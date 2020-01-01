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أخبار الانتقالات: موقف ليفربول من بيع صلاح وكوبو لا يريد العودة للريال

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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Mohamed Salah FC Liverpool
Getty Images

لاعب ريال مدريد المعار لا يريد العودة

2020-12-22T12:11:39Z

يفضل تاكيفوسا كوبو البقاء على سبيل الإعارة في فياريال بدلاً من العودة إلى ريال مدريد، وفق ما أوردته AS.

كان الدولي الياباني يكافح من أجل الحصول على وقت للمشاركة هذا الموسم، لكنه لن يحصل على المزيد من الفرص اذا عاد إلى السانتياجو برنابيو.

kubo
(C)MutsuFOTOGRAFIA

على نيمار أن يعتذر حتى يعود لبرشلونة!

2020-12-22T12:09:40Z

قال جوردي فار، المرشح لرئاسة برشلونة، إن نجم باريس سان جيرمان نيمار مرحب به للعودة للنادي ، لكن يجب أن يطلب العفو أولاً.

قال فار لـ RAC 1 "سيكون نيمار موضع ترحيب ولكن أول شيء عليه فعله هو طلب المسامحة".

Neymar
TalkSport

تواصل رسمي من اليونايتد والسيتي من أجل ألابا

2020-12-22T12:09:19Z

تواصل كل من مانشستر سيتي ويونايتد مع بيني زهافي للسؤال عن مدافع بايرن ميونخ ديفيد ألابا، حسب ما أوردته AS.

كما يرتبط ريال مدريد أيضًا باللاعب الدولي، الذي ينتهى عقده في يونيو القادم.

ليفربول يوضح موقفه من بيع صلاح

2020-12-22T12:07:37Z

أشارت العديد من التقارير الأخيرة إلى أن المهاجم المصري غير سعيد في الآنفيلد وأن ليفربول يفكر في بيعه والاستفاده منه ماليًا.

لكن الريدز ليس لديهم أي خطط للسماح لمحمد صلاح بمغادرة الأنفيلد، كما تدعي ذا صن.

وكان المهاجم قد وضع ناديه في حالة تأهب في الأيام الأخيرة مع تكهنات بأنه غير سعيد وحريص على المضي قدمًا.

Salah
Getty

أرتيتا يتحدث عن الانتقالات القادمة

2020-12-22T12:07:13Z

يصر مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، على أن النادي قد رسم فترتي الانتقال التاليتين حيث ادعى أن بعض النتائج السيئة للفريق كانت بسبب سوء الحظ.

ويحتل آرسنال المركز الخامس عشر بعد أن جمع 14 نقطة فقط من 14 مباراة ويتقدم بفارق أربع نقاط فقط عن فولهام في منطقة الهبوط.

قبل مباراة كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي على استاد الإمارات يوم الثلاثاء، يتوقع الجميع رحيل أرتيتا اذا خسر هذا اللقب.

باريس يراقب أوبلاك

2020-12-22T12:05:05Z

حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك هو موضوع اهتمام باريس سان جيرمان، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

اقترب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من الانتقال إلى تشيلسي في الصيف الماضي، لكن لم تتم الصفقة

من المتوقع أن يرحب أوبلاك بالابتعاد عن أتلتيكو لبدء الفوز بألقاب كبرى على أساس ثابت، حيث يتم الآن وصف بارك دي برينس بأنه الوجهة التالية الأكثر ترجيحًا لحارس المرمى.

Jan Oblak Atletico Madrid
Getty Images

آرسنال يسعى للتجديد مع نجمه

2020-12-22T12:03:57Z

أرسنال يجري محادثات مع روب هولدينج بشأن عقد جديد، وفقًا لموقع فوتبول إنسايدر.

تنتهي الصفقة الحالية للاعب البالغ من العمر 25 عامًا في عام 2023، لكن آرسنال يريدون تأمين مستقبله على المدى الطويل في أقرب وقت ممكن.

شارك هولدينج بالفعل في 14 مباراة مع الجانرز في جميع المسابقات في المراحل الأولى من موسم 2020-21.

Rob Holding Arsenal 2020-21
Getty

ميسي لا يستبعد الانتقال إلى الدوري الإيطالي

2020-12-22T12:02:36Z

ليونيل ميسي على استعداد للتفكير في الذهاب إلى إنتر حيث يستمر حتى الآن بدون تجديد عقده مع برشلونة، كما يزعم OKDiario.

يقود باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مطاردة أحد الأيقونات الأرجنتينية بسبب خروجه كلاعب حر في نهاية الموسم، لكن الانتقال إلى إيطاليا لم يتم استبعاده.

Lionel Messi, Barcelona, Inter badge
Getty composite

ريال مدريد يخطط لضم بوجبا ومبابي

2020-12-21T10:20:29Z

اللوس بلانكوس يهدفون إلى الحصول على نجمين مميزين في الصيف

ريال مدريد يضع خطة للتعاقد مع كيليان مبابي وبول بوجبا في الصيف، بحسب 90min.

سوف يسعون لدفع ثمن مبابي على أقساط، مما يمنحهم ميزانية للتوقيع مع بوجبا من مانشستر يونايتد.

Paul Pogba, Kylian Mbappe
Getty

رغم أزمة الهجوم، السيتي لن يضم مهاجم جديد في يناير

2020-12-21T10:16:06Z

لا يتوقع بيب جوارديولا إحضار مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات في يناير، على الرغم من مشاكل مانشستر سيتي في التهديف.

سجل السيتي 19 هدفًا فقط من 13 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، أي أقل بـ 18 هدفًا من نفس المرحلة الموسم الماضي.

وغاب سيرجيو أجويرو، أعظم هداف في تاريخ النادي، معظم أوقات الموسم بعد تعافيه من جراحة في الركبة، كما غاب جابرييل جيسوس أيضًا عن الفوز 1-0 على ساوثامبتون يوم السبت.

Pep Guardiola Manchester City
Getty Images

مارسيليا يواصل اهتمامه بمهاجم تشيلسي

2020-12-21T10:15:09Z

لا يزال أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي هدفًا لمارسيليا، حسب Le10Sport.

يسعى نادي الدوري الفرنسي لضم مهاجم جديد في يناير ولكنهم غير واثقون من فرصهم في الحصول على صفقة مع جيرو.