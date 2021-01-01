أخبار الانتقالات | فريق تراوري الجديد وأومتيتي يغادر برشلونة

اجتماع حاسم لصفقة نانديز
ذكرت عدة مصادر إيطالية أن إنتر وكالياري سيجتمعان اليوم لحسم صفقة ناهيتان نانديز ورادجا ناينجولان.
ويريد كالياري خمسة ملايين مقابل انتقال نانديز على سبيل الإعارة لإنتر، ويحاول في المقابل التوصل لاتفاق لضم ناينجولان من جديد.
أومتيتي يوافق على ترك برشلونة
ذكرت "سبورت" أن صامويل أومتيتي أصبح منفتحاً على فكرة ترك برشلونة ولكن فقط على سبيل الإعارة.
ويريد برشلونة التخلص من الفرنسي وراتبه ولكن الأخير يريد التحكم في مستقبله واختيار فريقه الجديد بحسب التقرير.
إشبيلية يفاوض سانشيز
ذكرت "كاراسول" أن مدافع توتنهام دافينسون سانشيز في مفاوضات مع إشبيلية للانضمام لصفوفه هذا الصيف.
اللاعب سيكون المعوض في حال أتم تشيلسي ضم جول جوندي من صفوف الفريق الإسباني في الأيام المقبلة.
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جريليش يقطع عطلته من أجل سيتي
ذكرت "ديلي ستار" أن جاك جريليش قطع عطلته من أجل الاجتماع مع مانشستر سيتي وحسم الصفقة.
وبحسب التقرير، الصفقة في طريقها للحسم مقابل قرابة 140 مليون يورو.
غموض في موقف بايرن بخصوص جوريتسكا
أوضح يوليان ناجلسمان، مدرب بايرن، في تصريحات عقب ودية نابولي أنه لا يلعب دوراً في مفاوضات تمديد عقد ليون جوريتسكا.
وأضاف المدير الفني أن هناك عدة أمور فيما يخص تمديد عقد اللاعب وأنه أخبر جوريتسكا بدخوله في خططه إذا قرر البقاء.
توتنهام يصارع ليدز على تراوري
قالت "ديلي ميل" إن توتنهام آخر الأندية المهتمة بخدمات أداما تراوري، نجم وولفرهامبتون.
وكانت تقارير قد تحدثت عن عرض بقيمة 30 مليون يورو من ليدز لضم اللاعب الإسباني هذا الصيف.
صراع ثلاثي على نجم الدنمارك ودورتموند
قالت "Ruhr Nachrichten" إن توماس ديلاني، نجم بوروسيا دورتموند والدنمارك محط اهتمام ثلاثة أندية.
الأندية المهتمة هي كريستال بالاس، نوريتش، وساوثامبتون بحسب التقرير الألماني.
أتلتيكو يتحرك نحو فلورينزي
ذكرت "آس" أن أليساندرو فلورينزي دخل في دائرة اهتمامات أتلتيكو مدريد لشغل مركز الظهير الأيمن.
وسيكون الدولي الإيطالي معوضاً لكيران تريبيير حال أتم انتقاله لصفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف.
وبحسب التقارير في إيطاليا، لا يدخل فلورينزي في حسابات روما ومدربه جوزيه مورينيو للموسم الجديد.