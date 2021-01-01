أخبار الانتقالات: ليفربول يهدد صفقة الريال وأزمة جديدة تضرب برشلونة

ليفربول يزيد أزمة مبابي في ريال مدريد
الريدز مستعدون لخطف مبابي
يكافح ريال مدريد من أجل تجميع أموال صفقة مبابي، وهذا قد يسمح لليفربول بالسرقة.
ومن شأن الراتب الضخم لمبابي أثناء مطالبة فريقهم بتخفيضات في الأجور أن يتسبب في حدوث خلاف بين اللاعبين.
وتقول موندو ديبورتيفو إن ليفربول يتربص للانقضاض على نجم باريس سان جيرمان.
خوان لابورتا غاضب من باريس سان جيرمان!
دعا المرشح الرئاسي لبرشلونة خوان لابورتا، باريس سان جيرمان إلى التحلي بالاحترام.
يقال إن باريس سان جيرمان يدور حول ما إذا قرر ليونيل ميسي الرحيل، لكن لابورتا - المرشح المفضل لتولي مسؤولية برشلونة - قال إنه يريد أن يلعب العمالقة الفرنسيون بشكل عادل.
ونقلت آر إم سي عن لابورتا قوله "نطلب أيضًا من باريس سان جيرمان أن يكون محترمًا لبرشلونة وألا يحاول زعزعة استقرارنا".
أزمة مالية جديدة تضرب برشلونة
ديون برشلونة تتصاعد
برشلونة في ديون كبيرة ويدين بـ 126 مليون يورو (112 مليون جنيه إسترليني / 153 مليون دولار) لأندية أخرى في رسوم انتقال غير مدفوعة، وهذا بجانب أزمة رواتب اللاعبين الموجودة بالفعل.
حافز لمانشستر يونايتد لشراء سانشو!
دورتموند جاهز لبيع نجمه
تلقى مانشستر يونايتد دفعة في سعيه وراء جادون سانشو.
تستشهد ذا إكسبريس بتقرير من سبورت1 يزعم أن بوروسيا دورتموند مستعد لبيع لاعب إنجلترا الدولي المهاجم في الصيف من أجل تحقيق التوازن في الفريق وتدعيم مراكز أخرى.
أوزيل يضحى بجزء كبير من راتبه من أجل الانتقال إلى فنربخشه
من المقرر أن يكسب مسعود أوزيل 3 ملايين يورو (2.5 مليون جنيه إسترليني / 3.5 مليون دولار) سنويًا في فنربخشه بعد أن كان يتقاضى راتباً سنوياً قدره 16 مليون يورو (14 مليون جنيه إسترليني / 19 مليون دولار) في آرسنال.
وقع أوزيل عقدًا مدته ثلاث سنوات ونصف مع فنربخشه يوم الأحد بعد تسريحه من صفقته في ملعب الإمارات قبل ستة أشهر.
كان اللاعب الدولي الألماني السابق مدرجًا في سجلات آرسنال منذ 2013، حيث سجل 44 هدفًا في 254 مباراة بينما حصل على ثلاث كؤوس، لكنه لم يلعب مع النادي منذ مارس من العام الماضي.
ليستر سيتي يعلن إعارة لاعبه جونسون
Good luck, Darnell 👍— Leicester City (@LCFC) January 25, 2021
تفاصيل العرض المغري من باريس سان جيرمان لراموس!
أبطال فرنسا حريصون على ضم قائد مدريد
عُرض على مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس صفقة مدتها ثلاث سنوات في باريس سان جيرمان، وفقًا لما ذكره أوندا سيرو.
الأبطال الفرنسيون على استعداد لدفع 15 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 34 عامًا (13 مليون جنيه استرليني / 18 مليون دولار) في كل موسم، وهو ما لن يتمكن البلانكوس من مواجهته بسبب الصعوبات المالية الحالية.
راموس الآن حراً في التحدث مع الأندية المهتمة به بعد دخول الأشهر الستة الأخيرة من عقده في مدريد، الذين قدموا عرض تمديد لمدة عامين فقط بنفس راتبه الحالي والذي رفضه الدوري الإسباني.
آرسنال يراقب مدافع مارسيليا
ديمبيلي غير متسرع في التجديد مع برشلونة
لا يتسرع عثمان ديمبيلي في توقيع صفقة جديدة مع برشلونة، حسب تقرير ألفريدو مارتينيز.
الدولي الفرنسي حامل لقب كأس العالم مرتبط فقط بعقد حتى صيف 2022، وشهد زيادة في احتمالية الابتعاد عن الكامب نو لكن إصابة فاتي جعلت كومان في حاجة لخدمات ديمبيلي.
جوارديولا يؤكد رحيل لاعبه المرتبط ببرشلونة
اعترف بيب جوارديولا أن إريك جارسيا قد يغادر مانشستر سيتي هذا الصيف حيث قال المدير الفني إنه لا يعتقد أن يوقع المدافع عقدًا جديدًا مع النادي.
يرتبط جارسيا ارتباطًا وثيقًا ببرشلونة منذ شهور، وقد توصل قلب الدفاع الإسباني إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع النادي الكتالوني، كما يؤكد لكم موقع جول.
ومع ذلك، فإن أي تحرك لجارسيا سيتأخر بسبب انتخابات برشلونة.
مانشستر يونايتد يوافق على إعارة لينجارد
وفقًا لـ ESPN، سيسمح مانشستر يونايتد لجيسي لينجارد بالرحيل على سبيل الإعارة هذا الشهر.
وبحسب ما ورد كان أولي جونار سولشاير حريصًا على إبقائه في النادي احتياطيًا، ولكن مع الاهتمام المتزايد باللاعب، سيتم السماح له بالمغادرة.