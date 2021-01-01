أخبار الانتقالات: مدرب ليستر قد يكون خليفة لامبارد ولينجارد يقترب من الرحيل

مانشستر يونايتد يوافق على إعارة لينجارد
وفقًا لـ ESPN، سيسمح مانشستر يونايتد لجيسي لينجارد بالرحيل على سبيل الإعارة هذا الشهر.
وبحسب ما ورد كان أولي جونار سولشاير حريصًا على إبقائه في النادي احتياطيًا، ولكن مع الاهتمام المتزايد باللاعب، سيتم السماح له بالمغادرة.
برشلونة يتطلع لضم نجمي بايرن ميونخ ومانشستر سيتي
عمالقة الليجا ينظرون إلى نجوم الدوري الإنجليزي والألماني
عمالقة الليجا ينظرون إلى نجوم الدوري الإنجليزي والألماني، ويريد برشلونة ضم سيرجيو أجويرو وديفيد ألابا، بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو.
مهاجم نجم في مانشستر سيتي ومدافع متعدد المواهب في سجلات بايرن ميونخ ينفد عقودهما وسيصبحان متاحين مجانًا في الصيف.
مدرب لايبزبج فخور بارتباطه بريال مدريد
قال مدرب لايبزيج، يوليان ناجيلسمان، إنه يشعر بالفخر من التقارير التي تربطه بريال مدريد.
يتعرض زين الدين زيدان لضغوط بعد تعرضه لصدمة في بطولة كوبا ديل ري (كأس الملك الإسباني)، وقد وُصف ناجيلسمان كبديل محتمل في العديد من التقارير.
مدرب جديد في قائمة انتظار تشيلسي
مدرب ليفربول السابق يقوم بعمل رائع في ليستر
تشيلسي يفكر في بريندان رودجرز كبديل محتمل لفرانك لامبارد، حسب ذا ميرور.
قاد رودجرز ليستر سيتي إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتراجع البلوز في المركز التاسع تحت قيادة نجم الفريق السابق.
كومان "برشلونة بحاجة لصفقات أو سيواجه انحدار"!
قال رونالد كومان إن برشلونة بحاجة إلى الانغماس في سوق الانتقالات إذا أرادوا التحسن، لكنه ليس واثقًا من حصوله على الأموال لتعزيز فريقه.
برشلونة متأخر عن أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعد بداية سيئة للموسم: لكن تحسنوا في الأسابيع الأخيرة وحققوا ثلاثة انتصارات في الدوري.
تلك الانتصارات على ويسكا وأتلتيك وجرناطة لا يمكنها إخفاء حقيقة أن فريق كومان يفتقر إلى القوة في العمق، والذي من المرجح أن يعرقلهم في السباق على الدوري الإسباني ودوري الأبطال.
سولشاير يعترف بعدم سعادة فان دي بيك
اعترف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، بأن الوافد الصيف الماضي دوني فان دي بيك غير سعيد في أولد ترافورد بسبب قلة وقته في المشاركة بالمباريات.
جاء اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من أياكس في الصيف وكان من المتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا مع الشياطين الحمر، لكنه وجد صعوبة في الوصول إلى دقائق منتظمة في موسمه الأول في إنجلترا.
شارك فان دي بيك في 21 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم لكنه شارك 10 مرات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.
سباق بين مانشستر يونايتد وليفربول من أجل لاعب لايبزيج
يحرص كل من مانشستر يونايتد وليفربول على التعاقد مع مدافع لايبزيج دايوت أوبيكانو، حسبما ذكرت صحيفة ذا ميرور.
وتعرضت فرص ليفربول في ضم النجم لانتكاسة عندما أصر أصحاب النادي على عدم قدرتهم على دفع الشرط الجزائي البالغ 38 مليون جنيه إسترليني (52 مليون دولار).
بعد رحيله من النصر.. موسى يقترب من وست هام
يفكر وست هام في خطوة قصيرة المدى لمهاجم ليستر سيتي السابق أحمد موسى، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.
موسى حاليا وكيل حر بعد مغادرته نادي النصر السعودي.
فاران يريد الرحيل من ريال مدريد!
الدولي الفرنسي يبحث عن تحدٍ جديد
ذكرت صحيفة سبورت أن فاران يريد الرحيل عن ريال مدريد.
كان المدافع الفرنسي مع العمالقة الإسبان منذ 2011، لكنه الآن يتطلع للرحيل بحثًا عن مغامرة جديدة.
ينتهي عقد فاران في عام 2022، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سيبحث ريال مدريد عن جني الأموال بدلاً من السماح له بالرحيل مجانًا العام المقبل.
ناديان فقط يفكر مبابي في الانتقال إليهما
يواصل كيليان مبابي التفكير في خياراته مع باريس سان جيرمان، حسب ما أوردته ESPN.
الفائز بكأس العالم لديه خيار توقيع عقد جديد في فرنسا متاح أمامه، لكن يقال إن المهاجم المتميز حريص على تولي فترات مع ريال مدريد وليفربول في مرحلة ما من مسيرته.
يوفنتوس لا يفاوض مهاجم روما!
تم نفي ارتباط يوفنتوس بمهاجم روما دجيكو، ولا توجد مفاوضات لضم اللاعب.
#Juventus: #Dzeko NON è un obiettivo // Juventus are NOT in talks to sign Dzeko ❌⚪️⚫️@GoalItalia @goal— Romeo Agresti (@romeoagresti) January 22, 2021