أخبار الانتقالات: ليفربول مهتم بموهبة برشلونة ووجهة جديدة مفاجئة لراموس

ليفربول مهتم بموهبة برشلونة
ذكرت صحيفة "دايلي ميرور" أن ليفربول يضع عينه نصب التعاقد مع بيدري لوبيز نجم شباب برشلونة بعد تألقه في الآونة الأخيرة.
اهتمام ليفربول يجعل برشلونة يتحرك من أجل تجديد عقد اللاعب بأسرع صورة ممكنة قبل انقضاض الريدز عليه، وللعلم فهو ليس نفسه بيدري رودريجيز لاعب الفريق الأول المتألق أيضًا.
راموس يلمح لإمكانية لعبه لإشبيلية
كشف سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد، أنه سيظل مشجعًا لناديه السابق ونادي طفولته إشبيلية إلى الأبد، مما فتح الباب أمام عودته للنادي الأندلسي مرة أخرى.
الدولي الإسباني ينتهي عقده مع ريال مدريد هذا الصيف وحتى الآن لم يجدد تعاقده وسط أنباء عن أنه أصبح خارج حسابات النادي الملكي.
مورينيو يحلم بلم الشمل مع فيلايني
بدأ جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، في التخطيط للتعاقد مع مراون فيلايني في الصيف المقبل ولم الشمل معه مجددًا بعدما كان أحد أهم لاعبيه رفقة مانشستر يونايتد.
وينتهي عقد فيلايني مع ناديه الصيني في شهر ديسمبر المقبل، وقد يكون متاحًا قبلها بمبلغ زهيد إن أراد توتنهام التعاقد معه.
آرسنال يحاول خطف نجم مانشستر يونايتد المعار
أفادت صحيفة "دايلي ستار" أن آرسنال سيحاول بشتى السبل التعاقد مع جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى وست هام.
ويعيش لينجارد حالة استثنائية رفقة وست هام في نصف هذا الموسم، لترتفع قيمته المتوقعة وتصبح من 30 إلى 40 مليون جنيه استرليني.
صراع إيطالي على إيسكو
دخل يوفنتوس وميلان في صراع قوي من أجل الحصول على توقيع إيسكو، لاعب ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا للتقارير الواردة من الصحف الإسبانية فإن ريال مدريد مستعد لبيع إيسكو نظير 20 مليون يورو فقط، وسط اهتمام أيضًا من قبل إشبيلية.
رايولا غول الوكلاء يطلب راتبًا قياسيًا لهالاند من فريقه الجديد!
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن طلبات مينو رايولا وكيل اللاعبين الشهير فيما يتعلق بحصول أي فريق على خدمات إرلينج هالاند.
جاء هذا بحسب ما نقلت صحيفة "صنداي ميل"، والتي أكدت أن رايولا قد طلب حصول لاعبه على راتب قياسي سيكون ضمن الأعلى في العالم.
وأوضحت الصحيفة أن الراتب الذي طلبه رايولا هو مليون و200 ألف يورو في الأسبوع الواحد فقط، أي أنه سيصل لحوالي 62 مليون يورو في الموسم الواحد.
ديمبيلي يُلمح إلى استمراره مع برشلونة
ألمح عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، إلى استمراره مع النادي الكتالوني في الفترة المقبلة، عندما أكد على سعادته في كامب نو.
ديمبيلي قال "مستقبلي؟ لا يزال عقدي ممتدًا لعام آخر، لم تتواجد مناقشات مع النادي حتى الآن، أنا سعيد وأشعر بشعور جيد هنا".
كما أضاف "الآن لدينا رئيس جديد وأتى مؤخرًا ولكنني لا أعرفه جيدًا، إلا أن لديه علاقة قوية مع اللاعبين، سنرى كيف ستسير الأمور".
مالديني يبشر جماهير ميلان بشأن إبراهيموفيتش ويقلقها بسبب دوناروما!
بشّر باولو مالديني، المدير التقني لميلان، جماهير الروسونيري بشأن اقتراب زلاتان إبراهيموفيتش من تمديد عقده لعام جديد في سان سيرو.
مالديني في تصريحات للصحافة قبل مباراة بارما قال عن تجديد إبراهيموفيتش "نحن قريبون جدًا، فقط القليل من التفاصيل مفقودة حاليًا".
كما أضاف متحدثًا عن دوناروما "أن تصبح رمزًا للنادي إنه اختيار اللاعب، في كثير من الأحيان المرء يرضى بدوره، كما في حالتي".
هاري كين يقرر الرحيل بشكل نهائي عن توتنهام في تلك الحالة!
قرر النجم الإنجليزي هاري كين الرحيل عن صفوف توتنهام في نهاية الموسم لو لم يصعد الفريق لدوري أبطال أوروبا.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، والتي أكدت أن عقد اللاعب المستمر حتى 2024 لن يثنيه عن رغبته.
بالرغم من ذلك يصر نادي توتنهام أن اللاعب ليس للبيع تحت أي ظرف من الظروف، بالرغم من خروج تقارير صحفية سابقة تفيد بعكس ذلك.
برشلونة يقبل هدية مورينيو ويسعى لضم دافينسون سانشيز!
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب دافينسون سانشيز نجم دفاع توتنهام الإنجليزي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل ديسماركي"، والتي أكدت أن اللاعب عاد لاهتمامات الفريق الكتالوني بعد سنوات من الغياب.
وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن اللاعب يعد ضمن سبعة لاعبين يسعى جوزيه مورينيو للتخلص منهم من صفوف توتنهام.