أخبار الانتقالات: قرار مدريد بعد إصابة راموس ودورتموند يضحي بنجومه!

لاعب خط وسط روما نيكولو زانيولو هو موضوع اهتمام في يوفنتوس، بحسب لاجازيتا ديلو سبورت.

ظل البيانكونيري يراقب اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لبعض الوقت، ويمكن أن يقدم عرضًا رسميًا في نهاية الموسم.

تم التعاقد مع زانيولو للبقاء في روما حتى عام 2024، لكنه غاب عن موسم 2020-21 بأكمله حتى الآن بسبب الإصابة.