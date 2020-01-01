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أخبار الانتقالات: ليفربول في حاجة لمدافع ومبابي يريد الرحيل

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 وكيف تخوض الأندية الأوروبية الكبرى سوق الانتقالات وما هي أخبار الصفقات المنتظرة في الميركاتو؟

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Neymar Kylian Mbappe PSG GFX
Getty Images

نيمار يريد التجديد مع باريس سان جيرمان

2020-10-20T09:16:15Z

النجم البرازيلي يريد البقاء مع باريس

يرغب النجم البرازيلي نيمار في البقاء مع باريس سان جيرمان على الرغم من أن العملاق الفرنسي لم يفتح بعد محادثات بشأن العقد، حسبما ذكرت صحيفة لو باريسين.

تنتهي صلاحية عقد نيمار وكيليان مبابي في نهاية عام 2022، ولا يبدو أي منهما قريبًا من تمديد صفقاتهما في المستقبل القريب.

ذكرت الصحف أن نيمار حريص على البقاء في العاصمة الفرنسية لكنه يشعر بخيبة أمل لأن باريس سان جيرمان لم يبدأ المناقشات معه على الرغم من رغبته في البقاء.

Neymar, PSG 2020-21
Getty

ليفربول يجب أن يتعاقد مع مدافع لايبزيج

2020-10-20T09:15:13Z

قال جيمي كاراجر إن ليفربول يجب أن يأخذ خطوة بناءً على اهتمامه بمدافع لايبزيج دايوت أوباميكانو في يناير لتغطية فيرجيل فان ديك أثناء غيابه عن الإصابة.

بعد تألقه مع الفريق، توتنهام يريد تجديد عقد سون

2020-10-20T09:13:56Z

من المقرر أن يكافئ توتنهام سون هيونج مين بعقد جديد بعد بدايته المذهلة في الموسم الجديد.

سجل لاعب كوريا الجنوبية الدولي ثمانية أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة في أول سبع مباريات مع توتنهام، وذكرت صحيفة ديلي ميل أن سكان لندن يريدون عرض صفقة جديدة تزيد عن أجره الحالي البالغ 150 ألف جنيه إسترليني.

ينتهي عقد اللاعب الحالي في نهاية موسم 2022-23.

Son Heung-min Tottenham 2020-21
Getty Images

مبابي يريد الرحيل من باريس

2020-10-20T09:09:14Z

مبابي لم يوافق على تجديد عقده حتى الآن مع باريس

يمكن أن يترك كيليان مبابي باريس سان جيرمان في نهاية الموسم مع ظهور الفرنسيين ما زالوا لم يوقعوا عقدًا جديدًا مع بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، والذي يلاحقه ليفربول وبرشلونة وريال مدريد، لم يُظهر رغبة في البقاء في باريس إلى ما بعد انتهاء عقده الحالي في يونيو 2022، حسب صحيفة لو باريزيان.

قد يضطر باريس سان جيرمان إلى بيع مبابي الصيف المقبل أو المخاطرة بفقدان النجم مقابل رسوم مخفضة إذا استمر عقده في آخر 12 شهرًا.

Kylian Mbappe Nimes PSG Ligue 1 16102020
Getty

كالياري يقترب من شيلوتو لاعب برايتون

2020-10-19T09:36:10Z

أتلتيكو مهتم بمدافع برشلونة السابق

2020-10-19T09:34:23Z

يحظى مدافع برشلونة السابق مارك كوكوريلا باهتمام أتلتيكو مدريد - بحسب دون بالون.

انتهت إقامة كوكوريلا بعد أربع سنوات في الكامب نو عندما انضم إلى خيتافي في الصيف، ويفكر دييجو سيميوني الآن في الانقضاض على اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

صعد خيتافي إلى المركز الرابع في بداية موسم الدوري الإسباني الجديد، ولعب كوكوريلا دورًا بارزًا، مع متابعة أتليتيكو الآن لتقدمه.

ميلان يقترب من ضم مدافع فيورنتينا

2020-10-19T09:21:22Z

ميلان يخطط للانتقال لمدافع فيورنتينا نيكولا ميلينكوفيتش في يناير - وفقا لكالتشيو ميركاتو.

ستيفانو بيولي مصمم على تعزيز صفوفه الدفاعية، حيث يتصدر اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قائمة أهدافه.

لقد أجرى ميلان بالفعل اتصالات مع وكيل اللاعب وسيتطلع إلى إتمام الصفقة عند إعادة فتح الانتقالات.

Nikola Milenkovic - Fiorentina
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بيرنلي يقترب من ضم مدافع ستراسبورج

2020-10-19T09:16:38Z

بيرنلي يضغط من أجل التعاقد مع مدافع ستراسبورج محمد سيماكان مع اقتراب عرض قيمته 15 مليون جنيه إسترليني (16 مليون يورو / 19 مليون دولار)، حسب صحيفة ذا صن.

تم ربط اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا مؤخرًا باهتمام من ميلان ووست هام لكنه فشل في الانتقال خلال الصيف.

جوارديولا يحمس أجويرو للبقاء في السيتي

2020-10-19T09:05:45Z

يقول بيب جوارديولا إن على الجميع أن يظهروا أنهم "يستحقون الاستمرار" في مانشستر سيتي، بما في ذلك سيرخيو أجويرو، مع انتهاء عقد المهاجم في نهاية الموسم.

وخاض الأرجنتيني أول ظهور له منذ أربعة أشهر، بعد تعافيه من إصابة في الركبة، حيث تغلب سيتي على آرسنال 1-0 يوم السبت.

قال سيتي إنه لا يزال مسترخيًا بشأن وضع أجويرو وجوارديولا، الذي من المقرر أيضا أن ينتهي عقده في نهاية الموسم.

Pep Guardiola Manchester City
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