أخبار الانتقالات | ليفربول يحيي صفقة مبابي وريال يحدد سعر أوديجارد

تشيلسي يواصل جمع الأموال
أكد فابريزيو رومانو أن تشيلسي قريب من التوصل لاتفاق مع ألافيس بخصوص انتقال مدافعه مات ميازجا لصفوفه على سبيل الإعارة.
كما قال الصحفي الإيطالي إن إيكي أجبو سينتقل لخينك البلجيكي، ويملك البرازيلي كينيدي عروضاً من فلامنجو وأندية إسبانية، الأمر الذي أكدته أيضاً مصادر جول.
إيفرتون يتقدم على آرسنال في صراع هوبي
أفاد الصحفي أكرم نور أن إيفرتون التقى بشالكه وعرض مليوني يورو لشراء نجمه الأمريكي ماتيو هوبي.
اللاعب لفت الأنظار مؤخراً مع منتخب بلاده وتم ربطه بإيفرتون وكذلك آرسنال في الأسابيع الماضية.
بيرنلي يطارد نجم ليون
أوضحت "صن" أن بيرنلي يتحرك بقوة لضم ماكسيم كورني من ليون وعرض 17 مليون يورو لحسم الصفقة.
التقرير أفاد بأن ليون لا يمانع بيع جناحه من أجل إفساح المجال لضم شيردان شاكيري من صفوف ليفربول.
ريال مدريد يخفض مطالبه في أوديجارد
أوضحت "ABC" أن ريال مدريد خفض مطالبه لبيع لاعبه مارتين أوديجارد، والذي يحظى باهتمام من جانب آرسنال.
وقال التقرير إن الملكي يريد 47 مليون يورو، و12 مليوناً إضافية كحوافز متغيرة، بالإضافة لبند إعادة شراء، ولكن آرسنال وصل عرضه لحدود 35 مليوناً فقط.
رحيل سانشيس مستبعد بسبب الإصابة
ذكرت "ليكيب" أن ريناتو سانشيس لن يرحل عن ليل هذا الصيف عقب إصابته على مستوى القدم.
وسيغيب الدولي البرتغالي حتى منتصف سبتمبر بحسب التقارير، وسط تقارير ربطته ببرشلونة وليفربول.
نيفيل: مصير كين قد حُدد
ذكر جاري نيفيل في تحليله مع "سكاي" للقاء توتنهام ومانشستر سيتي أنه يظن أن مسألة انتقال هاري كين للأخير قد حُسمت.
وبرر نيفيل قراره بأن كين اللاعب الوحيد من المنتخب الإنجليزي الذي تغيب عن صفوف فريقه في انطلاق منافسات البريميرلييج.
صراع على خدمات كاهيل
ذكرت "صن" أن عدة أندية مهتمة بخدمات جاري كاهيل عقب انتهاء عقده رفقة كريستال بالاس.
وقال التقرير إن بورنموث، رينجرز، ونوريتش أبرز المهتمين بخدمات مدافع تشيلسي السابق.
ليفربول يحيي اهتمام مبابي
ذكر "ترانسفيرو ويندو بودكاست" أن اهتمام ليفربول بضم نجم بي إس جي كيليان مبابي عاد للحياة.
وأضاف التقرير أن ليفربول سيتحرك لضم مبابي في حالة واحدة هي بعد أن يصبح مجانياً الصيف المقبل إذا لم يمدد مع ناديه.