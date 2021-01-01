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أخبار الانتقالات | كوليبالي يحلم بريال مدريد ومانشستر يبتعد عن كونتي

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم 29 أكتوبر لأندية ريال مدريد، برشلونة، ليفربول، مانشستر يونايتد، وفرق أوروبا

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Antonio Conte Inter 2020-21
Getty Images

تشافي يقترب من برشلونة

2021-10-29T07:24:08Z

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دي يونج يقترب من ترك برشلونة

2021-10-29T07:22:52Z

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نجم سارسفيلد قريب من أتلانتا

2021-10-29T07:21:37Z

ذكر تياجو ألمادا، نجم فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، أنه على وشك الانتقال لصفوف أتلانتا الأمريكي.

وأكد متوسط الميدان المطلوب بقوة في عدة أندية مع "TYC" أن المفاوضات بين ناديه والنادي الأمريكي قد اقتربت من الاكتمال.

تأجيل مفاوضات بروزوفيتش

2021-10-29T07:20:08Z

ذكرت "لاجازيتا" أن الاجتماع المقرر بين وكلاء مارسيلو بروزوفيتش وإنتر قد تأجل بسبب ظروف شخصية لفريق عمل الكرواتي.

وأضاف التقرير أن إنتر رفع عرضه لقرابة 5 مليون يورو بالموسم، ومليون إضافية في شكل حوافز، وعقد لثلاثة مواسم، بينما يريد اللاعب 6 مليون وعقد لأربعة مواسم.

"كوليبالي لو رحل، سيلعب مع أحد هذا الثلاثي"

2021-10-29T07:19:00Z

نقل الصحفي الإيطالي والتر دي ماجيو تصريحات عن نجم نابولي كاليدو كوليبالي أوضح فيها أنه لن يلعب أبداً مع يوفنتوس.

وأضاف دي ماجيو أن السنغالي قال له إنه إذا رحل يوماً عن الفريق الإيطالي، فسيكون فقط من أجل برشلونة، ريال مدريد، أو مانشستر سيتي.

"لوكاكو أراد الانتقال إلى ريال مدريد"

2021-10-29T07:17:20Z

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مانشستر يتراجع عن كونتي

2021-10-29T07:15:56Z

أفادت "ديلي ستار" بأن مانشستر يونايتد تراجع عن فكرة التعاقد مع أنطونيو كونتي لتدريب الفريق إذا أقال أولي جونار سولشاير.

وأضاف التقرير أن مطالب المدرب الإيطالي المالية التي تقارب 25 مليون يورو على مدار ثلاثة أعوام ونصف تصعب من المفاوضات.