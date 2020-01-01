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أخبار الانتقالات: كلوب يتحدث عن رحيل صلاح وأزمة يوفنتوس تعيق انتقال بوجبا

تعرف على أخبار الانتقالات اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 وكيف تستعد الأندية الأوروبية الكبرى لخوض سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2021؟

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2019-01-19 Mohamed Salah Jurgen Klopp
Getty Images

لا يوجد احتمال لانتقال مارسيلو ليوفنتوس!

2020-12-27T05:45:35Z

تم ربط يوفنتوس مرارًا وتكرارًا بانتقال مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد في الماضي لكن كالتشيو ميركاتو أفاد بأنه لا يوجد احتمال لمثل هذا الانتقال في يناير.

وجد مارسيلو نفسه على مقاعد البدلاء هذا الموسم، حيث أسس فيرلاند ميندي نفسه في مركز الظهير الأيسر.

Marcelo Real Madrid Juventus
Arte Goal Brasil

ريال مدريد يراقب مهاجم السيتي

2020-12-27T05:44:14Z

كان مهاجم إنجلترا يكافح من أجل وقت للمشاركة

ريال مدريد مستعد للانقضاض على معجزة مانشستر سيتي فيل فودين، حسب صحيفة ميرور.

يراقب بطل الدوري الإسباني النجم الشاب وتزداد ثقتهم في قدرتهم على خطفه بعيدًا عن ستاد الاتحاد العام المقبل.

Phil Foden Real Madrid composite
Getty/Goal

بوتشيتينو يريد ميسي في باريس

2020-12-27T05:43:31Z

يريد ماوريسيو بوتشيتينو إحضار ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان عندما ينضم إلى عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريزيان.

من المقرر أن يؤكد المدرب الأرجنتيني كقائد باريس سان جيرمان الجديد قريبًا بعد إقالة توماس توخيل، وهو حريص على جذب مواطنه الأرجنتيني بعيدًا عن برشلونة.

كلوب "لا يستطيع ليفربول إجبار اللاعبين على البقاء"!

2020-12-27T05:40:49Z

تعليق كلوب عن احتمال رحيل صلاح

علق يورجن كلوب عن احتمال رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول، بالرغم من تصدر الريدز صدارة الدوري وهم أقرب المرشحين للفوز باللقب هذا العام.

"لا يمكنك إجبار الناس على البقاء، بالمناسبة نحن لم نفعل الأمر كله يتعلق بالتوقيت واللحظة المناسبة، نجري تغييرات ونجلب اللاعبين، وإذا أراد أحد اللاعبين المغادرة فلن نقف في طريقه، أنا فقط لا أفهم لماذا يريدون ذلك ".

"ما سبب آخر يمكن أن يكون هناك؟ إنه أحد أكبر الأندية في العالم نحن ندفع المال، ربما ليس أكبر مبلغ في العالم، لكننا ندفع جيدًا، لدينا ملعب رائع يضم أنصار بارزين في جميع أنحاء العالم، ألواننا حمراء وهو أجمل لون على أي حال فأين الأسباب؟

Jurgen Klopp Mohamed Salah Liverpool 2020-21
Getty Images

وكيل لاوتارو يلمح لبقاءه في إنتر

2020-12-27T05:35:48Z

لطالما ارتبط برشلونة بانتقال لـ لاوتارو مارتينيز لكن وكيله بيتو ياكي قال إن المهاجم سعيد في إنتر.

"لاوتارو سعيد في إنتر"، قال ياكي عبر Ole.

"إنه يتطور ويتعلم لأنه شاب يتمتع بإمكانات هائلة، يمكن القول أنه بلا حدود، ويمكنه أن يصبح لاعبًا متميزًا."

Lautaro Martinez - Verona Inter - Serie A 2020/21
Getty Images

ريال مدريد يحدد خليفة مارسيلو

2020-12-27T05:34:29Z

اعتبر ريال مدريد الظهير الأيسر نونو مينديز البالغ من العمر 18 عامًا بديلاً محتملًا لمارسيلو، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

ويقال إن اللاعب الشاب يخضع للتقييم من جوني كالافات، أحد رؤساء الانتقالات العالمية في مدريد.

Nuno Mendes | FIFA 21 best young players
GOAL

ريال مدريد هو الوجهة الأقرب لنجم بايرن ميونخ

2020-12-27T05:34:05Z

ريال مدريد يقود السباق للتعاقد مع  ألابا مدافع بايرن ميونخ، وفقا لأتلتيك.

لا يزال مانشستر يونايتد وليفربول في المطاردة، لكن النادي الملكي مستعد لتقديم عقد وافٍ لتأمين توقيع النمساوي.

النادي الذي يحلم جيرارد بتولي قيادته!

2020-12-27T05:32:24Z

قال ستيفن جيرارد، مدرب رينجرز، إن تدريب ليفربول في المستقبل سيكون حلمًا.

