أخبار الانتقالات: ليفربول يخسر 18 مليون بسبب كوتينيو وألابا في طريقه لمدريد

مارسيليا هو أحدث نادٍ يتم ربطه بمهاجم نابولي أركاديوس ميليك، حسب جازيتا ديلو سبورت.

ينتهي عقد اللاعب الدولي البولندي في نهاية الموسم، لذا فإن نابولي مستعد لبيعه هذا الشهر لتحصيل بعض الأموال بدلًا من الرحيل مجانًا.

ويعتقد أيضا أن أتلتيكو مدريد يفكر في الانتقال لميليك في الوقت الذي يسعى فيه لاستبدال دييجو كوستا، الذي تم الاستغناء عنه في نهاية الشهر الماضي