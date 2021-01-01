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أخبار الانتقالات: مدرب ليستر قد يكون خليفة لامبارد ولينجارد يقترب من الرحيل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 24 يناير 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Frank Lampard Brendan Rodgers GFX

مانشستر يونايتد يوافق على إعارة لينجارد

2021-01-24T12:08:52Z

وفقًا لـ ESPN، سيسمح مانشستر يونايتد لجيسي لينجارد بالرحيل على سبيل الإعارة هذا الشهر.

وبحسب ما ورد كان أولي جونار سولشاير حريصًا على إبقائه في النادي احتياطيًا، ولكن مع الاهتمام المتزايد باللاعب، سيتم السماح له بالمغادرة.

Jesse Lingard Manchester United 2019-20
Getty Images

برشلونة يتطلع لضم نجمي بايرن ميونخ ومانشستر سيتي

2021-01-24T12:08:15Z

عمالقة الليجا ينظرون إلى نجوم الدوري الإنجليزي والألماني

عمالقة الليجا ينظرون إلى نجوم الدوري الإنجليزي والألماني، ويريد برشلونة ضم سيرجيو أجويرو وديفيد ألابا، بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو.

مهاجم نجم في مانشستر سيتي ومدافع متعدد المواهب في سجلات بايرن ميونخ ينفد عقودهما وسيصبحان متاحين مجانًا في الصيف.

مدرب لايبزبج فخور بارتباطه بريال مدريد

2021-01-24T12:04:20Z

قال مدرب لايبزيج، يوليان ناجيلسمان، إنه يشعر بالفخر من التقارير التي تربطه بريال مدريد.

يتعرض زين الدين زيدان لضغوط بعد تعرضه لصدمة في بطولة كوبا ديل ري (كأس الملك الإسباني)، وقد وُصف ناجيلسمان كبديل محتمل في العديد من التقارير.

Julian Nagelsmann RB Leipzig
Getty

مدرب جديد في قائمة انتظار تشيلسي

2021-01-24T12:03:10Z

مدرب ليفربول السابق يقوم بعمل رائع في ليستر

تشيلسي يفكر في بريندان رودجرز كبديل محتمل لفرانك لامبارد، حسب ذا ميرور.

قاد رودجرز ليستر سيتي إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتراجع البلوز في المركز التاسع تحت قيادة نجم الفريق السابق.

lampard
(C)Getty Images

كومان "برشلونة بحاجة لصفقات أو سيواجه انحدار"!

2021-01-24T12:00:05Z

قال رونالد كومان إن برشلونة بحاجة إلى الانغماس في سوق الانتقالات إذا أرادوا التحسن، لكنه ليس واثقًا من حصوله على الأموال لتعزيز فريقه.

برشلونة متأخر عن أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بعد بداية سيئة للموسم: لكن تحسنوا في الأسابيع الأخيرة وحققوا ثلاثة انتصارات في الدوري.

تلك الانتصارات على ويسكا وأتلتيك وجرناطة لا يمكنها إخفاء حقيقة أن فريق كومان يفتقر إلى القوة في العمق، والذي من المرجح أن يعرقلهم في السباق على الدوري الإسباني ودوري الأبطال.

Ronald Koeman

سولشاير يعترف بعدم سعادة فان دي بيك

2021-01-24T11:57:45Z

اعترف أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، بأن الوافد الصيف الماضي دوني فان دي بيك غير سعيد في أولد ترافورد بسبب قلة وقته في المشاركة بالمباريات.

جاء اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا من أياكس في الصيف وكان من المتوقع أن يلعب دورًا رئيسيًا مع الشياطين الحمر، لكنه وجد صعوبة في الوصول إلى دقائق منتظمة في موسمه الأول في إنجلترا.

شارك فان دي بيك في 21 مباراة مع مانشستر يونايتد هذا الموسم لكنه شارك 10 مرات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

سباق بين مانشستر يونايتد وليفربول من أجل لاعب لايبزيج

2021-01-24T11:55:10Z

يحرص كل من مانشستر يونايتد وليفربول على التعاقد مع مدافع لايبزيج دايوت أوبيكانو، حسبما ذكرت صحيفة ذا ميرور.

وتعرضت فرص ليفربول في ضم النجم لانتكاسة عندما أصر أصحاب النادي على عدم قدرتهم على دفع الشرط الجزائي البالغ 38 مليون جنيه إسترليني (52 مليون دولار).

بعد رحيله من النصر.. موسى يقترب من وست هام

2021-01-24T11:54:35Z

يفكر وست هام في خطوة قصيرة المدى لمهاجم ليستر سيتي السابق أحمد موسى، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

موسى حاليا وكيل حر بعد مغادرته نادي النصر السعودي.

فاران يريد الرحيل من ريال مدريد!

2021-01-23T10:41:43Z

الدولي الفرنسي يبحث عن تحدٍ جديد

ذكرت صحيفة سبورت أن فاران يريد الرحيل عن ريال مدريد.

كان المدافع الفرنسي مع العمالقة الإسبان منذ 2011، لكنه الآن يتطلع للرحيل بحثًا عن مغامرة جديدة.

ينتهي عقد فاران في عام 2022، ومع أخذ ذلك في الاعتبار، سيبحث ريال مدريد عن جني الأموال بدلاً من السماح له بالرحيل مجانًا العام المقبل.

Raphael Varane Real Madrid 2020-21
Getty Images

ناديان فقط يفكر مبابي في الانتقال إليهما

2021-01-23T10:26:55Z

يواصل كيليان مبابي التفكير في خياراته مع باريس سان جيرمان، حسب ما أوردته ESPN.

الفائز بكأس العالم لديه خيار توقيع عقد جديد في فرنسا متاح أمامه، لكن يقال إن المهاجم المتميز حريص على تولي فترات مع ريال مدريد وليفربول في مرحلة ما من مسيرته.

PSG Mbappe 2021
Getty

يوفنتوس لا يفاوض مهاجم روما!

2021-01-23T10:26:00Z

تم نفي ارتباط يوفنتوس بمهاجم روما دجيكو، ولا توجد مفاوضات لضم اللاعب.