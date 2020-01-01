أخبار الانتقالات: الليجا تقيد برشلونة ونجم اليونايتد يقترب من توتنهام

كامارا ينتقل رسميًا إلى مينيسوتا
أعلن نادي مينيسوتا رسميًا على حسابه عن صفقته الجديدة كي كامارا صاحب الـ36 عامًا
We get: @keikamara— Minnesota United FC (@MNUFC) September 19, 2020
Colorado gets: 2022 2nd MLS SuperDraft and $150,000 in 2021 GAM
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توتنهام حريص على التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد
نجم مانشستر يونايتد يقترب من توتنهام
توتنهام حريص على التعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد جيسي لينجارد - وفقًا لصحيفة ديلي ستار.
مدرب الشياطين الحمر السابق جوزيه مورينيو يريد لم شمله مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في توتنهام، الذي يخطط لإنفاق 30 مليون جنيه إسترليني (39 مليون دولار) مقابل خدماته.
لم يبدأ لينجارد مباراة في الدوري الإنجليزي منذ يناير، واستُبعد من تشكيلة يونايتد في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد ضد كريستال بالاس يوم السبت.
ليون يضع ثنائي رين تحت الأنظار
وضع ليون أنظاره على ثنائي رين هاماري تراوري وبراندون سوبي، وفقًا لما ذكرته ليكيب.
رودي جارسيا يريد إحضار ظهير أيمن آخر بعد رؤية رافائيل وبيير كالولو وكيني تيتي يغادرون ملعب جروباما في وقت سابق في فترة الانتقالات.
يأمل ليون في إضافة تراوري أو سوبي إلى صفوفهم، حيث يستطيع كلا الرجلين توفير منافسة إضافية لليو دوبوا في الدفاع.
فالنسيا يسعى لضم حارس مانشستر يونايتد
حدد فالنسيا حارس مرمى مانشستر يونايتد سيرجيو روميرو كهدف للنادي، وفقًا لصحيفة The Mirror.
اقترب العملاق الإسباني من الشياطين الحمر بشأن صفقة محتملة بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني للاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي يتوق للعب كرة قدم منتظمة مع الفريق.
كان روميرو هو البديل لدافيد دي خيا طوال الفترة التي قضاها في إنجلترا، وانخفض بشكل أكبر احتمال مشاركته بعد عودة دين هندرسون من فترة إعارة في شيفيلد يونايتد في وقت سابق من هذا الصيف.
مدرب نوريتش يقضي على آمال برشلونة في صفقته الجديدة
أعلن دانييل فارك مدرب نوريتش أنه لن يبيع الظهير الأيمن ماكس آرونز مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (109 مليون يورو / 129 مليون دولار).
وبحسب ما ورد، فإن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا قد جذب اهتمام برشلونة، الذين ارتبطوا بمحاولة التعاقد مع المدافع على سبيل الإعارة هذا الموسم.
لعب آرونز 40 مباراة في جميع المسابقات مع نوريتش خلال مشواره الأخير ولعب 90 دقيقة كاملة يوم السبت في اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2 مع بريستون.
مانشستر سيتي يغير وجهته من كوليبالي إلى مدافع الدوري الإسباني
يستعد مانشستر سيتي للتعاقد مع جيوليس كوندي لاعب إشبيلية، وفقًا لما ذكرته AS.
المدافع البالغ من العمر 21 عامًا، صفقته الآن في مرحلة المحادثات بين الناديين، الذين من المحتمل أن يتفقوا على رسوم تبلغ قيمتها حوالي 50 مليون يورو (46 مليون جنيه إسترليني / 59 مليون دولار).
وولفرهامبتون يحاول خطف نجم ليفربول
يمكن أن ينتقل الذئاب لنجم ليفربول أليكس تشامبرلين، حسب صحيفة ذا ميرور.
قد يواجه اللاعب الدولي الإنجليزي صعوبة في اللعب في الآنفيلد بعد الانتقالات الأخيرة لفريق الريدز، ويمكن أن يتحرك إلى نادي آخر داخل الدوري الإنجليزي الممتاز، مع وجود مفاوضات من جانب وولفرهامبتون.
مانشستر يونايتد يقرر بيع حارسه
يأمل مانشستر يونايتد في بيع حارس المرمى الاحتياطي سيرجيو روميرو، حسب صحيفة ذا صن.
الأرجنتيني صاحب الـ33 عامًا، يبحث الآن عن نادٍ جديد.
كابتن اليونايتد السابق "مانشستر يونايتد لا يستطيع الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز"
حذر جاري نيفيل مانشستر يونايتد من أنهم بحاجة إلى قلب دفاع جديد أكثر مما يحتاجون إلى جادون سانشو بعد عرض مخيب للآمال في مباراتهم الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
قال كابتن يونايتد السابق إن الفريق الحالي لا يملك أي فرصة للفوز بالدوري مع وجود هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف في قلب دفاعهم.
صدر حكمه القاسي على المدافعين بعدما خسر فريق سولشاير 3-1 أمام كريستال بالاس.
الليجا تحرم برشلونة من صفقة ليفربول
الليجا تقيد برشلونة عن صفقات جديدة
قوانين رواتب الليجا تمنع المزيد من الانتقالات لبرشلونة.
تدعي صحيفة The Mirror أن آمال النادي الكتالوني في الحصول على نجوم مثل جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي سيقضي عليها الدوري الإسباني.
المشاكل المالية للنادي تعني أنه يجب عليهم البيع قبل الانتقال لشراء الهولندي أو أي موهبة أخرى بسبب قيود رواتب الدوري