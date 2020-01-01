أخبار الانتقالات: كلوب يتحدث عن رحيل صلاح وأزمة يوفنتوس تعيق انتقال بوجبا

لا يوجد احتمال لانتقال مارسيلو ليوفنتوس!
تم ربط يوفنتوس مرارًا وتكرارًا بانتقال مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد في الماضي لكن كالتشيو ميركاتو أفاد بأنه لا يوجد احتمال لمثل هذا الانتقال في يناير.
وجد مارسيلو نفسه على مقاعد البدلاء هذا الموسم، حيث أسس فيرلاند ميندي نفسه في مركز الظهير الأيسر.
ريال مدريد يراقب مهاجم السيتي
كان مهاجم إنجلترا يكافح من أجل وقت للمشاركة
ريال مدريد مستعد للانقضاض على معجزة مانشستر سيتي فيل فودين، حسب صحيفة ميرور.
يراقب بطل الدوري الإسباني النجم الشاب وتزداد ثقتهم في قدرتهم على خطفه بعيدًا عن ستاد الاتحاد العام المقبل.
بوتشيتينو يريد ميسي في باريس
يريد ماوريسيو بوتشيتينو إحضار ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان عندما ينضم إلى عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريزيان.
من المقرر أن يؤكد المدرب الأرجنتيني كقائد باريس سان جيرمان الجديد قريبًا بعد إقالة توماس توخيل، وهو حريص على جذب مواطنه الأرجنتيني بعيدًا عن برشلونة.
كلوب "لا يستطيع ليفربول إجبار اللاعبين على البقاء"!
تعليق كلوب عن احتمال رحيل صلاح
علق يورجن كلوب عن احتمال رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول، بالرغم من تصدر الريدز صدارة الدوري وهم أقرب المرشحين للفوز باللقب هذا العام.
"لا يمكنك إجبار الناس على البقاء، بالمناسبة نحن لم نفعل الأمر كله يتعلق بالتوقيت واللحظة المناسبة، نجري تغييرات ونجلب اللاعبين، وإذا أراد أحد اللاعبين المغادرة فلن نقف في طريقه، أنا فقط لا أفهم لماذا يريدون ذلك ".
"ما سبب آخر يمكن أن يكون هناك؟ إنه أحد أكبر الأندية في العالم نحن ندفع المال، ربما ليس أكبر مبلغ في العالم، لكننا ندفع جيدًا، لدينا ملعب رائع يضم أنصار بارزين في جميع أنحاء العالم، ألواننا حمراء وهو أجمل لون على أي حال فأين الأسباب؟
وكيل لاوتارو يلمح لبقاءه في إنتر
لطالما ارتبط برشلونة بانتقال لـ لاوتارو مارتينيز لكن وكيله بيتو ياكي قال إن المهاجم سعيد في إنتر.
"لاوتارو سعيد في إنتر"، قال ياكي عبر Ole.
"إنه يتطور ويتعلم لأنه شاب يتمتع بإمكانات هائلة، يمكن القول أنه بلا حدود، ويمكنه أن يصبح لاعبًا متميزًا."
ريال مدريد يحدد خليفة مارسيلو
اعتبر ريال مدريد الظهير الأيسر نونو مينديز البالغ من العمر 18 عامًا بديلاً محتملًا لمارسيلو، وفقًا لموندو ديبورتيفو.
ويقال إن اللاعب الشاب يخضع للتقييم من جوني كالافات، أحد رؤساء الانتقالات العالمية في مدريد.
ريال مدريد هو الوجهة الأقرب لنجم بايرن ميونخ
ريال مدريد يقود السباق للتعاقد مع ألابا مدافع بايرن ميونخ، وفقا لأتلتيك.
لا يزال مانشستر يونايتد وليفربول في المطاردة، لكن النادي الملكي مستعد لتقديم عقد وافٍ لتأمين توقيع النمساوي.
النادي الذي يحلم جيرارد بتولي قيادته!
قال ستيفن جيرارد، مدرب رينجرز، إن تدريب ليفربول في المستقبل سيكون حلمًا.
وقال جيرارد في حديث لأتلتيك: "هل أحب أن أكون مدربًا لليفربول يومًا ما؟ هل هذا حلم؟ بالطبع".
