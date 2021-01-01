أخبار الانتقالات: مدرب ليستر قد يكون خليفة لامبارد ولينجارد يقترب من الرحيل

قال رونالد كومان إن برشلونة بحاجة إلى الانغماس في سوق الانتقالات إذا أرادوا التحسن، لكنه ليس واثقًا من حصوله على الأموال لتعزيز فريقه.

برشلونة متأخر عن أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعد بداية سيئة للموسم: لكن تحسنوا في الأسابيع الأخيرة وحققوا ثلاثة انتصارات في الدوري.

تلك الانتصارات على ويسكا وأتلتيك وجرناطة لا يمكنها إخفاء حقيقة أن فريق كومان يفتقر إلى القوة في العمق، والذي من المرجح أن يعرقلهم في السباق على الدوري الإسباني ودوري الأبطال.