أخبار الانتقالات: كلوب يُحدد خليفة صلاح من ريال مدريد وفضيحة جديدة في برشلونة

أكدت تقارير من شبكة ESPN أن الثقة تملأ إدارة مانشستر يونايتد من أن بول بوجبا سيجدد عقده مع الشياطين الحمر في الفترة القادمة.

عقد بوجبا ينتهي في صيف 2022 ويحظى باهتمام ريال مدريد ويوفنتوس، والآن بعدما تحسنت الأمور كثيرًا معه داخل المانيو فقد يستمر ولا يرحل إلى أي من المهتمين به.