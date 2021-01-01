أخبار الانتقالات | مبابي يتشرط على ريال مدريد وديمبيلي يحسم مستقبله

نيوكاسل يونايتد يبدأ صفقاته بجلب نجم بايرن ميونخ
يسعى نادي نيوكاسل يونايتد لإتمام التعاقد مع نيكلاس زوله من صفوف بايرن ميونخ في الصيف المقبل.
وبحسب "بيلد" فإنّ اللاعب معجب بمشروع نيوكاسل ويتطلع للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز
برشلونة يقترب من تمديد عقد ديمبيلي
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ برشلونة بات قريبًا من تمديد عقد عثمان ديمبيلي بعد الاتفاق على راتبه الجديد
ورغم رغبة وكيل أعماله في إيجاد فريق جديد له لكن اللاعب متمسك بالبقاء في كامب نو
مبابي يضع شرطًا حاسمًا للموافقة على اللعب لريال مدريد
أكدت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ كيليان مبابي طلب من إدارة ريال مدريد وضع بند يجعله قادرًا على المشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة في 2024.
اللاعب سبق وأعلن رغبته المشاركة في الأولمبياد ولكنّه غاب عن نسخة طوكيو الماضية
بيع دي فري
يعمل نادي إنتر الإيطالي على تجديد عقد مدافعه ستيفان دي فري، من خلال الدخول في محادثات مع وكيل أعماله مينو رايولا.
المحادثات كانت إيجابية في البداية قبل أن تتوقف، حيث يريد وكيل اللاعب حصول على راتب إلى 6 ملايين يورو.
موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد أن إنتر ليس مستعدًا لدفع هذا المبلغ، لذلك هناك إمكانية لبيع المدافع الهولندي الصيف القادم قبل نهاية عقده في يونيو 2023.
رويز إلى مدريد؟
وفقًا لبرنامج "El Chiringuito" الإسباني فإن فابيان رويز لاعب وسط نابولي يريد العودة إلى إسبانيا.
وأضح البرنامج الشهير أن لاعب بيتيس السابق يحب ريال مدريد ويرحب بفكرة الانتقال له الصيف القادم.
وفد التعاقد مع تشافي
قام نادي برشلونة الإسباني، بإرسال وفده الخاص إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل التعاقد مع المدرب تشافي هيرنانديز.
صحيفة "سبورت " الإسبانية، أكدت أن برشلونة أرسنال رافا يوستي نائب الرئيس وماتيو أليماني مدير كرة القدم للتفاوض مع نادي السد القطري.
وعلى جانب آخر بقى جوان لابورتا رئيس النادي في برشلونة بعد عودته صباح اليوم من أوكرانيا.
لاتسيو يقاتل من أجل لاعبه
يحاول نادي لاتسيو الإيطالي، مقاومة أي محاولات من برشلونة وإشبيلية للحصول على خدمات لاعبه لويز فيليبي.
البرازيلي عقده ينتهي في يونيو القادم، ويطمح لاتسيو لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد بدلًا من رحيله بالمجان.
بديل مبابي
يواصل نادي باريس سان جيرمان، البحث عن بدائل محتملين للمهاجم الفرنسي كيليان مبابي المتوقع رحيله الصيف القادم.
موقع "Le10Sports" الفرنسي أكد أن باريس يريد ضم دوسان فلاهوفيتش في حالة مغادرة النجم الشاب بعد نهاية عقده.
المهمة لا تبدو سهلة بسبب المطالب المادية المرتفعة لنادي فيورنتينا، ولكن باريس يبدو الطرف الأقوى عندما يتعلق الأمر بالنواحي المالية مقارنة بباقي المنافسين.
ميلان يريد نجم ريفر بليت
صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت اهتمام نادي ميلان بالتعاقد مع جوليان ألفاريز لاعب ريفر بليت الأرجنتيني.
اللاعب الذي يجيد اللعب كصانع ألعاب ومهاجم وجناح لفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية، والآن ميلان هو آخر المنضمين لسباق التوقيع معه.
قائمة تشافي المفضلة
صحيفة " El Nacional" الإسبانية أكدت اهتمام تشافي هيرنانديز المدرب الأقرب لقيادة برشلونة بضم بول بوجبا.
لاعب وسط مانشستر يونايتد عقده ينتهي مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم الحالي، ويمكنه الانتقال لأي فريق بعدها بالمجان.
لاعب آخر على القائمة المفضلة لتشافي، وهو إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، الصفقة التي ستحتاج للكثير من الأموال لإتمامها.
إيمري لم يرفض نيوكاسل
علق أوناي إيمري مدرب فياريال على اهتمام نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بالحصول على خدماته هذا الموسم.
وقال الإسباني عقب فوز فريقه بهدفين نظيفين على يانج بويز بدوري أبطال أوروبا:"أعلم باهتمامهم ولم أرفض حتى الآن، لكن لا توجد أي عروض رسمية في الوقت الحالي".