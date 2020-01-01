مانشستر يونايتد يفكر في التحرك نحو لاوتارو
الأرجنتيني ارتبط في سوق الانتقالات الصيفية 2020 بالانتقال لبرشلونة
مانشستر يونايتد يفكر في الانقضاض على لاوتارو مارتينيز وضمه من إنتر في سوق الانتقالات الصيفية العام القادم، وفقًا لما ذكر على دون بالون.
تم ربط برشلونة وريال مدريد أيضًا بالأرجنتيني، لكن الشياطين الحمر قد ينضموا إلى السباق على توقيعه في عام 2021.
سجل لاوتارو ثلاثة أهداف في أربع مباريات بالدوري الإيطالي مع إنتر في الموسم الجديد.
تشالهان أوغلو على رادار الإنتر
يراقب إنتر وضع عقد لاعب خط وسط ميلان هاكان تشالهان أوغلو، وفقًا لكالتشيو ميركاتو.
من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في عام 2021، لكن الروسونيري يحاول التفاوض على التمديد.
ومع ذلك ، فقد أجرى إنتر اتصالات مع ميلان لمناقشة صفقة محتملة لتشالهان أوغلو، ومستعد للانقضاض عليه إذا قرر عدم التوقيع على عقدٍ جديد.
توفان مطلوب في ميلان
يأمل ميلان في ضم فلوريان توفان من مارسيليا في سوق الانتقالات الشتيوة القادمة، وفقًا لـ Le 10 Sport.
سيكون اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا حراً الصيف القادم، وهو ما يعني إمكانية التفاوض معه مباشرةً في يناير 2021.
مارسيليا حريص على التجديد مع توفان، لكن ميلان مستعد للانقضاض عليه إذا أصبح متاحًا في العام الجديد.
مبابي ينفتح على الانضمام لليفربول
نجم بارين سان جيرمان معجب بيورجن كلوب
انفتح نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي إلى احتمال الانتقال إلى ليفربول، وفقًا لو باريزيان.
الفرنسي معجب بشدة بأسلوب يورجن كلوب والريدز في اللعب، وقد يكون منفتحًا على الانتقال إلى آنفيلد الصيف المقبل.
كما ارتبط ريال مدريد ارتباطًا وثيقًا بمبابي ، الذي لا يزال أمامه عامين في عقده الحالي مع باريس سان جيرمان.
مانشستر يونايتد يحدد سعر جونز
ذكرت صحيفة ذا صن أن مانشستر يونايتد لن يتنازل عن 20 مليون جنيه استرليني مقابل التخلي عن فيل جونز.
جونز خارج قائمة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وقد ارتبط بانتقاله لفولهام.
كوادي يرفض خلافة فان دايك في ليفربول!
الهولندي تعرض لإصابة طويلة قد تودي بموسمه
رفض مدافع وولفرهامبتون كونور كوادي الانضمام إلى ليفربول في سوق انتقالات يناير القادم.
سأل جيمي كاراجير قلب الدفاع عما إذا كان يفكر في اتخاذ خطوة لخلافة فان دايك في قلب دفاع الفريق، لكنه سارع برفض الاقتراح.
وقال كوادي في قناة سكاي سبورتس: "لا أصدق أنك طرحت هذا علي هنا. أحب اللعب لفريقي كل يوم وقد هزمنا للتو ليدز ".
أوزيل مطلوب في الدوري الأمريكي
لا يزال مسعود أوزيل المنبوذ من آرسنال هدفًا لفريق الدوري الأمريكي دي سي يونايتد، وفقًا لصحيفة ديلي ستار.
تم استبعاد أوزيل من قائمة الجانزر في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء ويبدو الآن الخروج في يناير مرجحًا.
لوريس يقترب من التجديد مع توتنهام
مع اقتراب سون هيونج مين من توقيع عقد جديد مع توتنهام، فإن الحارس هوجو لوريس هو الهدف التالي للنادي، وفقًا لصحيفة أتليتيك.
ينتهي عقد لوريس الحالي في نهاية الموسم المقبل ويبدو أن السبيرز حريص على إبقاء اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لبضع سنواتٍ أخرى.
تشيك يعود من الاعتزال لتشيلسي
البلوز لديه مشكلة كبيرة في حراسة المرمى
اضطر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إلى إعادة زميله السابق من الاعتزال بيتر تشيك، في حل أخير لمشكلة حراسة المرمى في البلوز.
وقال مدرب الفريق اللندني: "إنه ليس قرار عاطفي. بيتي مازال يتدرب وهو جاهز للعودة".
"مع بيتي، لم أكن أتوقع [أن يلعب] هذا العام. لكنني أعرف جيدًا ما هو عليه ومدى لياقته، إذا كنا في أوقات الأزمات، فلا يمكنك طلب أفضل بكثير من وجود بيتر تشيك معك."
رسمياً .. برشلونة يعلن التجديد لبيكيه ودي يونج وتير شتيجن
بعد الفوز على فيرينتسفاروشي في دوري الأبطال
أعلن نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة سارة لجماهيره، بالتجديد لـ4 لاعبين بالفريق الأول، ليغلق الجدل تماماً أمام الشكوك حول مستقبلهم الفترة القادمة.
🚨 LATEST NEWS!— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2020
4⃣ Renewals! ✍
✅ @3gerardpique
✅ @mterstegen1
✅ @clement_lenglet
✅ @DeJongFrenkie21
ℹ All the details! ▶️ https://t.co/4h8bwbhscO pic.twitter.com/94upzGMhTQ
النادي الكتالوني أعلن التجديد لتير شتيجن حتى 2025، ووصلت قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 500 مليون يورو.
وأما المدافع المخضرم جيرارد بيكيه، فقد وقع هو الآخر على عقد حتى 2024، والشرط الجزائي بعقده 500 مليون يورو، حيث يعتمد التجديد على نسبة مشاركاته مع الفريق.
وبالنسبة للاعب الثالث فهو المدافع الفرنسي كليمون لونجليه، حيث وقع حتى عام 2026 وشرط جزائي بـ300 مليون يورو.
وأخيراً النجم الهولندي فرينكي دي يونج بعقد حتى 2026، وشرط جزائي بـ400 مليون يورو، بعد عام واحد على انضمامه للفريق.