسبة له، وكذلك يطلب الحصول على خدمات رودريجو دي باول من صفوف أودينيزي.
خمس صفقات جديدة لآرسنال
أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي آرسنال يسعى لدخول سوق الانتقالات الصيفية بقوة من أجل ضم عدة عناصر جديدة لصفوفه.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "فوتبول لندن"، والتي أكدت أن الثنائي يفيس بيسوما نجم برايتون وساندير بيرج لاعب شيفيلد يونايتد مطلوبان من قبل ميكيل أرتيتا بالإضافة للحارس مات ريان.
وكيل رونالدو يحدد مصيره!
جورج مينديش وكيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكد أن لاعبه لا يفكر حاليًا في العودة للملاعب البرتغالية قريبًا.
وقال مينديش، في تصريحاته لصحيفة " ريكورد" البرتغالية: "رونالدو فخور بتحقيق سبورتينج لقب الدوري البرتغالي في الموسم الحالي، وهو أظهر ذلك علانية للجماهير، لكن في الوقت نفسه خطته المهنية لا تشمل عودته للبرتغالي خلال الفترة المقبلة".
آرسنال يصرف النظر عن سيبايوس
أوضحت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي آرسنال لا يفكر في ضم اللاعب داني سيبايوس بشكل نهائي لصفوفه في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت"، والتي أكدت أن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق لا يرى أن استمرار اللاعب سيكون مفيدًا له.
ثورة صيفية في برشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن إدارة برشلونة تحضر لثورة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم في سوق الانتقالات الصيفية.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن 14 لاعبًا قد يغادرون صفوف الفريق على رأسهم نيتو وصامويل أومتيتي وجونيور فيربو وميراليم بيانيتش وكوتينيو وغيرهم.
سانشو واثق في الانتقال لمانشستر يونايتد
أوضحت تقارير صحفية اليوم أن اللاعب الإنجليزي جادون سانشو لديه ثقة كبيرة في الانتقال لصفوف مانشستر يونايتد بالرغم من كل التأجيل الذي شهدته الصفقة.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "يورو سبورت"، والتي أكدت أن فريق عمل سانشو لديهم ثقة عمياء في إتمام الصفقة قريبًا.
برشلونة يضع هالاند قبل ميسي!
بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" فإدارة برشلونة قررت إعادة ترتيب أولوياتها في المرحلة المقبلة مما يضع ليونيل ميسي خلف إرلينج هالاند.
جاء هذا بسبب الظروف المالية التي يمر بها النادي، والرغبة في النظر للمستقبل أكثر من التركيز مع الماضي بحسب ما أوضحت الصحيفة.