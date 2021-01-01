أخبار الانتقالات: لاميلا قريب من العودة إلى إيطاليا ودورتموند يحدد بديل هالاند

أشارت تقارير صحفية، إلى إمكانية دخول بوروسيا دورتموند، في مفاوضات مع آينتراخت فرانكفورت، للتعاقد مع أندريا سيلفا مهاجم الأخير في حالة واحدة فقط.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية، فإن دورتموند، سيتعاقد مع المهاجم البرتغالي صاحب الـ 25 عامًا، في حال رحيل إرلينج هالاند عن الفريق في الصيف القادم.

وارتبط هالاند بالرحيل عن فريقه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط اهتمام من العديد من الفرق الأوروبية وعلى رأسها ريال مدريد، برشلونة، وتشيلسي.