أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يطارد ثنائي برشلونة وفيرنر قريب من أتلتيكو

ريال مدريد يحدد بديل راموس
أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ ريال مدريد مستعد للتعاقد مع باو توريس من فياريال ليكون خليفة سيرخيو راموس.
وأوضحت أنّ العائق الوحيد إصرار فياريال على 50 مليون يورو للموافقة على بيع المدافع
أتلتيكو يطارد تيمو فيرنر
ذكرت صحيفة "توتو ميركاتو" أنّ أتلتيكو مدريد يرغب في إتمام التعاقد مع تيمو فيرنر من تشيلسي.
وأوضحت أنّ قلة دقائق اللعب قد تجبر الألماني على الرحيل
وسوف يواجه حامل لقب الدوري الإسباني منافسة قوية من بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ على اللاعب
مانشستر سيتي يطارد ثنائي برشلونة
أكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أنّ مانشستر سيتي يراقب وضع سيرجي روبيرتو مع برشلونة ومستعد للتعاقد معه بالمجان، إذ ينتهي العقد في صيف 2022
أما Fichajes. فأكدت مراقبة بيب جوارديولا للموهبة الصاعدة نيكو جونزاليس
بيتيس يطلب لاعبين من مدريد
أوضحت "لا رازون" أن ريال بيتيس يبحث ضم الثنائي خيسوس فاييخو وداني سيبايوس من صفوف ريال مدريد.
ولا يدخل اللاعبان في خطط كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، مما يشجع بيتيس على فكرة التفاوض لضمهما بحسب التقرير.
آرسنال يضع ستيرلينج في حساباته
أوضحت "ستار" أن آرسنال قد يتحرك ويفاوض رحيم ستيرلينج لإقناعه بترك مانشستر سيتي.
وأضاف التقرير أن وضعية ستيرلينج الحالية مع فريقه وتراجع دوره قد تقنعه بترك سيتي لآرسنال.
شيفشينكو يبحث عن وظيفة بريطانية
قالت "صن" إن أندري شيفشينكو يبحث عن عمل حالياً بالمملكة المتحدة عقب رحيله عن تدريب أوكرانيا.
وأوضح التقرير أن المدرب مرشح لتدريب سيلتيك في ظل تذبذب النتائج ببداية الموسم الجاري مع أنجي بوستيشوجلو.
ليفربول يتابع حارساً جديداً
كشف مدرب حراس المرمى في ليفربول جون أشتربرج مع "ميرور" أنه يتابع شخصياً حارس فينورد جستن بيلو.
وقال أشتربرج للجريدة إن بيلو أحرز تقدماً كبيراً في مسيرته مؤخراً، ولكن ذلك لا يعني أن ليفربول سيضمه، ولكنه يتابع مسيرته عن كثب.
ييري مينا قد يغادر إيفرتون
أوضحت "ذا صن" أن الكولومبي ييري مينا مطلوب بالدوري الإيطالي وقد يغادر إيفرتون يناير المقبل.
وأضاف التقرير أن الفريق الإنجليزي تحرك لتأمين بديل حال رحل نجمه، وحدد هاري سوتار، مدافع ستوك سيتي.
فيليبس يبحث الاستمرار مع ليدز
قالت "زا أتلتيك" إن كالفين فيليبس، النجم الإنجليزي الدولي، لا يرغب بمغادرة ليدز يونايتد ويريد التمديد.
ويتفاوض فيليبس مع ناديه على تحسين عقده الحالي وتمديده، وإذا لم ينجح، قد ينتقل لأحد كبار القوم في إنجلترا بحسب التقرير.
صراع قوي على معذب برشلونة
أوضحت "ديلي ستار" أن مانشستر سيتي دخل الصراع على التعاقد مع مهاجم بنفيكا داروين نونيز.
اللاعب الذي سجل مرتين على برشلونة الأسبوع الماضي يحظى باهتمام الفريق الكتالوني أيضاً بحسب التقرير.