مدونة حية

أخبار الانتقالات: ليفربول لا يعلم وجهة فاينالدوم والسبب الذي قد يؤدي لرحيل هالاند!

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الإثنين 22 مارس 2021 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات 2021؟

محدث
التعليقات (0)
Erling Haaland Dortmund 2020-21
Getty Images

هالاند يعلن رحيله إذا لم يتأهل دورتموند لدوري أبطال أوروبا

2021-03-22T10:20:02Z

يشعر المهاجم بالإحباط بسبب تذبذب مستوى فريقه

بعد خروجه غاضبًا من الملعب بعد تعادل بوروسيا دورتموند يوم السبت مع كولن، أبلغ إيرلينج هالاند وكيله أنه يريد مغادرة النادي الألماني هذا الصيف إذا غاب عن التأهل لدوري أبطال أوروبا ، وفقًا لما ذكرته AS.

يحتل دورتموند المركز الخامس في جدول الدوري الألماني لكنه يتخلف عن فرانكفورت بأربع نقاط للمركز الرابع والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

سجل هالاند 21 هدفًا محليًا هذا الموسم، ويعتبر جنبًا إلى جنب مع كيليان مبابي أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في الجيل الجديد.

ليفربول لا يعلم وجهة فاينالدوم القادمة

2021-03-22T10:19:00Z

على الرغم من التقارير المنتشرة حول موافقة لاعب الوسط على الانتقال إلى إسبانيا، لم يتلقى طاقم يورجن كلوب أي مستجدات من لاعبهم.

حسب Liverpool Echo، فإن اتفاقية ما قبل العقد مع برشلونة التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا جورجينيو فاينالدوم هي أخبار لم يكن يعلمها ليفربول.

من المقرر أن تنتهي صفقته مع الريدز في غضون شهرين ، ومع عدم تقدم المفاوضات في آنفيلد، فهو حر في التوقيع أينما يختار.

لكن يبدو أن ليفربول لا يعلم إذا كان فاينالدوم قد أنهى الانتقال إلى مكان آخر أم لا.

لاعب جديد على قائمة الراحلين عن ليفربول

2021-03-22T10:18:38Z

ليفربول حريص على بيع بعض اللاعبين لتمويل التعاقدات الجديدة، ومن المحتمل أن يكون هاري ويلسون المعار حاليًا من الراحلين عن آنفيلد، حسبما كتب صدى ليفربول.

بعد تسجيل سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في بورنموث، نما ويلسون إلى صانع ألعاب جيد مع كارديف سيتي، ونظرًا لأن الريدز لا يزالون لا يرون مكانًا له في فريقهم الأول، فهم يأملون في بيعه بمبلغ يتخطى الـ10 مليون يورو.

روما يتفوق على ميلان وإنتر في فرص ضم موسو

2021-03-22T10:18:16Z

يستعد روما للفوز على إنتر وميلان بالتوقيع مع حارس أودينيزي خوان موسو، بحسب تودوفيتشاجيس.

رفض اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا عروضًا من أفضل الفرق في إيطاليا لكي ينتقل إلى نادي العاصمة.

يأمل روما في إنهاء صفقة صيفية لموسو، الذي ظهر في 26 مباراة مع أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هذا الموسم.

يوفنتوس يتمسك بعودة مويس كوين

2021-03-22T10:17:48Z

يوفنتوس مصمم على التعاقد مرة أخرى مع مهاجم إيفرتون مويس كين في فترة الانتقالات الصيفية.

وفقًا لـ TuttoJuve، فإن حامل لقب الدوري الإيطالي على استعداد لتقديم عرض مغري لعودة كين، المعار حاليًا في باريس سان جيرمان.

سجل كين 11 هدفًا في 20 مباراة بالدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

ليستر وليدز يحاولان خطف صفقة آرسنال

2021-03-22T10:17:29Z

وضع ليستر سيتي وليدز أنظارهما على أوركون كوكتشو المطلوب في آرسنال - وفقًا لما ذكره لا رازون.

بدأ آرسنال في الاستعداد لتقديم عرض بقيمة 23 مليون جنيه إسترليني للاعب خط وسط فينورد البالغ من العمر 20 عامًا في الصيف القادم.

ومع ذلك، يخطط ليدز وليستر أيضًا لتقديم العروض ومحاولة خطف اللاعب قبل الجانرز.

ثنائي الدوري الإنجليزي على رادار برشلونة

2021-03-20T16:13:11Z

دخل سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي، وجورجينيو فاينالدوم لاعب ليفربول، قائمة برشلونة النهائية لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن ثنائي سيتي وليفربول، ارتبطا بالانضمام إلى الفريق الكتالوني، خاصة بنهاية عقدهما مع فرقهما بنهاية الموسم الحالي، وعدم وجود أنباء بشأن تجديد العقود.

ريال مدريد يريد استعادة رونالدو بسعر رمزي

2021-03-20T16:05:31Z

أوضحت صحيفة كواترو، أن ريال مدريد يفكر في استعادة لاعبه السابق كريستيانو رونالدو، مقابل سعر رمزي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو يفكر في الرحيل عن صفوف يوفنتوس بعد فشله على المستوى الأوروبي، ويريد ريال مدريد التعاقد معه وإعادته إلى سانتياجو برنابيو من جديد.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن ريال مدريد سيقدم عقدًا مدته موسم واحد لرونالدو، وسيعمل على إدراج إيسكو في الصفقة لتسهيل الصفقة مع يوفنتوس.

مدافع مانشستر يونايتد يرفض تمديد عقده مع الشياطين الحمر

2021-03-20T15:58:19Z

نشرت صحيفة صن الإنجليزية تقريرًا، أشارت فيه إلى أن إريك بايلي، مدافع مانشستر يونايتد، سيرفض عرض فريقه لتمديد عقده.

ومن المنتظر أن ينتهي عقد المدافع الإيفواري مع الشياطين الحمر، بنهاية الموسم المقبل، ويبدو المدافع صاحب الـ 26 عامًا، غير سعيدًا داخل صفوف يونايتد بسبب قلة مشاركاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايلي لم يكن سعيدًا بعدم مشاركته مع الفريق في آخر المباريات، أمام ميلان يوم الخميس الماضي في إياب دور الـ 16 للدوري الأوروبي، ويريد الحصول على مزيد من الدقائق.