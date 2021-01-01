أخبار الانتقالات: قرار ميسي الأخير، ومصير بيل

مانشستر يونايتد يحدد بديل دي خيا
أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد قد حدد بالفعل بديل الإسباني دافيد دي خيا القادم في صفوفه.
جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "ESPN" والتي أكدت أن اللاعب سام جونستون هو هدف الشياطين الحمر القادم في سوق الانتقالات.
ديباي يبحث عن منزله في برشلونة!
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب ممفيس ديباي قد بدأ رحلة البحث عن منزله الجديد في برشلونة استعدادًا للانضمام للفريق الكتالوني.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب يتهيأ للانضمام للفريق في الصيف المقبل.
تشيلسي ينضم لصراع سانشو
كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم عن رغبة نادي تشيلسي في الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، والتي أكدت أن النادي سينافس نظيره مانشستر يونايتد على ضم اللاعب في الصيف.
ماركينيوس على رادار ريال مدريد
كشفت تقارير صحفية اليوم عن رغبة نادي ريال مدريد في الحصول على خدمات المدافع البرازيلي ماركينيوس.
جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو بوتور"، والتي أكدت أن ريال مدريد يريد نجم باريس سان جيرمان كبديل لرافاييل فاران وسيرخيو راموس.
دورتموند يخفض سعر سانشو
قرر نادي بروسيا دورتموند أن يخفض من سعر لاعبه جادون سانشو في الفترة المقبلة، بعد أقل من عام من طالباته المالية الكبيرة من مانشستر يونايتد لضمه.
جاء هذا بحسب ما ذكر صحفي الانتقالات فابريزيو رومانو، والذي أكد أن النادي سيبدأ القبول بعروض أقل من 120 مليون يورو في الصيف.
يوفنتوس يريد بيع فيديريكو بيرنارديسكي
كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة نادي يوفنتوس في التخلص من لاعبه فيديريكو بيرنارديسكي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبل.
جاء هذا بحسب ما ذكرت "كالتشيو ميركاتو"، والتي أكدت أن النادي يفكر في التخلص من اللاعب ضمن صفقة تبادلية لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد.
آرسنال يريد لاعب رينجرز!
كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي آرسنال في الحصول على خدمات اللاعب جلين كامار نجم فريق رينجرز.
جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "فوتبول إنسايدر"، والذي أكد أن ناديه يريد الحفاظ عليه، وسيحاول أن يرفض كافة العروض المقدمة من آرسنال.
ميسي يقرر الاستمرار في برشلونة لمدة موسمين، والنادي يتحرك لإعادة نيمار!
ليونيل ميسي يتخذ قراره بالبقاء رفقة برشلونة لمدة موسمين إضافيين، وإدارة النادي تتحرك من أجل ضم نيمار.
كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم عن قرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي النهائي بالاستمرار رفقة فريقه برشلونة في الفترة المقبلة.
جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي الأرجنتيني بويو فينيولو العامل في شبكة "ESPN"، والذي أكد أن قرار النجم الأرجنتيني جاء بعد الاجتماع الذي عقده مع جوان لابورتا الرئيس الجديد لبرشلونة.
في الوقت ذاته كشف الصحفي نفسه عن تحرك برشلونة من أجل إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الحالي.
وكان "راديو كتالونيا"، قد أكد أن الفريق تواصل مع باريس سان جيرمان من أجل ضم اللاعب، لكن النادي الفرنسي رد وأكد أنه ليس للبيع.
مصير بيل في يد مدرب توتنهام القادم
بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، فمصير اللاعب الويلزي جاريث بيل سيكون في يد المدير الفني القادم لنادي توتنهام.
وكان بيل قد سجل هاتريك في شباك شيفيلد يونايتد هذا الأسبوع، لكن دانييل ليفي رئيس النادي يرفض تحديد مصير اللاعب دون وجود المدير الفني الجديد!