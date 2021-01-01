أخبار الانتقالات: قرار مدريد بعد إصابة راموس ودورتموند يضحي بنجومه!

قرار مدريد بعد إصابة راموس!
المدافع المصاب ينتهي عقده في يونيو
ذكرت صحيفة ماركا أن إصابة سيرخيو راموس في الركبة قد تنهي مسيرته اللامعة في ريال مدريد.
المدافع الذي ينتهى عقده في يونيو، سيخضع لعملية جراحية في المفصل وسوف يتعافى في نهاية الموسم.
تهدد الإصابة المحادثات بشأن تجديد عقده، حيث لم يتم أي تطور في المفاوضات منذ أن وافق الريال على التمديد له سنتين بنفس راتبه الحالي وهذا كان مرفوض بالنسبة لراموس.
رغم إصابته في روما يقترب من الانضمام إلى يوفنتوس!
لاعب خط وسط روما نيكولو زانيولو هو موضوع اهتمام في يوفنتوس، بحسب لاجازيتا ديلو سبورت.
ظل البيانكونيري يراقب اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا لبعض الوقت، ويمكن أن يقدم عرضًا رسميًا في نهاية الموسم.
تم التعاقد مع زانيولو للبقاء في روما حتى عام 2024، لكنه غاب عن موسم 2020-21 بأكمله حتى الآن بسبب الإصابة.
برشلونة يحدد السعر المطلوب لبيع حارسه
سيحصل برشلونة على 15 مليون يورو مقابل حارس المرمى نيتو، وفقًا لماركا.
البرازيلي غير راضٍ عن كونه بديل مارك أندريه تير شتيجن، لكن النادي متردد في السماح له بالرحيل مع بقاء عامين على عقده.
ارتبط آرسنال سابقًا بضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.
عقده ينتهي في 2025 وأستون فيلا يريد التجديد معه!
جاك جريليش على استعداد لتمديد عقده مع أستون فيلا، وفقًا لـ 90 min.
اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ينتهي عقده الحالي عام 2025، لكن الأسود يريدون ربطه بشروط جديدة بسبب اهتمام بعض العمالقة في أوروبا بنجم الفريق.
بعد تأمين مستقبل جريليش، سيتطلع فيلا لجعل إعارة روس باركلي من تشيلسي دائمة.
اليونايتد يجدد اهتمامه بمدافع نورويتش
لا يزال مانشستر يونايتد حريصًا على ماكس آرونز مدافع نورويتش، وفقًا لصحيفة ذا إكسبريس.
تم ربط الشياطين الحمر مع اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا العام الماضي، ويبدو أنه سيعيد إشعال اهتمامهم هذا الصيف.
شارك آرونز في 28 مباراة مع نورويتش هذا الموسم، وسجل مرة واحدة.
دورتموند يضحي بنجومه بسبب الأزمة المالية!
يستعد العمالقة الألمان لخسارة بعض النجوم
يستعد بوروسيا دورتموند لرحيل بعض النجوم في الصيف، وفقًا لـ SPORT1.
استسلم دورتموند لبيع جادون سانشو، لكن واحد من الثلاثة قد ينضم إليه وهم، رافائيل جويريرو وجوليان براندت أو جيوفاني رينا، وذلك في محاولة لتحقيق التوازن في النادي وسط أزمة فيروس كورونا.
يتوقع دورتموند أن يتكبد خسائر بقيمة 75 مليون يورو هذا العام، لكنه لن يفكر في بيع المهاجم النجم إرلينج هالاند.
مدافع برشلونة رفض الانضمام لليفربول!
صامويل أومتيتي مدافع برشلونة رفض الانتقال إلى ليفربول في يناير، بحسب صحيفة أتليتيك.
كان الريدز متحمسين لإحضار اللاعب الفرنسي إلى الآنفيلد، لكنه اختار البقاء في الكامب نو والقتال من أجل مكان أساسي في تشكيلة رونالد كومان.
ظهر أومتيتي فقط في خمس مباريات من الدوري الإسباني لبرشلونة هذا الموسم، وينتهي عقده الحالي في 2023.
تشيلسي يحاول خطف صفقة الريال!
يتطلع تشيلسي إلى خطف الصفقة المرتقبة في ريال مدريد دافيد ألابا، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان.
من المقرر أن يغادر ألابا بايرن ميونخ هذا الصيف كلاعب حر، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتعاقد أصحاب البرنابيو مع النجم النمساوي.
لكن توماس توخيل، المدرب الجديد لتشيلسي، معجب بالمدافع وركز أنظاره على ألابا كعامل أساسي لتدعيم خط الدفاع.
بيكيه "لن أغادر برشلونة أبداً"
يقول جيرارد بيكيه إنه سيعتزل في برشلونة لأنه لا يرى نفسه يلعب مع نادٍ آخر.
وقال في تصريحه: "سأعتزل في برشلونة، لقد قلت هذا دائمًا، ألعب كرة القدم لأنني أمثل برشلونة، ولا أرى نفسي في أي فريق آخر."
ليفربول يراقب جناح ليدز
ليفربول يراقب عن كثب جناح ليدز رافينها، وفقًا لموقع فوتبول إنسايدر.
سجل رافينها أربعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ويقال إنه أثار إعجابًا كبيرًا للمسئولين في الآنفيلد.