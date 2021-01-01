أخبار الانتقالات: ليفربول يستعد لضم واتكينز ووست هام يتقدم في سباق ضم النصيري

عاد إيدين دجيكو، مهاجم روما الإيطالي، على رادار إنتر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما فشل في التعاقد معه من قبل.

وتريد إدارة إنتر تدعيم خط هجومها، تحسبًا لرحيل روميلو لوكاكو أو لاوتارو مارتينيز، وبحسب صحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن المهاجم البوسني صاحب الـ 35 عاد لدائرة اهتمام النيراتزوري من جديد.

وحاولت إدارة إنتر التعاقد مع دجيكو في يناير الماضي، ولكنها فشلت واستمر اللاعب مع ذئاب العاصمة الإيطالية.