أخبار الانتقالات: مانشستر يونايتد يحدد سعر بوجبا ونابولي يطارد نجم آرسنال

وفقًا لـ TeamTalk، فإن فيليب أندرسون المعار من وست هام هو موضوع اهتمام النادي حاليًا.

ومن المقرر أن يعود اللاعب إلى لندن هذا الشهر بعد خلاف مع مدرب بورتو سيرجيو كونسيكاو.

البرازيلي مفتوح للعب مع وست هام في النصف الثاني من الموسم، لكن لا يوجد مكان له في تشكيلة ديفيد مويس، وكارلو أنشيلوتي مستعد لإحضاره إلى إيفرتون على سبيل الإعارة.