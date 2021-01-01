أخبار الانتقالات: محادثات من ليفربول لضم مدافع جديد وراموس قريب من إنجلترا

النادي الإنجليزي الأقرب لضم راموس
أسطورة إسبانيا سيجري انتقالًا مجانيًا في الصيف
قالت صحيفة The Mirror، إن سيرخيو راموس حقق نجاحًا كبيرًا في الانتقال إلى مانشستر يونايتد.
سيغادر قلب الدفاع ريال مدريد في الصيف عندما ينتهي عقده ويؤمن الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
على الرغم من أن الشياطين الحمر هم خياره المفضل، إلا أنه لن يستبعد أمثال مانشستر سيتي وليفربول.
ديمبيلي يريد الاستمرار مع برشلونة
ذكرت صحيفة سبورت أن عثمان ديمبيلي يريد الالتزام بعقد جديد مع برشلونة.
بقي للجناح 18 شهرًا في صفقته الحالية وتم ربطه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس، ولكنه يفضل تمديد إقامته في كامب نو.
قيمة عقد ميسي الحالي تعدت النصف مليار يورو!
تبلغ القيمة الإجمالية لعقد ليونيل ميسي الحالي مع برشلونة 555 مليون يورو (491.5 مليون جنيه إسترليني / 674 مليون دولار) ، وفقًا لإل موندو.
وقع ميسي الصفقة في عام 2017 ، وشملت مكافأة قدرها 15.2 مليون يورو (14 مليون جنيه إسترليني / 18.5 مليون دولار) لمجرد قبول العقد ومبلغ 78 مليون يورو (69 مليون جنيه إسترليني / 95 مليون دولار) مقابل "الولاء".
بالإضافة إلى ذلك، حقق ميسي 138 مليون يورو (122 مليون جنيه إسترليني / 168 مليون دولار) في الموسم الواحد ، والتي تضمنت مكافآت على الرغم من فشل برشلونة في دوري أبطال أوروبا.
وأثار ذلك غضب النادي ورد ببيان رسمي يهاجم فيه صحيفة إل موندو.
تشيلسي يعير لاعبه رحمان بابا إلى باوك اليوناني
#BabaIsHere #PAOK #transfers #RiseUp— PAOK FC (@PAOK_FC) January 30, 2021
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بايرن ميونخ يؤكد اقترابه من الصفقة المنتظرة في ليفربول
أكد بايرن ميونخ أنه أجرى محادثات إيجابية مع ممثلي مدافع لايبزيج دايوت أوباميكانو.
وبحسب صحيفة بيلد فإن وكلاء اللاعب ساشا بريزي وفولكر ستروث شوهدوا وهم يدخلون ساحة انتظار السيارات في النادي البافاري.
لم يخف بايرن رغبته في الحصول على المدافع ذو التصنيف العالي، حيث قال الرئيس التنفيذي كارل هاينز رومينيجه: "بالطبع سنتناول الأمر".
ليفربول يبدأ محادثات لضم مدافع وست هام
الريدز يتطلع إلى المدافع الفرنسي
تواصل ليفربول مع وست هام بشأن مدى توفر عيسى ديوب، وفقًا لصحيفة ذا أتلتيك.
يورجن كلوب يريد بشدة التوقيع مع مدافع إضافي هذا الشهر، ويقترب اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا من صدارة قائمة الأهداف المحتملة.
يأمل ديوب في تأمين الانتقال إلى ليفربول لإعادة إشعال مسيرته، بعد أن فقد شهرته في وست هام في الأشهر الأخيرة.
الشباب السعودي يفاوض مهاجم مانشستر يونايتد
حدد نادي الشباب مهاجم مانشستر يونايتد السابق أوديون إيجالو كهدف انتقالي، وفقًا لشبكة سكاي سبورتس.
النادي السعودي حريص على جذب المهاجم النيجيري بعيدًا عن شنجهاي قبل إغلاق فترة الانتقالات في 7 فبراير.
أمضى إيجالو غالبية عام 2020 على سبيل الإعارة في يونايتد، حيث سجل خمسة أهداف في 23 مباراة في جميع المسابقات.
رصاصة أخرى من لابورتا تجاه باريس سان جيرمان
أطلق المرشح الرئاسي لبرشلونة جوان لابورتا رصاصة أخرى على باريس سان جيرمان بسبب سعيهم وراء ليونيل ميسي، قائلاً إن النادي الفرنسي قد يكون قادرًا على تحمل تكاليفه، "إذا استمروا في انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف".
لابورتا، رئيس برشلونة السابق الذي يأمل في إعادة انتخابه للمنصب في مارس، رد بغضب هذا الأسبوع على التعليقات التي أدلى بها المدير الرياضي للنادي الفرنسي، ليوناردو.
قال ليوناردو لمجلة فرانس فوتبول: "سيظل لاعبون عظماء مثل ميسي على قائمة باريس سان جيرمان". لكن هذا بالطبع ليس الوقت المناسب للحديث عنه أو للحلم به.
مورينيو يحتاج المساعدة من بيل!
قال جوزيه مورينيو إن جاريث بيل يمر بلحظة حاسمة في مسيرته مع توتنهام.
مع مواجهة هاري كين لفترة على الهامش بسبب إصابة في الكاحل، يحتاج مورينيو إلى لاعبين مثل بيل - المعار إلى النادي من ريال مدريد - للتقدم.
وقال مورينيو في ذا ميل : "عندما تخسر لاعباً من نوعية هاري، يتعين على اللاعبين الآخرين التقدم، ونأمل أن يساعدنا بيل".
لاعب برشلونة يقترب من الرحيل
أعرب إلتشي وألافيس عن اهتمامهما بضم ماتيوس فرنانديز على سبيل الإعارة من برشلونة.
انضم لاعب خط الوسط إلى برشلونة الصيف الماضي قادمًا من بالميراس، لكنه لم يشارك مع النادي.قال المدرب رونالد كومان إنه يمكن أن يخرج على سبيل الإعارة وتقول ماركا إن إلتشي وألافيس حريصان على ذلك.