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أخبار الانتقالات | ليفربول يحدد مهاجمه المقبل وأسينسيو ينقذ نفسه

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الجمعة 24 سبتمبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Marco Asensio Spain Olympics 2020
Getty

ريال مدريد يريد بيليجريني

2021-09-24T07:23:45Z

قالت "فيكاخيس" إن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع قائد روما المنتهي عقده لورينزو بيليجريني الصيف المقبل.

ويريد ريال استغلال تعثر المفاوضات بين روما ونجمه من أجل التعاقد معه في يونيو المقبل مجاناً.

ليفربول مهتم بضم بووين

2021-09-24T07:22:13Z

أفادت "ليفربول إيكو" أن الريدز مهتمين بالتعاقد مع مهاجم وست هام  جارود بووين عقب تألقه الكبير مؤخراً.

اللاعب لفت أنظار مدرب ليفربول يورجن كلوب بسبب قدرته الكبيرة في الضغط، مما قد يجعل الفريق يقدم عرضاً له في المستقبل.

بن طالب ينضم لأنجيه ولكن

2021-09-24T07:20:08Z

أعلن أنجيه الفرنسي أن الجزائري نبيل بن طالب سينضم لصفوفه ولكن فقط من أجل التدريب ورفع لياقته البدنية بحسب بيان رسمي.

متوسط الميدان لم يجد فريقاً جديداً هذا الصيف بعد رحيله عن شالكه، وكان قريباً من صفوف جنوى ولكن لم تتم الصفقة.

إيدر ينضم للرائد

2021-09-24T07:18:17Z

أعلن الرائد السعودي تعاقده مع إيدير المهاجم البرتغالي قادماً من صفوف لوكوموتيف موسكو الروسي.

اللاعب الذي اشتهر بتسجيله هدف فوز البرتغال بأمم أوروبا 2016 ينضم في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقد مع لوكوموتيف هذا الصيف.

أسينسيو ينقذ نفسه في مدريد

2021-09-24T07:16:23Z

أوضح الصحفي هوراشيو جاجيولو مع "إل لارجيرو" أن ماركو أسينسيو كان على وشك الخروج من الحسابات في ريال مدريد لولا تألقه في لقاء مايوركا الأخير.

الإسباني سجل هاتريك، والذي بحسب الصحفي تسبب في تغيير خطط كارلو أنشيلوتي الذي كان يفكر في بيع أسينسيو.