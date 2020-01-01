أخبار الانتقالات: فشل رحيل سواريز عن برشلونة وليفربول يضم صفقة جديدة

بيرلو يعلق على انتقال سواريز المحتمل
أكد الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس صعوبة تواجد سواريز مع البيانكونيري وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة سامبدوريا
وقال بيرلو: "الإجراءات تأخذ وقتًا طويلًا وبالتالي لن نستطيع ضمه".
وعن الاستعداد للمباراة، أضاف بيرلو: "لدينا عدد من اللاعبين جاهز للقاء أمام فريق صعب ومدرب خبير مثل كلاوديو رانييري. علينا أن نجد المساحات لمهاجمتهم حتى لو كانت قليلة"
كومان يقرر الاستغناء عن بوتش
تحدثت أنباء واردة من برشلونة عن قرار من مدرب الفريق رونالد كومان بالاستغناء عن اللاعب الشاب ريكي بوتش قبل انطلاق الموسم الجديد بأيام قليلة.
وقال راديو كتالونيا أن كومان أخبر بوتش بالقرار في الساعات الماضية، وأنه لا يدخل في حساباته للموسم المقبل من الأساس.، الأمر الذي أغضب اللاعب بعد تأكيدات الإدارة له بكونه عنصراً أساسياً.التفاصيل كاملة من هنا
نوريتش يرفض عرضين من برشلونة لضم ظهيره الأيمن
موقع "TheAthletic" الإنجليزي، أكد أن برشلونة تقدم بعرضين للتعاقد مع ماكس أرونز مدافع نوريتش سيتي، والذي يلعب كظهير أيمن.
وأوضح أن نوريتش رفض العرضين، نظراً لطلب النادي الكتالوني الحصول على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة مع خيار الشراء
وهو ما لا يرحب به النادي الإنجليزي، حيث يقبل فكرة الإعارة، ولكن مع إلزامية الشراء بعد نهاية الموسم القادم، لذلك قرر برشلونة إغلاق المفاوضات تماماً.
أنباء صادمة لمورينيو قبل التعاقد مع بيل
اقترب نادي توتنهام الإنجليزي، من حسم التعاقد مع الجناح الويلزي جاريث بيل من ريال مدريد ، لكن يبدو أنه سينتظر لبضعة أسابيع حتى يتمكن من استخدامه مع الفريق.
صحيفة "ماركا" الإسبانية، أشارت إلى أن بيل يعاني من مشكلة في الركبة منذ فترة طويلة، ويعمل على التخلص منها بعد عودته من الراحة الصيفية.
وأوضحت أن اللاعب سيحتاج لفترة تصل إلى 4 أسابيع من أجل التعافي والدخول في تشكيل المدرب جوزيه مورينيو.
وأكدت الصحيفة أن إصابة بيل لن تؤثر على مسار الصفقة، لأن الجهاز الطبي لتوتنهام يعلم الأمر جيداً قبل إجراء الفحوصات اللازمة على اللاعب.
خاص | ليفربول يحسم صفقة جوتا من وولفرهامبتون
يقترب نادي ليفربول من إتمام صفقة جديد بالتعاقد مع المهاجم ديوجو جوتا من صفوف وولفرهامبتون بعد نجاحه في جلب تياجو ألكانتارا من بايرن ميونخ.
وعلم "جول" أنّ ليفربول اتفق مع وولفرهامبتون على ضم اللاعب مقابل 49 مليون يورو (45 مليون إسترليني) لتعزيز خط الهجوم للفريق بعقد يمتد 5 سنوات.
وقد يرحل الشاب كي جانا هوفر من ليفربول إلى وولفرهامبتون مقابل 10 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين متغيرات إضافية، كما يحق للريدز التفاوض على شرط البيع بنسبة 15%.
يوفنتوس يجهز عرضاً لضم كييزا
ذكرت "لاجازيتا" أن يوفنتوس سيقدم ظهيره الأيسر لوكا بيليجريني بالإضافة لمبلغ مالي من أجل ضم فيديريكو كييزا من فيورنتينا.
اللاعب أكد رئيس ناديه روكو كوميسو إمكانية بيعه في حال وصول عرض مناسب مع نفس الجريدة، مما فتح الباب للشائعات عن رحيله.
وقالت الجريدة إن يوفنتوس يعرض بطاقة بيليجريني و20 مليون يورو، ولكن فيورنتينا يريد 40 مليوناً والظهير الأيسر.
