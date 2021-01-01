أخبار الانتقالات: لامبارد لم يرحل كليًا عن تشيلسي وعودة المفاوضات مع راموس!

سيبقى المدرب السابق في قائمة رواتب البلوز حتى يوليو

يواصل فرانك لامبارد تلقي راتبه البالغ 75 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا من تشيلسي على الرغم من إعفائه من مهامه، بحسب صحيفة ذا صن.

يحق للمدير السابق الحصول على أجره حتى شهر يوليو، إلا إذا اختار تولي قيادة فريق آخر قبل ذلك التاريخ.