أخبار الانتقالات | ليفربول يحدد مهاجمه المقبل وأسينسيو ينقذ نفسه

ريال مدريد يريد بيليجريني
قالت "فيكاخيس" إن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قائد روما المنتهي عقده لورينزو بيليجريني الصيف المقبل.
ويريد ريال استغلال تعثر المفاوضات بين روما ونجمه من أجل التعاقد معه في يونيو المقبل مجاناً.
ليفربول مهتم بضم بووين
أفادت "ليفربول إيكو" أن الريدز مهتمين بالتعاقد مع مهاجم وست هام جارود بووين عقب تألقه الكبير مؤخراً.
اللاعب لفت أنظار مدرب ليفربول يورجن كلوب بسبب قدرته الكبيرة في الضغط، مما قد يجعل الفريق يقدم عرضاً له في المستقبل.
بن طالب ينضم لأنجيه ولكن
أعلن أنجيه الفرنسي أن الجزائري نبيل بن طالب سينضم لصفوفه ولكن فقط من أجل التدريب ورفع لياقته البدنية بحسب بيان رسمي.
متوسط الميدان لم يجد فريقاً جديداً هذا الصيف بعد رحيله عن شالكه، وكان قريباً من صفوف جنوى ولكن لم تتم الصفقة.
إيدر ينضم للرائد
أعلن الرائد السعودي تعاقده مع إيدير المهاجم البرتغالي قادماً من صفوف لوكوموتيف موسكو الروسي.
اللاعب الذي اشتهر بتسجيله هدف فوز البرتغال بأمم أوروبا 2016 ينضم في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقد مع لوكوموتيف هذا الصيف.
أسينسيو ينقذ نفسه في مدريد
أوضح الصحفي هوراشيو جاجيولو مع "إل لارجيرو" أن ماركو أسينسيو كان على وشك الخروج من الحسابات في ريال مدريد لولا تألقه في لقاء مايوركا الأخير.
الإسباني سجل هاتريك، والذي بحسب الصحفي تسبب في تغيير خطط كارلو أنشيلوتي الذي كان يفكر في بيع أسينسيو.