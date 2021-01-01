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أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يطارد ثنائي برشلونة وفيرنر قريب من أتلتيكو

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 3 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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(C)Getty Images

ريال مدريد يحدد بديل راموس

2021-10-03T19:12:57Z

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ ريال مدريد مستعد للتعاقد مع باو توريس من فياريال ليكون خليفة سيرخيو راموس.

وأوضحت أنّ العائق الوحيد إصرار فياريال على 50 مليون يورو للموافقة على بيع المدافع

أتلتيكو يطارد تيمو فيرنر

2021-10-03T19:12:11Z

ذكرت صحيفة "توتو ميركاتو" أنّ أتلتيكو مدريد يرغب في إتمام التعاقد مع تيمو فيرنر من تشيلسي.

وأوضحت أنّ قلة دقائق اللعب قد تجبر الألماني على الرحيل

وسوف يواجه حامل لقب الدوري الإسباني منافسة قوية من بوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ على اللاعب

مانشستر سيتي يطارد ثنائي برشلونة

2021-10-03T19:10:24Z

أكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" أنّ مانشستر سيتي يراقب وضع سيرجي روبيرتو مع برشلونة ومستعد للتعاقد معه بالمجان، إذ ينتهي العقد في صيف 2022

أما Fichajes. فأكدت مراقبة بيب جوارديولا للموهبة الصاعدة نيكو جونزاليس

بيتيس يطلب لاعبين من مدريد

2021-10-03T06:54:09Z

أوضحت "لا رازون" أن ريال بيتيس يبحث ضم الثنائي خيسوس فاييخو وداني سيبايوس من صفوف ريال مدريد.

ولا يدخل اللاعبان في خطط كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، مما يشجع بيتيس على فكرة التفاوض لضمهما بحسب التقرير.

آرسنال يضع ستيرلينج في حساباته

2021-10-03T06:53:02Z

أوضحت "ستار" أن آرسنال قد يتحرك ويفاوض رحيم ستيرلينج لإقناعه بترك مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير أن وضعية ستيرلينج الحالية مع فريقه وتراجع دوره قد تقنعه بترك سيتي لآرسنال.

شيفشينكو يبحث عن وظيفة بريطانية

2021-10-03T06:51:33Z

قالت "صن" إن أندري شيفشينكو يبحث عن عمل حالياً بالمملكة المتحدة عقب رحيله عن تدريب أوكرانيا.

وأوضح التقرير أن المدرب مرشح لتدريب سيلتيك في ظل تذبذب النتائج ببداية الموسم الجاري مع أنجي بوستيشوجلو.

ليفربول يتابع حارساً جديداً

2021-10-03T06:49:43Z

كشف مدرب حراس المرمى في ليفربول جون أشتربرج مع "ميرور" أنه يتابع شخصياً حارس فينورد جستن بيلو.

وقال أشتربرج للجريدة إن بيلو أحرز تقدماً كبيراً في مسيرته مؤخراً، ولكن ذلك لا يعني أن ليفربول سيضمه، ولكنه يتابع مسيرته عن كثب.

ييري مينا قد يغادر إيفرتون

2021-10-03T06:46:46Z

أوضحت "ذا صن" أن الكولومبي ييري مينا مطلوب بالدوري الإيطالي وقد يغادر إيفرتون يناير المقبل.

وأضاف التقرير أن الفريق الإنجليزي تحرك لتأمين بديل حال رحل نجمه، وحدد هاري سوتار، مدافع ستوك سيتي.

فيليبس يبحث الاستمرار مع ليدز

2021-10-03T06:45:21Z

قالت "زا أتلتيك" إن كالفين فيليبس، النجم الإنجليزي الدولي، لا يرغب بمغادرة ليدز يونايتد ويريد التمديد.

ويتفاوض فيليبس مع ناديه على تحسين عقده الحالي وتمديده، وإذا لم ينجح، قد ينتقل لأحد كبار القوم في إنجلترا بحسب التقرير.

صراع قوي على معذب برشلونة

2021-10-03T06:43:47Z

أوضحت "ديلي ستار" أن مانشستر سيتي دخل الصراع على التعاقد مع مهاجم بنفيكا داروين نونيز.

اللاعب الذي سجل مرتين على برشلونة الأسبوع الماضي يحظى باهتمام الفريق الكتالوني أيضاً بحسب التقرير.