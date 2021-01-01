أخبار الانتقالات | ليفربول يحيي صفقة مبابي وريال يحدد سعر أوديجارد

أكد فابريزيو رومانو أن تشيلسي قريب من التوصل لاتفاق مع ألافيس بخصوص انتقال مدافعه مات ميازجا لصفوفه على سبيل الإعارة.

كما قال الصحفي الإيطالي إن إيكي أجبو سينتقل لخينك البلجيكي، ويملك البرازيلي كينيدي عروضاً من فلامنجو وأندية إسبانية، الأمر الذي أكدته أيضاً مصادر جول.