أخبار الانتقالات: محادثات من ليفربول لضم مدافع جديد وراموس قريب من إنجلترا

أسطورة إسبانيا سيجري انتقالًا مجانيًا في الصيف

قالت صحيفة The Mirror، إن سيرخيو راموس حقق نجاحًا كبيرًا في الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

سيغادر قلب الدفاع ريال مدريد في الصيف عندما ينتهي عقده ويؤمن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الرغم من أن الشياطين الحمر هم خياره المفضل، إلا أنه لن يستبعد أمثال مانشستر سيتي وليفربول.