أخبار الانتقالات: مانشسستر الأقرب لنجم لايبزيج وجريزمان قد يستبدل بديباي

جريزمان قد يكون كلمة السر في صفقة ديباي

ليون على استعداد لمنح أنطوان جريزمان طريقة للخروج من برشلونة - وفقًا لـ El Chiringuito.

الفريق الفرنسي مستعد لتقديم ممفيس ديباي إلى البلوجرانا مقابل جريزمان، الذي يكافح من أجل المشاركة في الكامب نو.

لم يسجل جريزمان بعد لبرشلونة هذا الموسم، وليون على استعداد لمنحه فرصة لتجديد مسيرته في الدوري الفرنسي.