أزمة يوفنتوس المالية تمنعه من التعاقد مع بوجبا
يواجه البيانكونيري عقبات مالية أمام انتقال الفرنسي
يوفنتوس يفكر في محاولة لتأمين انتقال على سبيل الإعارة لبول بوجبا مع خيار الشراء، حسب كالتشيو ميركاتو.
يرغب البيانكونيري في إعادة صانع ألعاب مانشستر يونايتد إلى تورين، بعد أن أعلن الفرنسي عن إحباطه في الأولد ترافورد.
لكنهم يواجهون وضعًا ماليًا صعبًا للتعاقد مع النجم بشكل مباشر، وقد يحاولون بدلاً من ذلك استكشاف خيارات أخرى لإحضاره إلى النادي.
انتقال نجم وست هام لتشيلسي مسألة وقت!
انتقال ديكلان رايس إلى تشيلسي وكأنه مسألة متى وليس هل، وفقا لديفيد أورنشتاين من أتليتيك.يزعم أورنستين أن فرانك لامبارد ملتزم بالانتقال وسيضغط من أجل إتمام الصفقة للاعب خط الوسط.
قرار رئيس برشلونة بشأن كوتينيو!
البرازيلي يتوجه نحو الخروج
أعرب الرئيس المؤقت لبرشلونة، كارليس توسكيتس، عن ثقته في رحيل فيليبي كوتينيو في العام الجديد، وفقًا لـ El Confidencial.
عانى النجم البرازيلي من أوقات عصيبة في الكامب نو منذ وصوله قبل أكثر من عامين، وقضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع بايرن ميونخ.
على الرغم من أنه غزا أوروبا مع الجانب الألماني، إلا أنه عاد في النهاية إلى برشلونة، لكن يبدو أنه لن يطول بقاءه مع النادي في الدوري الإسباني.
شالكه مستعد للتضحية بنجمه من أجل الفريق
سيكون شالكه منفتحًا على بيع أوزان كاباك من أجل جمع الأموال لإصلاح الفريق، كما يزعم Eurosport UK.
فريق البوندسليجا عالق في قاع الدوري الألماني، ولم يفز بعد بمباراة في الدوري هذا الموسم.
ومع ذلك، تم تصنيف كاباك بدرجة عالية، مع اهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد، وقد يكون بيعه مفتاحًا لخطط الصفقات في شالكه.
باريس يقترب من مهاجم إنتر ميلان
سيسعد باريس سان جيرمان بتقديم لياندرو باريديس كجزء من صفقة تبادلية مقابل كريستيان إريكسن، حسب Le10Sport.
لكن المدرب القادم ماوريسيو بوتشيتينو لن يكون منفتحًا على جلب الدنماركي إلى النادي إذا كان ذلك يعني التخلص من الأرجنتيني.
إريكسن شخصية غير سعيدة في فريق الدوري الإيطالي، وسيستمتع بلم شمله مع مدربه السابق أثناء وجودهم في توتنهام.
مفاجأة .. برشلونة سيدفع حوالي 20 مليون يورو من أجل بيدري
كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن بيدري لاعب وسط برشلونة سيكلف خزائن النادي حوالي 10 ملايين يورو هذا الموسم في ظل ظروف اقتصادية ليست بالمثالية.
المفاجأة التي أعلنت عنها صحيفة سبورت اليوم أن اللاعب لن يكون مقابل نصف مليون يورو فقط كما يقال، بل إن الإضافات ستجعل قيمة الصفقة تتجاوز الـ 10 ملايين يورو.
في الواقع، إذا تم استيفاء جميع المتغيرات الموجودة في عقد متوسط الميدان الشاب بيدري فإنه في تلك الحالة سيحصل ناديه السابق لاس بالماس على أكثر من 20 مليون يورو.
تشيلسي ينافس ريال مدريد على هالاند
أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن تشيلسي قد وضع التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند كأولوية قصوى في الصيف المقبل.
وبحسب الأنباء فإن ريال مدريد أيضًا من ضمن من سيحاولون الظفر بالدولي النرويجي في تلك الفترة، ما يؤكد أن الصراع سيكون على أشده في صيف 2021 بين عمالقة أوروبا من أجل هداف أسود الفيستيفاليا.