خاص | يوفنتوس يقترب من إعادة مويس كين
علم جول أنّ يوفنتوس في مفاوضات متقدمة مع إيفرتون للحصول على خدمات مويس كين على سبيل الإعارة.
وبحسب مصادرنا، فإنّ إيفرتون يقبل بإعارة اللاعب مع إلزامية الشراء في صيف 2021 بينما يوفنتوس لا يرغب في وجود بند يجبره على الشراء.
التخطيط لإعادة مويس لا يعني توقف مفاوضات ضم إدين دجيكو من روما، إذ يرغب المدرب أندريا بيرلو في التعاقد مع الثنائي
الكشف عن تفاصيل إعارة بيل من ريال مدريد لتوتنهام
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن تفاصيل إعارة النجم الويلزي جاريث بيل من صفوف ريال مدريد لنظيره توتنهام الإنجليزي فريقه السابق.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول لندن"، والذي أكد أن الإعارة ستكون لمدة موسم واحد فقط، لكن العقد سيسمح بتمديد تلك الإعارة.
وبحسب ما ذكر الموقع فنادي توتنهام سيتحمل 40% فقط من قيمة الراتب الخاص بنجم ريال مدريد الحالي، أي أقل من النصف.
هل فشلت مفاوضات برشلونة مع ديباي؟
ظهر ممفيس ديباي لاعب ليون بقميص جديد يحمل الرقم 10 في مباراة فريق أمام نيم بافتتاح الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.
ديباي اعتاد ارتداء القميص رقم 11، إلا أنّه قرر تغييره إلى الرقم 10 مع اقتراب بيرتراند تراوري من الرحيل إلى صفوف أستون فيلا.
وأعلن ليون بقاء ديباي في صفوفه بطريقة مختلفة بعد منحه القميص رقم 10 والذي ارتداه من قبل العديد من نجوم الفريق مثل ألكسندر لاكازيت.
ليفربول يطلب عثمان ديمبيلي من برشلونة على سبيل الإعارة
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي ليفربول في ضم اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الإسباني.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي استفسر من نظيره الكتالوني عن إمكانية ضم اللاعب.
وأوضحت الصحيفة أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي يريد ضم اللاعب لصفوفه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
جوارديولا يتحدث عن ميسي وألكانتارا
الإسباني تحدث في المؤتمر الصحفي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون
تحدث بيب جوارديولا عن فشل ضم مانشستر سيتي ليونيل ميسي بعد الأخبار التي ربطته بالنادي الشهر الماضي، وذلك في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه الأولى في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي.
وردًا على سؤال ما إذا كان الفريق مهتمًا بضم ميسي حال رحل عن برشلونة: "لا أعرف، مثل هذا السؤال يجب أن تسألوه لميسي نفسه، لا يمكنني الحديث عن نوايا غيري".
وأردف: "لا يجب أن أوضح أي شيء، ميسي تحدث بشكل مستفيد عن مشاعره وليس لدي ما أضيفه، هو يلعب لبرشلونة الآن وأنا أحب النادي".
وأكمل عن صفقة تياجو ألكانتارا لليفربول: "لم نهتم بضمه لأننا لدينا الكثير من النجوم في نفس المركز، وفودين يستطيع اللعب في ذلك المركز وفي الهجوم وعلى الأطراف أيضًا، لكنني سعيد أن تياجو قادم لإنجلترا، سنستمتع به للغاية هنا".
سولشاير يدافع عن جرينوود ويؤكد التفاوض لضم صفقات جديدة
أكد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أنه يبحث التعاقد مع المزيد من اللاعبين لتدعيم صفوف فريقه، قبل إغلاق سوق الانتقالات الحالي.
مانشستر تعاقد حتى الآن مع دوني فان دي بيك من أياكس أمستردام الهولندي، وارتبط بضم جادون سانشو من بوروسيا دورتموند والعديد من اللاعبين الآخرين.
سولشاير خرج في المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه أمام كريستال بالاس، غداً السبت بالدوري الإنجليزي، وتطرق للعديد من القضايا الهامة التي تخص فريقه.
خطوة وحيدة تفصل دجيكو عن يوفنتوس
خضع أركاديوش ميليك للجزء الأول من الفحص الطبي تمهيداً لانضمامه رسمياً لصفوف روما هذا الصباح في تريجوريا بالعاصمة الإيطالية.
انضمام البولندي رسمياً وتخطيه الكشف الطبي بعد الاطمئنان على سلامة ركبته سيكون العقبة الأخيرة في طريق يوفنتوس نحو التعاقد مع إدين دجيكو من روما