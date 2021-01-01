أخبار الانتقالات: ليفربول يراقب نجم الريال ومدافع البايرن على أعتاب تشيلسي

المدافع الألماني يستعد للانضمام إلى البلوز في الصيف

توصل تشيلسي إلى اتفاق للتعاقد مع مدافع بايرن ميونخ جيروم بواتينج في نهاية الموسم، بحسب تودوفيتشاجيس.

أنهى البلوز صفقة مبدئية مع وكيل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، وهو الآن مستعد للانتقال إلى ستامفورد بريدج في صفقة انتقال مجانية عندما ينتهي عقده في الصيف.

شارك بواتينج، الذي سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، في 17 مباراة في الدوري الألماني مع البافاري هذا الموسم.