وقال جيرارد في حديث لأتلتيك: "هل أحب أن أكون مدربًا لليفربول يومًا ما؟ هل هذا حلم؟ بالطبع".

Steven Gerrard Rangers GFX
Getty/Goal

أزمة يوفنتوس المالية تمنعه من التعاقد مع بوجبا

2020-12-27T05:31:31Z

يواجه البيانكونيري عقبات مالية أمام انتقال الفرنسي

يوفنتوس يفكر في محاولة لتأمين انتقال على سبيل الإعارة لبول بوجبا مع خيار الشراء، حسب كالتشيو ميركاتو.

يرغب البيانكونيري في إعادة صانع ألعاب مانشستر يونايتد إلى تورين، بعد أن أعلن الفرنسي عن إحباطه في الأولد ترافورد.

لكنهم يواجهون وضعًا ماليًا صعبًا للتعاقد مع النجم بشكل مباشر، وقد يحاولون بدلاً من ذلك استكشاف خيارات أخرى لإحضاره إلى النادي.

Paul Pogba Man Utd 2020-21
Getty Images

انتقال نجم وست هام لتشيلسي مسألة وقت!

2020-12-27T05:30:15Z

انتقال ديكلان رايس إلى تشيلسي وكأنه مسألة متى وليس هل، وفقا لديفيد أورنشتاين من أتليتيك.

يزعم أورنستين أن فرانك لامبارد ملتزم بالانتقال وسيضغط من أجل إتمام الصفقة للاعب خط الوسط.
Declan Rice West Ham 2020-21
Getty

قرار رئيس برشلونة بشأن كوتينيو!

2020-12-27T05:28:13Z

البرازيلي يتوجه نحو الخروج

أعرب الرئيس المؤقت لبرشلونة، كارليس توسكيتس، عن ثقته في رحيل فيليبي كوتينيو في العام الجديد، وفقًا لـ El Confidencial.

عانى النجم البرازيلي من أوقات عصيبة في الكامب نو منذ وصوله قبل أكثر من عامين، وقضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع بايرن ميونخ.

على الرغم من أنه غزا أوروبا مع الجانب الألماني، إلا أنه عاد في النهاية إلى برشلونة، لكن يبدو أنه لن يطول بقاءه مع النادي في الدوري الإسباني.

barcelona villarreal laliga philippe coutinho
Getty

شالكه مستعد للتضحية بنجمه من أجل الفريق

2020-12-27T05:26:10Z

سيكون شالكه منفتحًا على بيع أوزان كاباك من أجل جمع الأموال لإصلاح الفريق، كما يزعم Eurosport UK.

فريق البوندسليجا عالق في قاع الدوري الألماني، ولم يفز بعد بمباراة في الدوري هذا الموسم.

ومع ذلك، تم تصنيف كاباك بدرجة عالية، مع اهتمام ليفربول ومانشستر يونايتد، وقد يكون بيعه مفتاحًا لخطط الصفقات في شالكه.

Ozan Kabak Schalke 10202020
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باريس يقترب من مهاجم إنتر ميلان

2020-12-27T05:24:44Z

سيسعد باريس سان جيرمان بتقديم لياندرو باريديس كجزء من صفقة تبادلية مقابل كريستيان إريكسن، حسب  Le10Sport.

لكن المدرب القادم ماوريسيو بوتشيتينو لن يكون منفتحًا على جلب الدنماركي إلى النادي إذا كان ذلك يعني التخلص من الأرجنتيني.

إريكسن شخصية غير سعيدة في فريق الدوري الإيطالي، وسيستمتع بلم شمله مع مدربه السابق أثناء وجودهم في توتنهام.

Inter celebrating - Verona Inter - Serie A 2020/21
Getty Images

مفاجأة .. برشلونة سيدفع حوالي 20 مليون يورو من أجل بيدري

2020-12-26T15:13:46Z

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن بيدري لاعب وسط برشلونة سيكلف خزائن النادي حوالي 10 ملايين يورو هذا الموسم في ظل ظروف اقتصادية ليست بالمثالية.

المفاجأة التي أعلنت عنها صحيفة سبورت اليوم أن اللاعب لن يكون مقابل نصف مليون يورو فقط كما يقال، بل إن الإضافات ستجعل قيمة الصفقة تتجاوز الـ 10 ملايين يورو. 

 في الواقع، إذا تم استيفاء جميع المتغيرات الموجودة في عقد متوسط الميدان الشاب بيدري فإنه في تلك الحالة سيحصل ناديه السابق لاس بالماس على أكثر من 20 مليون يورو. 

تشيلسي ينافس ريال مدريد على هالاند

2020-12-25T15:20:32Z

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن تشيلسي قد وضع التعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند كأولوية قصوى في الصيف المقبل.

وبحسب الأنباء فإن ريال مدريد أيضًا من ضمن من سيحاولون الظفر بالدولي النرويجي في تلك الفترة، ما يؤكد أن الصراع سيكون على أشده في صيف 2021 بين عمالقة أوروبا من أجل هداف أسود الفيستيفاليا.