أخبار الانتقالات: ليفربول يرفض راموس بسبب صلاح وصراع على نجم ريال مدريد

رسميًا - روني يعلن اعتزال كرة القدم ويتولى تدريب ديربي كاونتي
أعلن نادي ديربي كاونتي عن تولي لاعبه واين روني لتدريب الفريق خلفًا للمدير الفني الهولندي السابق فيليب كوكو والذي رحل منتصف نوفمبر الماضي.
وكان روني قد أشرف على الفريق بالفعل خلال المباريات الـ 11 الأخيرة بعد أن رحل فيليب كوكو في الـ 14 من نوفمبر الماضي.
جدير بالذكر أن روني كان قد خاض 10 مباريات كلاعب في صفوف ديربي كاونتي منذ بداية الموسم كان منهم مباراتين فقط في وجوده كمدير فني مؤقت.
فيورنتينا يُخلِّص ريال مدريد من أودريوزولا
قد تنتهي رحلة ألفارو أودريوزولا في ريال مدريد، حيث يسعى فيورنتينا الإيطالي للتعاقد معه وفقًا لما أكده جيانلوكا دي ماوريزيو، الصحفي الشهير.
ريال مدريد لن يمانع بيع نجمه، فهو خارج حسابات وقناعات المدرب زين الدين زيدان تمامًا، وحاول الملكي بيعه بالفعل في الصيف الماضي لكن المحاولات فشلت في النهاية.
مانشستر يونايتد يحاول التعاقد مع تريبيير
سيسعى مانشستر يونايتد للتعاقد مع كيفن تريبيير، الظهير الأيمن لأتلتيكو مدريد، من أجل سد ثغرة الجبهة اليُمنى خلال الفترة المقبلة.
الصفقة تبدو صعبة بعض الشيء بسبب أن الدولي الإنجليزي أحد الدعائم الأساسية للروخي بلانكوس من جهة، وبسبب تأكيدات اللاعب نفسه أنه لن يلعب في إنجلترا إلا لتوتنهام وبيرنلي من جهة أخرى.
ساسوولو يُحبط كبار أوروبا
سيُغلق ساسوولو الباب في وجه أي عروض ستصل للتعاقد مع مهاجمه مانويل لوكاتيلي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، وفقًا لتأكيدات الصحافة الإيطالية.
لوكاتيلي هو محط أنظار مانشستر سيتي ويوفنتوس وكذلك ميلان، لكن ناديه سيبذل الغالي والنفيس للإبقاء عليه على الأقل حتى نهاية هذا الموسم.
أوزيل قد لا يرحل عن آرسنال
زعمت صحيفة "بيلد" الألمانية أن مسعود أوزيل قد لا يرحل عن آرسنال هذا الشتاء باتجاه فنربخشه.
الأمر برمته يتعلق بالمفاوضات حول إنهاء عقد أوزيل في ملعب الإمارات مجانًا، ويبدو أن ذلك لن يتحقق، في الوقت الذي لا يستعد النادي التركي لضخ أموالًا لشراء الدولي الألماني بسبب راتبه المرتفع.
بوتشيتينو هو أغلى مدرب في تاريخ باريس سان جيرمان
أفادت تقارير من صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن باريس سان جيرمان يدفع الراتب الأكبر على الإطلاق في تاريخ النادي لمدرب لمدربهم الجديد ماوريسيو بوتشيتينو.
المدرب الأرجنتيني سيتقاضى شهريًا قرابة 950 ألف يورو قبل الضرائب.
رسميًا .. يوفيتش يرحل عن ريال مدريد
أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي انتقال لاعبه الصربي لوكا يوفيتش إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني معارًا حتى نهاية الموسم.
فريدي بوبيتش المدير الرياضي لفرانكفورت قال: "لوكا أمامه فرصة في الأشهر المقبلة ليعود لمستواه السابق في بيئة معتادة بالنسبة له، لم يعش وقتًا سهلًا في ريال مدريد ويمكنه استغلال هذا الوقت في العودة. يعلمون في إسبانيا أنه في أيدِ أمينة"
تقارير .. ليفربول لن يضم راموس بسبب صلاح
قرر نادي ليفربول الإنجليزي، عدم التفكير في التعاقد مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد، بسبب واقعته الشهيرة مع النجم المصري محمد صلاح.
موقع "The Athletic" الإنجليزي، أكد أن المدرب يورجن كلوب قرر استبعاد المدافع المخضرم من حساباته بشكل كامل، لعدم إثارة المشاكل في غرفة ملابس الفريق.
بايرن ميونخ ينافس ليفربول على ضم ميليتاو
كشفت مصادر صحفية لـ"جول" أن بايرن ميونخ استفسر عن إمكانية التعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من ريال مدريد.
المهمة لن تكون سهلة على بايرن لضم ميليتاو، بوجود اهتمام من ليفربول ويوفنتوس من أجل التعاقد مع اللاعب، لحاجة كل منهما لتعزيزات دفاعية.
صاحب الـ22 سنة جاء إلى ريال في 2019 من بورتو البرتغالي، في صفقة وصلت قيمتها 50 مليون يورو لكنه لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق