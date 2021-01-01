أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي يطلب ريال مدريد وطلب إبراهيموفيتش

السومة والعويس للنصر؟
2021-12-02T07:41:47.621Z
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برشلونة يعلن سياساته في ميركاتو يناير
2021-12-02T07:41:46.464Z
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إبراهيموفيتش يطلب التمديد!
2021-12-02T07:41:43.558Z
احتفل زلاتان إبراهيموفيتش بفوز ميلان الكبير على جنوى بثلاثية بأن طالب فريقه بتميد عقده.
وقال السويدي في تصريحات ما بعد اللقاء للصحافة أنه يستمتع وسعيد لتمديد عقد المدرب ستيفانو بيولي، ولكن حان وقت تمديد عقده هو شخصياً.
خاص | سعود عبد الحميد يرد على البقاء مع الاتحاد
2021-12-02T07:41:42.470Z
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بينيتيز مهدد بالإقالة
2021-12-02T07:41:41.337Z
ذكر الصحفي "رودي جاليتي" أن رافائيل بينيتيز، مدرب إيفرتون، مهدد بالإقالة عقب الهزيمة من ليفربول برباعية في الديربي.
وقال الصحفي إن الإدارة ستعقد اجتماعاً في الساعات المقبلة لحسم مصير المدير الفني قبل لقاء آرسنال المقبل.
2021-12-02T07:41:40.621Z
ليفاندوفسكي يطلب ريال مدريد
2021-12-02T07:41:39.465Z
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