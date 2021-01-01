أخبار الانتقالات | كين يتمرد وصدمة لبيل

حسام عوار مطلوب في الدوري الإنجليزي
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة أربعة أندية في الحصول على خدمات حسام عوار نجم ليون الفرنسي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت رغبة آرسنال وليفربول وتوتنهام ومانشستر يونايتد في ضم اللاعب.
يوفنتوس يعود ويطلب ضم بيانيتش
عاد نادي يوفنتوس لرغبته في الحصول على خدمات اللاعب ميراليم بيانيتش نجمه السابق ولاعب وسط برشلونة الحالي.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن إدارة النادي الإيطالي ترى عودته ضرورية في الفترة المقبلة بعد إصابة أرتور.
رسميًا.. ميلان يوقع مع جيرو
أعلن نادي ميلان عن التوقيع بشكل رسمي مع الفرنسي أوليفييه جيرو بشكل نهائي قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.
جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي وأعلن من خلاله أن اللاعب سيرتدي القميص رقم تسعة.
We can confirm that @LukasNmecha has completed a permanent move to Wolfsburg.— Manchester City (@ManCity) July 16, 2021
Good luck, Lukas 💙
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re
نابولي يبدأ المفاوضات مع إنسيني
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن بداية مفاوضات نادي نابولي مع لاعبه لورينزو إنسيني من أجل تجديد عقده.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "كورييري ديلو سبورت"، والتي أكدت أن عقد اللاعب سيتم تمديده قريبًا.
برايتون يوافق على عرض آرسنال
وافق نادي برايتون على عرض نظيره آرسنال بالحصول على خدمات اللاعب بن وايت في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
عرض النادي اللندني وصل لحوالي 60 مليون يورو، وحصلوا على الإذن للتفاوض مع اللاعب بشكل مباشر.
جاريث بيل لن يعود لتوتنهام
أكد نونو سانتو المدير الفني لنادي توتنهام أن الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد لن يعود من جديد لصفوف الفريق.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها المدير الفني الجديد للفريق، ونفى خلالها اهتمامه بإعادة اللاعب من جديد.
برشلونة يبيع نجمه الشاب لغرناطة
أعلن نادي برشلونة اليوم عن رحيل لاعبه الشاب مونشو لصفوف نظيره أتالانتا بشكل نهائي بعد تجاوزه للفحص الطبي.
توتنهام يضم حارس أتالانتا
يسعى نادي توتنهام للحصول على خدمات اللاعب بييرلويجي جوليني حارس مرمى فريق أتالانتا.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، والتي أكدت أن الفريق يريده كبديل للفرنسي هوجو لوريس.
صفقة فاران على وشك الحسم
أكدت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة رحيل رافاييل فاران لصفوف مانشستر يونايتد أصبحت على وشك الحسم.
جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "أوندا ثيرو"، والتي أكدت أن نجم ريال مدريد سيكلف مانشستر يونايتد حوالي 50 مليون يورو.
مانشستر سيتي يعلن رحيل لوكاس نميتشا
أعلن نادي مانشستر سيتي بشكل رسمي عن ضم اللاعب لوكاس نميتشا إلى صفوف فولفسبورج الألماني.
We can confirm that @LukasNmecha has completed a permanent move to Wolfsburg.— Manchester City (@ManCity) July 16, 2021
Good luck, Lukas 💙
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re
إنجلترا تنتظر تمرد كين على توتنهام!
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن زملاء النجم هاري كين هداف توتنهام في منتخب إنجلترا يؤمنون أنه لن يتواجد في فترة التحضير للنادي اللندني.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف"، والتي أكدت أن كين يريد الرحيل عن صفوف توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية لصالح مانشستر سيتي.