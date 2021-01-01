أخبار الانتقالات: ليفربول يراقب نجم الريال ومدافع البايرن على أعتاب تشيلسي

بند سيسهل على ريال مدريد ضم مبابي!
بند قد يسمح لمبابي بالانضمام إلى ريال مدريد في المستقبل
نقلت AS عن مصادر مقربة من مبابي قولها إن باريس سان جيرمان مهتم بشكل متزايد بوضع شرط جزائي خاص لريال مدريد في عقده المقبل.
إذا حصل مبابي على بند ريال مدريد في عقده الجديد، فسيسمح للجانب الإسباني بفرض صفقة بسعر معين قبل أي شخص آخر.
ارتبط مبابي بشدة باللوس بلانكوس في الأسابيع الأخيرة.
أتلتيكو مدريد يقترب من ضم مهاجم جديد
أتلتيكو مدريد يستعد لاتخاذ خطوة لضم أندريه سيلفا، وفقا لبيلد.
فشل المهاجم البرتغالي بعض الشيء مع ميلان في عام 2017، لكنه أعاد اكتشاف بريقه في ألمانيا مع آينتراخت فرانكفورت.
المركز الذي يبحث عنه مانشستر يونايتد!
من المقرر أن يصبح لاعب خط وسط دفاعي جديد أولوية انتقالية قصوى لمانشستر يونايتد، حسب صحيفة أخبار مانشستر المسائية.يقال إن الشياطين الحمر في حاجة إلى خيار أكثر قوة لتوفير الحماية الجيدة لخط الدفاع.
ليفربول يراقب نجم ريال مدريد
الريدز حريصون على ضم مهاجم ريال مدريد
بحسب أوكدياريو، فإن ليفربول يبحث عن صفقة لمهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.
كان البرازيلي يكافح من أجل الحصول على مكان في تشكيلة زين الدين زيدان، حيث قيل إن البلانكوس منفتحون على المحادثات بشأن البيع.
أجويرو لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن
لا يزال سيرخيو أجويرو مترددًا بشأن مستقبله، وفقًا لصحيفة أتليتيك.
تمت مناقشة انتقال الأرجنتيني إلى برشلونة مع انتهاء عقده، وهو ينتظر اكتشاف خطط مانشستر سيتي طويلة الأجل قبل أن يقوم بالتجديد لهم.
نجم بايرن ميونخ على أعتاب تشيلسي!
المدافع الألماني يستعد للانضمام إلى البلوز في الصيف
توصل تشيلسي إلى اتفاق للتعاقد مع مدافع بايرن ميونخ جيروم بواتينج في نهاية الموسم، بحسب تودوفيتشاجيس.
أنهى البلوز صفقة مبدئية مع وكيل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، وهو الآن مستعد للانتقال إلى ستامفورد بريدج في صفقة انتقال مجانية عندما ينتهي عقده في الصيف.
شارك بواتينج، الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، في 17 مباراة في الدوري الألماني مع البافاري هذا الموسم.
يوفنتوس يراقب لاعب روما
لاعب خط وسط روما هنريخ مخيتاريان هو موضوع اهتمام في يوفنتوس، وفقًا لكالتشيوميركاتويب.
يأمل البيانكونيري في جلب اللاعب الذي ينتهي عقده في يونيو، لكن نادي العاصمة حريص على ربطه بعقد جديد.
مخيتاريان لديه تسعة أهداف وثماني تمريرات حاسمة في 20 مباراة بالدوري الإيطالي مع روما حتى الآن في الموسم الحالي.
برشلونة يحدد السعر المطلوب لبيع حارسه
سيحصل برشلونة على 15 مليون يورو مقابل حارس المرمى نيتو، وفقًا لماركا.
البرازيلي غير راضٍ عن كونه بديل مارك أندريه تير شتيجن، لكن النادي متردد في السماح له بالرحيل مع بقاء عامين على عقده.
ارتبط آرسنال سابقًا بضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.
اليونايتد يجدد اهتمامه بمدافع نورويتش
لا يزال مانشستر يونايتد حريصًا على ماكس آرونز مدافع نورويتش، وفقًا لصحيفة ذا إكسبريس.
تم ربط الشياطين الحمر مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا العام الماضي، ويبدو أنه سيعيد إشعال اهتمامهم هذا الصيف.
شارك آرونز في 28 مباراة مع نورويتش هذا الموسم، وسجل مرة واحدة.
دورتموند يضحي بنجومه بسبب الأزمة المالية!
يستعد العمالقة الألمان لخسارة بعض النجوم
يستعد بوروسيا دورتموند لرحيل بعض النجوم في الصيف، وفقًا لـ SPORT1.
استسلم دورتموند لبيع جادون سانشو، لكن واحد من الثلاثة قد ينضم إليه وهم، رافائيل جويريرو وجوليان براندت أو جيوفاني رينا، وذلك في محاولة لتحقيق التوازن في النادي وسط أزمة فيروس كورونا.
يتوقع دورتموند أن يتكبد خسائر بقيمة 75 مليون يورو هذا العام، لكنه لن يفكر في بيع المهاجم النجم إرلينج هالاند.