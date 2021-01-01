أخبار الانتقالات | قنبلة جديدة لباريس والإعلان عن صفقة فاران

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع المدافع الفرنسي رافاييل فاران من ريال مدريد.

النادي اتفق مع ريال على الصفقة التي كلفت خزائنه 47 مليون يورو، ولكنه كان بحاجة لإنهاء بعض الإجراءات للإعلان عن الأمر رسميًا.

السيدات والسادة 🔴👀



الخبر الذي طال انتظاره 🥁🤓



رافاييل فاران "رسمياً" لاعباً في صفوف مانشستر #يونايتد! 😍😍 pic.twitter.com/yxAtoCuqNL — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 14, 2021

وهو ما حدث اليوم، السبت، حيث تم تقديم اللاعب للجماهير في ملعب أولد ترافورد قبل مواجهة ليدز يونايتد بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.